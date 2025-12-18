Policie ČR: Cizinecká policie kontrolovala autobusy i cestující

18.12.2025 16:08 | Tisková zpráva

V Karlových Varech bylo zkontrolováno devět autobusů a přes 300 osob.

Policie ČR: Cizinecká policie kontrolovala autobusy i cestující
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

V sobotu 13. prosince letošního roku se uskutečnila v Karlových Varech akce cizinecké policie, konkrétně oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, oddělení dokumentace a oddělení dokladů a specializovaných činností. Akce, která byla zaměřena na kontrolu autobusů, a to jak linkových tak zájezdových, se zúčastnili i policisté z dopravního inspektorátu – dálničního oddělení Lubenec.

Na odstavném parkovišti poblíž odbočky na Olšova Vrata bylo během téměř pěti hodin zkontrolováno devět autobusů přijíždějících do Karlových Varů. Kontrola osob v autobusech byla zaměřena zejména na kontrolu dokladů, které cizinci potřebují na území České republiky.

V rámci akce bylo zkontrolováno celkem 316 osob v devíti kontrolovaných autobusech. V jedenácti případech policisté přestupek vyřešili příkaz na místě, tedy pokutou.

V podobných akcích budou policisté z cizinecké policie pokračovat i v budoucnu, a to na různých místech v Karlovarském kraji.

