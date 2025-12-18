CzechTourism: Praha jako světelný magnet Soulu

Šestimetrový světelný model Staroměstské radnice s astronomickým orlojem patří k hlavním ikonám letošního Seoul Lantern Festivalu.

Za jeho vznikem stojí Zahraniční zastoupení CzechTourism v Koreji a Prague City Tourism. Lanterna přináší do vánočního Soulu světlo Prahy, její historii i současnou kreativní tvář.

Od 12. prosince 20025 do 4. ledna 2026 se centrum jihokorejské metropole mění v galerii světla. Na březích řeky Cheonggyecheon se každý večer rozsvítí stovky lanteren a mezi nimi letos výrazně září i Praha. Šestimetrová lanterna Staroměstské radnice s astronomickým orlojem patří mezi největší a nejviditelnější instalace festivalu Seoul Lantern Festival 2025.

Projekt vznikl z iniciativy Zahraničního zastoupení CzechTourism v Koreji (ZDE) v těsné spolupráci s organizací Prague City Tourism (ZDE), která se na jeho realizaci podílela i finančně. Vizuální pojetí lanterny navazuje na hru Playing Prague (ZDE), jeden z klíčových nástrojů destinačního marketingu české metropole, který je od prosince letošního roku dostupný také v korejštině.

Staroměstská radnice v korejském světle

Lanternu tvůrci vyrobili z tradičního korejského papíru hanji, známého svou pevností a schopností jemně rozptylovat světlo. Díky tomu instalace vytváří měkkou, elegantní záři, která přitahuje pozornost návštěvníků už z dálky. Motiv Staroměstské radnice s orlojem propojuje pražské historické dědictví s asijskou tradicí světelných slavností, kde lampiony symbolizují naději, štěstí a pozitivní energii.

Instalace se objevila na festivalové trase mezi prvními – už o víkendu 7. prosince – a stojí v sousedství prezentací dalších světových destinací.

Festival, který rozzáří město i emoce

Seoul Lantern Festival (ZDE) každoročně pořádá Seoul Tourism Organization (ZDE) v okolí náměstí Gwanghwamun a podél promenády u řeky Cheonggyecheon dlouhé 1,2 km. Každý den mezi 18. a 22. hodinou prostor rozzáří zhruba 400 světelných objektů, od monumentálních dominant až po hravé umělecké instalace. Letošní ročník nese motto „My Light, Our Dream – Magic of Seou“l a přirozeně se prolíná s vánoční atmosférou okolních trhů.

„Projekt lanterny Staroměstské radnice jsme připravovali ve velmi úzké spolupráci s Prague City Tourism. Společně chceme v Koreji představit Prahu jako atraktivní a inovativní destinaci, která láká nejen svým historickým dědictvím, ale také kulturou, designem a životním stylem. O to důležitější je tato prezentace v době, kdy Prahu se Soulem spojuje přímé letecké spojení hned dvou aerolinek – Korean Air a Asiana Airlines,“ říká ředitel Zahraničního zastoupení CzechTourism v Koreji Michal Procházka.

„Předlohou pro podobu světelné instalace Staroměstské radnice v Soulu je mobilní hra Playing Prague, která provází letošní marketingové kampaně Prahy. Při této příležitosti jsme hru nechali přeložit také do korejštiny. Lantern Festival je zábavnou a interaktivní prezentací Prahy korejským cestovatelům, kterých do české metropole každoročně míří desítky tisíc, mimo jiné i díky přímému leteckému spojení,“ doplňuje místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová.

Praha se tak v předvánočním Soulu představuje nejen jako město historie, ale i jako značka, která dokáže inspirovat, překvapovat a zazářit, a to doslova.

