V závěru roku otevřel ČEZ na jihu Čech čtrnáct ultrarychlých dobíjecích stojanů

Nové stanice vznikly v Táboře, Vimperku, Roudném a Kaplici. V Jihočeském kraji ČEZ aktuálně je v provozu přes čtyřicet veřejných dobíjecích stanic. „Zájem o dobíjení elektromobilů v jižních Čechách rychle roste, za celý letošní rok tu očekáváme celkové odběry okolo 500 tisíc kWh. Chceme jít této poptávce vstříc především výstavbou ultrarychlých stojanů, protože z průzkumů víme, že řidiči je preferují kvůli kratším časům dobíjení. V posledních dvou měsících roku proto v jižních Čechách postupně spouštíme čtrnáct ultrarychlých dobíjecích stanic, u kterých řidiči za 10 minut doplní energii na dalších 150 kilometrů jízdy. Řidiči je budou moct využívat v Táboře, Vimperku, Roudném a Kaplici,“ říká ředitel útvaru elektromobilita ČEZ Rostislav Díža.
Vedle hlavních tahů provozuje ČEZ dobíjecí stanice také ve většině velkých jihočeských měst. Nejčastěji lidé letos dobíjeli své elektromobily na stojanech v Českých Budějovicích, Prachaticích, Třeboni, Lipně a u Jaderné elektrárny Temelín. Řidiči u jihočeských stojanů letos průměrně při jednom dobití čerpají přes 22,5 kWh certifikované bezemisní elektřiny.
Výrazné zkrácení celkových časů přináší podle energetiků kombinace velkých hubů a ultrarychlých stanic. „Právě takové typy dobíjecích sestav se proto snažíme stavět ve frekventovaných místech jižních Čech, kde cíleně zvyšujeme počet hubů sestávajících z minimálně tří ultrarychlých stojanů. Pozitivně se posunuje i pohled na řidiče elektromobilů. Pro většinu našich infrastrukturních partnerů, například z řad obchodních řetězců nebo restaurací, kteří nám s rozšiřováním dobíjecích služeb pomáhají, jde zajímavou a bonitní cílovou skupinu,“ říká manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic ČEZ Tomáš Chmelík.
Po celé zemi ČEZ provozuje více než 950 dobíjecích stanic. Řidiči v dobíjecí síti futurego načerpali od ledna do září rekordních více než 9,7 milionu kWh certifikované zelené elektřiny, o 67,5 % více než za stejné období loňského roku a více než za celý rok 2023. Řidiči u ČEZ načerpají energii v průměru nejrychleji v celé ČR, a to díky nejvyššímu výkonu celé sítě stojanů. Díky ultrarychlým stojanům se už více než rok měsíční odběr v síti ČEZ pohybuje nad jedním milionem kWh. Síť roste díky prostředkům přidělovaným Operačním programem Doprava i z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.
Jak čerpat energii u ČEZ
K dobíjení se uživatelé identifikují pomocí zákaznické karty nebo mobilní aplikace, která spolu s webovým rozhraním (tzv. futurego účet) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. Mobilní aplikace futurego umí vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální obsazenosti stojanů.
