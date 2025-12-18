Lesy ČR: Tendr skončil, čtyřicet zakázek mohou partneři v lednu začít plnit

18.12.2025 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Všech 40 smluv uzavřely Lesy ČR se 13 lesnickými společnostmi, které uspěly v letošním lesnickém tendru.

Lesy ČR: Tendr skončil, čtyřicet zakázek mohou partneři v lednu začít plnit
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Šlo o provádění lesnických i pěstebních prací včetně prodeje dřeva v letech 2026 až 2030. Práce mohou v lednu začít. Tendr se týkal provádění lesnických činností na 229 tisících hektarech za předpokládaných 4,6 miliard korun, konkrétně těžby 5,4 milionů metrů krychlových dřeva a obnovy 6 600 hektarů lesa. Kromě toho a ochrany lesa půjde v uvedených pěti letech zejména o probírky dvaceti až šedesátiletých porostů středního věku.

„Smlouvy jsme uzavřeli včas, takže by práce nemělo nic zdržet,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR. O čtyřicet zakázek Lesů ČR, 15 spojených s těžbou i pěstebními pracemi a 25 také s prodejem dřeva, se letos ucházelo 40 lesnických společností. Ty podaly 394 nabídek.

Psali jsme:

Lesy ČR: Vánoční stromky rozvážejí lesníci do azylových domů, dětských domovů i nemocnic
Lesy ČR: Chřibské stromořadí obnovily Lesy ČR
Lesy ČR: Prodej dárkových poukazů na zvěřinu a výrobky z ní
Lesy ČR: Poesiomat se koncem listopadu poprvé rozezněl v křivoklátských lesích

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , veřejná zakázka , TZ

JUDr. Vojtěch Filip byl položen dotaz

Vy opravdu věříte tomu, že mají komunisté ještě nějakou budoucnost?

Vždyť vám nepomohlo ani přejmenování, do sněmovny jste se zas nedostali a teď nevím přesně, ale nemáte ani žádného senátora nebo třeba hejtmana. A myslíte, že by měl stranu vést někdo jiný než Konečná? Kdo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR: Tendr skončil, čtyřicet zakázek mohou partneři v lednu začít plnit

22:03 Lesy ČR: Tendr skončil, čtyřicet zakázek mohou partneři v lednu začít plnit

Všech 40 smluv uzavřely Lesy ČR se 13 lesnickými společnostmi, které uspěly v letošním lesnickém ten…