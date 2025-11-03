DPP: První tramvaje Škoda 52T vyjíždí v Praze do ostrého provozu

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je vypraví na různá pořadí linky č. 12 Lehovec – Sídliště Barrandov. DPP letos postupně nasadí do provozu všech 20 objednaných nových tramvají Škoda 52T. Dodání posledního 20. vozu z první objednávky DPP očekává na začátku letošního prosince. Nákup 20 tramvají Škoda 52T je spolufinancován z dotací Evropské unie z Národního plánu obnovy částkou 1,19 miliard korun bez DPH.
Výroba a dodávky první série 20 tramvají Škoda 52T probíhají podle plánovaného harmonogramu. Po dokončení zkušebního provozu na začátku letošního září a schválení typu Škoda 52T od Drážního úřadu ČR v polovině října byly vystaveny průkazy způsobilosti pro prvních sedm tramvají. Tyto vozy si DPP od výrobce Škoda Group převzal do svého majetku a mohou tak být vypraveny do pravidelného provozu s cestujícími.
Aktuální situaci, kdy je k dispozici prvních sedm tramvají najednou, se DPP rozhodl využít k jejich společnému nasazení na linku č. 12, kde budou od pondělí 3. listopadu 2025 tvořit zhruba třetinu vypravených vozů. V dalších týdnech až do konce letošního roku bude DPP postupně zařazovat do provozu další nové tramvaje do cílového počtu 20 vozů, které se objeví i na dalších linkách vypravovaných vozovnou Hloubětín.
Pro poznávání nové tramvaje DPP cestujícím doporučuje linku č. 12, kde se vozy Škoda 52T zabydlí a bude je zde možné snadno potkat i bez znalosti jízdních řádů.
