Školáci na akci s Pavlem. Věděli o tom rodiče? Vážné varování Svobodných

18.12.2025 15:45 | Monitoring

Když prezident Petr Pavel ve středu usedl mezi studenty v Kongresovém centru Praha a debatoval s nimi po promítání filmu Velký vlastenecký výlet, pravděpodobně netušil, jak temné vzpomínky tato scéna vyvolá. Pro mnohé šlo o běžnou kulturní akci. Ale ne pro Irenu Steinhauserovou, členku Republikového výboru Svobodných. Ta v tom spatřila mrazivé déja vu: návrat do dob, kdy si děti povinně sedaly do sálů a učily se, co si mají myslet.

Školáci na akci s Pavlem. Věděli o tom rodiče? Vážné varování Svobodných
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Petr Pavel

„Dívám se na fotky z akce a mám pocit, jako by se zastavil čas. Jako bych se vrátila do normalizace. Seděli jsme také kdysi v kulturních domech, poslouchali soudružky učitelky a další soudruhy, kteří nám vysvětlovali, co si máme myslet,“ popsala Steinhauserová. Její slova rezonují napříč českou společností, která se stále více obává o stav skutečné svobody.

Studenti, obklopení učiteli, vedením školy a samotným prezidentem republiky, se prý v takové atmosféře jen těžko mohou svobodně vyjádřit. „Děti se bojí říct odlišný názor – bojí se reakcí vrstevníků, autorit i veřejného odsouzení,“ upozorňuje. A právě to podle Svobodných není demokracie, ale nátlak. „To je totalitní myšlení,“ dodává.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

70%
24%
2%
1%
3%
hlasovalo: 21977 lidí
Podle Svobodných je obzvlášť nebezpečné, že se takové akce odehrávají právě pod hlavičkou demokracie. „Pokud mají mladí lidé pocit, že existuje jen jedna ‚správná‘ osobnost a jeden povolený postoj, pak jsme se z minulosti nepoučili,“ varuje Steinhauserová.

Obavy přitom nejsou nové. Předseda Svobodných Libor Vondráček dlouhodobě kritizuje stav svobody v Česku. Upozorňuje, že svoboda projevu, svoboda podnikání i rozhodování o vlastním těle jsou v posledních letech cíleně oklešťovány. „Pokud ztratíme možnost svobodně diskutovat, ztrácíme základy demokratické společnosti,“ říká. Prezident Pavel se přitom podle něj chová spíše jako moralizující aktivista než jako ochránce svobody.

A do této rovnice přidávají Svobodní další zásadní otázky: Věděli rodiče o účasti svých dětí na akci s prezidentem? Šlo skutečně o dobrovolnou účast? Nebo o pečlivě organizovanou akci s jasně nastaveným rámcem? „Děti a mladí lidé nejsou publikum, které by mělo být vystavováno takovému tlaku. Jsou tvární, snadno ovlivnitelní,“ konstatuje Steinhauserová.

Kritiku směřuje také na roli neziskových organizací ve školách. Ty se podle ní často tváří jako „nositelé faktů“, přitom prosazují konkrétní ideologii. „Pokud tohle připustíme, pak jsme se z minulosti opravdu nepoučili,“ dodává.

Psali jsme:

Vondráček (Svobodní): Jasný vzkaz ze Slovenska: Dosť bolo…
Zálom (Svobodní): Uvědomělá mládež protestovala proti Motoristům
„Turek vadí? A co tohle?“ Vondráček na Petra Pavla vytáhl ošklivou věc
Svobodní: Každé ohrožení svobody projevu je nebezpečné

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pavel , Svobodní , totalita , Vondráček , Steinhauserová , Libor Vondráček , Velký vlastenecký výlet

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měli by se školáci účastnit akcí s politiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Komunisté

Dobrý den, fascinuje mě, že si někdo myslí, že je komunismus snad mírový a přátelský, jak jsem se dočetla zde v dotazu. Kdyby to byla pravda, jak vysvětlíte, že Rusko napadlo Ukrajinu, ale i další války, které vedlo? Nebo třeba to, že když u nás vládli, neprobíhali svobodné volby, ale co probíhalo b...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pávek si pro své mocenské choutky bere jako rukojmí děti , to je něco odporného , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusepermoníček , 18.12.2025 16:06:18

|  5 |  0

Další články z rubriky

Spiknutí, které Babiš může odhalit. Ivan Hoffman varuje

12:44 Spiknutí, které Babiš může odhalit. Ivan Hoffman varuje

Úspěšný lobbing u Fialovy vlády umetl kromě mnoha jiných cestu i "větrným baronům,", jak Ivan Hoffma…