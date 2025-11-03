DPP: První tramvaje Škoda 52T vyjíždí v Praze do ostrého provozu

03.11.2025 13:21 | Tisková zpráva

V pondělí 3. listopadu 2025 vyjíždí v Praze do ostrého provozu s cestujícími prvních sedm nových tramvají Škoda ForCity Plus 52T.

DPP: První tramvaje Škoda 52T vyjíždí v Praze do ostrého provozu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je vypraví na různá pořadí linky č. 12 Lehovec – Sídliště Barrandov. DPP letos postupně nasadí do provozu všech 20 objednaných nových tramvají Škoda 52T. Dodání posledního 20. vozu z první objednávky DPP očekává na začátku letošního prosince. Nákup 20 tramvají Škoda 52T je spolufinancován z dotací Evropské unie z Národního plánu obnovy částkou 1,19 miliard korun bez DPH.

Výroba a dodávky první série 20 tramvají Škoda 52T probíhají podle plánovaného harmonogramu. Po dokončení zkušebního provozu na začátku letošního září a schválení typu Škoda 52T od Drážního úřadu ČR v polovině října byly vystaveny průkazy způsobilosti pro prvních sedm tramvají. Tyto vozy si DPP od výrobce Škoda Group převzal do svého majetku a mohou tak být vypraveny do pravidelného provozu s cestujícími.

Aktuální situaci, kdy je k dispozici prvních sedm tramvají najednou, se DPP rozhodl využít k jejich společnému nasazení na linku č. 12, kde budou od pondělí 3. listopadu 2025 tvořit zhruba třetinu vypravených vozů. V dalších týdnech až do konce letošního roku bude DPP postupně zařazovat do provozu další nové tramvaje do cílového počtu 20 vozů, které se objeví i na dalších linkách vypravovaných vozovnou Hloubětín.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 10130 lidí

Pro poznávání nové tramvaje DPP cestujícím doporučuje linku č. 12, kde se vozy Škoda 52T zabydlí a bude je zde možné snadno potkat i bez znalosti jízdních řádů.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Škoda Group, výrobce komplexních řešení pro veřejnou dopravu, disponuje portfoliem moderních vozidel, která splňují veškeré evropské předpisy a normy. Po více než 165 letech existence je Škodovka, přímý nástupce strojírenských závodů založených hrabětem Valdštejnem v roce 1859, významným evropským výrobcem v oblasti dopravního strojírenství. Skupina vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu a komponentů, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Škoda Group zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. V roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 1,36 miliardy eur a EBITDA byla 62 milionu eur. Škoda Group je součástí Skupiny PPF.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 41,7 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí (k 31. 12. 2024).

Psali jsme:

DPP: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D
DPP: Rekonstrukce Českomoravské a Florenc ovlivní provoz metra B a C
DPP: Nové pražské tramvaje Škoda 52T již mají homologaci a typové schválení
DPP: Vícepráce na rekonstrukci stanice Českomoravská omezí provoz metra na lince B

Zdroje:

https://dpp.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , DPP , MHD , modernizace , Praha , TZ

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

DPP: První tramvaje Škoda 52T vyjíždí v Praze do ostrého provozu

13:21 DPP: První tramvaje Škoda 52T vyjíždí v Praze do ostrého provozu

V pondělí 3. listopadu 2025 vyjíždí v Praze do ostrého provozu s cestujícími prvních sedm nových tra…