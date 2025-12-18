Lesy ČR: Tendr skončil, čtyřicet zakázek mohou partneři v lednu začít plnit

Šlo o provádění lesnických i pěstebních prací včetně prodeje dřeva v letech 2026 až 2030. Práce mohou v lednu začít. Tendr se týkal provádění lesnických činností na 229 tisících hektarech za předpokládaných 4,6 miliard korun, konkrétně těžby 5,4 milionů metrů krychlových dřeva a obnovy 6 600 hektarů lesa. Kromě toho a ochrany lesa půjde v uvedených pěti letech zejména o probírky dvaceti až šedesátiletých porostů středního věku.
„Smlouvy jsme uzavřeli včas, takže by práce nemělo nic zdržet,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR. O čtyřicet zakázek Lesů ČR, 15 spojených s těžbou i pěstebními pracemi a 25 také s prodejem dřeva, se letos ucházelo 40 lesnických společností. Ty podaly 394 nabídek.
