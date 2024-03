DPP: Nová sezóna historických tramvajových linek 41, 42 a autobusové retro linky K

reklama

Od soboty 23. března do konce roku 2024 je historická tramvajová linka 42, která spojuje nejvýznamnější pražské památky a turistické atrakce, opět v provozu denně od 10 do 18 hodin v intervalu 40 minut. DPP na ní ve dvou pořadích každý den vypraví až 12 spojů v závislosti na opravách a rekonstrukcích v Praze. Jízdné na ni je pro dospělé osoby od nové sezóny 350 korun, zlevněné pro děti od 4 do 15 let, studenty do 26 let a občany starší 65 let pak 250 korun. Jízdenka platí 24 hodin od zakoupení a lze ji opakovaně využívat nejen na linku 42, ale o víkendech a státních svátcích také na linky 41 a K.

„Jsme velmi rádi, že si jízdu historickou tramvajovou linkou č. 42 návštěvníci Prahy oblíbili a i díky tomuto projektu poznávají metropoli z jiné perspektivy. U tohoto produktu rovněž pozorujeme rostoucí zájem, a i z toho důvodu nyní přistupujeme ke každodennímu provozu,“ popisuje předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

„Potvrzuje se nám, že historická tramvajová linka je úspěšný koncept, zájem návštěvníků Prahy o ni roste. Jen za prvních 11 víkendů letošního roku včetně Nového Roku, kdy byla zatím linka v provozu, jsme společně s Prague City Tourism na ní prodali 3191 jízdenek, o téměř 25 procent více než ve stejném období loni. V roce 2023 jsme na lince 42 prodali celkem 24 371 jízdenek, což při průměrných třech jízdách na jízdenku znamená více než 73 tisíc přepravených cestujících. Rádi bychom letos překonali hranici 30 tisíc prodaných jízdenek a 100 tisíc přepravených cestujících,“ říká Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla DPP, která zajišťuje provoz historických tramvajových linek 41 a 42.

Historická tramvajová linka 41, která navzájem propojuje dvě spolupracující muzea – Muzeum MHD DPP a Národní technické muzeum bude stejně jako loni v provozu o víkendech a státních svátcích vždy od 10 do 17 hodin. DPP ji vypravuje z Vozovny Střešovice ve 80minutových intervalech. Jednorázové jízdné na linku 41 zůstává stejné jako loni, tj. pro dospělé osoby 100 korun, zlevněné pak 60 korun.

Nová vozidla na autobusové retro lince K

Polokružní autobusová linka K, začínající i končící na Stadionu Strahov, vede Prahou a z větší části také po trase historicky první trolejbusové linky v Praze, která jezdila od 28. srpna 1936 z vozovny Střešovice přes Bořislavku a Hanspaulku ke Svatému Matěji. Linka K je v provozu stejně jako historická tramvajová linka 41 pouze o víkendech a státních svátcích od 10:00 do 17:30. jednorázové jízdné na ní je 100 korun, platí na ní nicméně 24hodinové jízdenky z historické linky 42.

„Vozový park retro autobusů na lince se snažíme postupně obměňovat. Novinkou, kterou budeme už nyní na jaře na linku nasazovat, bude Karosa C734 ev. č. 3031 z druhé poloviny 80. let. Autobus, jehož domovskou garáží byly Řepy, provozoval DPP na méně vytížených městských i příměstských linkách, proto je v původní modro-bílé barvě. Sloužil také jako služební vozidlo. Na léto připravujeme další obměnu vozového parku, a to autobus v původní úpravě pro MHD z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Jakmile bude připraven, rádi ho fanouškům historie MHD představíme,“ uzavírá Petr Malík.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 150 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2024 DPP vlastnil 1 185 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 782 tramvajových vozů a 16 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2024 v evidenčním stavu celkem 11 225 zaměstnanců, z toho 4 439 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

