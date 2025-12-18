DPP: Do pravidelného provozu vyjíždí v Praze první elektrobusy SOR ENS 12

Zbylé vozy z první objednávky 18 elektrobusů DPP postupně nasadí do provozu v následujících týdnech. Díky tomu se rozroste počet linek, na kterých budou nové elektrobusy DPP jezdit. Cestující se s nimi budou setkávat na linkách č. 154, 159, 185, 213, okrajově také na 126, 133, 173, 175, o víkendech navíc na 124 a 207. Nákup až 100 elektrobusů SOR ENS 12 s elektrovýzbrojí Škoda Electric je spolufinancován částkou 800 milionů korun bez DPH z Modernizačního fondu Evropské unie z programu TRANSGov Ministerstva životního prostředí ČR.
DPP si z rámcové smlouvy až na 100 elektrobusů SOR ENS 12 s elektrovýzbrojí Škoda Electric loni objednal prvních 18 vozidel s dodáním na podzim letošního roku. Všech 18 elektrobusů je již v garážích DPP v Praze: 12 ve Vršovicích, 4 na Klíčově a 2 v Hostivaři. DPP si je v uplynulých týdnech postupně přebíral do svého majetku. V současnosti probíhá přihlašování do registru vozidel, polepování podle grafického manuálu jednotného designu Pražské integrované dopravy, osazování validátorů na prodej jízdenek, vybavování informačními materiály a celková příprava na vypravení do pravidelného provozu.
Nové elektrobusy tvoří součást modernizace vozového parku autobusů DPP, kde nahradí stejný počet nejstarších naftových autobusů, které DPP vyřadí z provozu. Doplněním vozového parku o nová lokálně bezemisní vozidla DPP postupně plní závazky stanovené Klimatickým plánem hl. m. Prahy a národní legislativou v oblasti snižování emisí z dopravy.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Elektrobusy jsou vybaveny modernizovanou elektrovýzbrojí Škoda Electric s nižší spotřebou, bateriemi s garantovaným dojezdem na jedno nabití až 100 km, dvoupólovým pantografem pro průběžné nabíjení a zásuvkou pro kabelové nabíjení. Součástí dodávky je i zajištění energetického managementu pro sledování dojezdu vozidel, kontrolu nabíjení a signalizaci požáru. Novinkou v rámci vozového parku autobusů je instalace druhých předsuvných dveří pro snazší nástup s kočárky či invalidními vozíky na 2 vyhrazené plošiny.
Zajímavostí je i instalace tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení interiéru za účelem úspory elektrické energie. Elektrobusy jsou dále vybaveny standardními prvky jako informační systém, kamerový systém se záznamem pro zvýšení bezpečnosti cestujících či funkcí naklápění karosérie pro snazší nástup cestujících.
Celkem 118 nových vozidel v rámci obnovy vozového parku autobusů a trolejbusů v roce 2026 Na příští rok si v rámci obnovy vozového parku DPP objednal celkem 118 nových vozidel, z nichž bude 74 (téměř 63 %) zcela nebo částečně bezemisních. Je mezi nimi dalších 14 elektrobusů SOR ENS 12 s elektrovýzbrojí Škoda Electric s dodáním do poloviny prosince 2026, dále celkem 30 trolejbusů Bozankaya SNG 12T s dodáním v únoru a dubnu 2026, a také 30 kloubových hybridních autobusů Iveco Urbanway Hybrid 18M. Kromě toho by do DPP v příštím roce mělo dorazit celkem 40 nových naftových autobusů Iveco Streetway 18M a 4 třínápravové naftové autobusy Iveco Crossway LE 14,5M určené pro linku Airport Express. Všechny dílčí objednávky jsou realizovány z řádně vysoutěžených platných rámcových smluv na dodávku jednotlivých typů vozidel.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva