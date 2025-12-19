Babiš: „Česko ručit nebude.“ Půjčka Ukrajině schválena

Jste rádi, že je Babiš premiérem?
„Sarkasticky jsem poznamenal, že mám na vyjednávání spoustu času, protože naše vládní letadlo bylo včera na letišti poškozeno a oprava bude trvat poměrně dlouho,“ napsal Fico na sociální síti X.
A hned pokračoval.
„V rozpočtu máme priority, a to finanční prostředky pro slovenské zemědělce a na snižování regionálních rozdílů. Ve svém projevu jsem zdůraznil nutnost kompromisů, jinak se vůbec nepohneme vpřed, protože se znovu objevil starý známý problém mezi čistými přispěvateli do rozpočtu EU a čistými příjemci, mezi které patří i Slovensko,“ uvedl Fico.
Zmínil také Ukrajinu.
„Nyní se blížíme k závěrečné fázi – rozhodování o vojenské půjčce pro Ukrajinu. Znáte můj názor, takže mi držte palce, abych nebyl defenestrován za to, že zastávám suverénní, odlišný postoj,“ pravil Robert Fico.
WHEN YOUR PLANE IS BROKEN, YOU HAVE TIME TO NEGOTIATE: EU SUMMIT IN FULL SWING— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) December 18, 2025
Negotiations at the summit in Brussels are in full swing. After yesterday’s meeting with the countries of the Western Balkans, today we spent a very long time discussing such a “minor detail” as the… pic.twitter.com/DzgLWyOK54
V obdobném duchu se vyjádřil i premiér Maďarska Viktor Orbán.
„Konfiskace ruských aktiv na financování Ukrajiny? To je vyhlášení války. Vzít peníze jedné straně a dát je druhé by zatáhlo EU do konfliktu. To se nesmí stát. Naštěstí nejsem jediný, kdo to tak vidí,“ hřímal před novináři Viktor Orbán.
Ing. Andrej Babiš
Přidal fotografii z rozhovoru s českým premiérem Andrejem Babišem a již zmíněným premiérem Robertem Ficem. A přidal popisek: opět v akci!
?? Confiscating Russian assets to fund Ukraine? A declaration of war. Taking the money of one side and giving it to the other would drag the EU into the conflict. This must not happen. Thankfully, I am not the only one who sees it this way. pic.twitter.com/nO1HK9SaTP— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2025
Back in business! ?????????????? pic.twitter.com/3sMffH7XYC— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2025
Před druhou hodinou ráno promluvil k českým voličům i Andrej Babiš.
"Stále jednáme. Je jedna hodina a čtyřicet minut v noci. Dostali jsme text, se kterým jsem spokojený. Tak uvidíme, jestli to dokončíme dneska, nebo tady budeme spát. Tak mi držte palce," pravil unavený Babiš.
Je právě 1:40 v noci, máme teď krátkou pauzu a stále jednáme na Evropské radě. Konečně mám v ruce závěry, které nám víceméně vyhovují, tak mi držte palce, aby to dopadlo ???? pic.twitter.com/F0CLdntBOL— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 19, 2025
„Chápu všechny obavy Belgie, nicméně je nutné rozhodnout o reparační půjčce. Je to spravedlivé a zajistí Ukrajině dlouhodobou ekonomickou předvídatelnost. Diskutovali jsme také o koordinaci diplomatických kroků mezi Evropou a Spojenými státy v zájmu míru, budoucím členství Ukrajiny v Evropské unii, podpoře ukrajinského energetického systému a rekonstrukci,“ poznamenal Zelenskyj.
V projevu k evropským lídrům také varoval, že pokud Ukrajina nezíská prostředky ze zmrazených ruských aktiv, bude brzy nucena drasticky snížit produkci dronů, což Rusku poskytne velkou strategickou výhodu přímo v první linii bojů.
Ruskou federaci přirovnal k obchodníkům s drogami.
„Na zasedání Rady EU jsem řekl: stejně jako úřady zabavují peníze obchodníkům s drogami a zbraně teroristům, musí být ruský majetek použit k obraně proti ruské agresi a k ??obnově toho, co bylo zničeno ruskými útoky. Je to morální. Je to spravedlivé. Je to legální,“ zdůrznil Zelenskyj.
Together with Prime Minister of Belgium @Bart_DeWever, we discussed mechanisms for using frozen Russian assets. I understand all of Belgium’s concerns; however, a decision on the reparations loan must be made. It is fair and will ensure long-term predictability for Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 18, 2025
We… pic.twitter.com/fCIQa50k9Z
Without new EU funding, drone production in Ukraine will decline drastically as early as this spring, and Russia will gain an advantage in this area on the front lines, Zelensky said at the EU summit.— Jürgen Nauditt ???????? (@jurgen_nauditt) December 18, 2025
The number of long-range attacks on the Russian energy sector will also… pic.twitter.com/o2MMdlN0IH
„Mám dojem, že se můžeme dohodnout. Chápu obavy některých členských států, zejména belgické vlády. Doufám však, že je společně dokážeme rozptýlit a demonstrovat sílu a odhodlání EU vůči Rusku. A jak je to nezbytné, ukazují reakce ruského prezidenta v posledních hodinách,“ upozornil německý kancléř.
A po několika hodinách jednání oznámil úspěch.
„Finanční balíček pro Ukrajinu je připraven: Ukrajina obdrží bezúročnou půjčku ve výši 90 miliard eur, jak jsem navrhl. To vysílá z Evropy Putinovi jasný signál: Tato válka se nevyplatí. Ruská aktiva budeme zmrazovat, dokud Rusko Ukrajinu neodškodní,“ poznamenal Merz.
Má jít o půjčku krytou z rozpočtu EU. Nejedná se o rozmrazená Ruská aktiva, na což upozornila agentura Reuters.
„Orban dosáhl toho, co chtěl: žádné reparační půjčky. A akce EU proběhne bez účasti Maďarska, České republiky a Slovenska,“ řekl jeden z diplomatů EU.
??The use of Russian Federation assets will demonstrate the strength and determination of the EU against Russia, — German Chancellor Friedrich Merz— ??MilitaryNewsUA???? (@front_ukrainian) December 18, 2025
“My impression is that we can reach an agreement. I understand the concerns of some member states, especially the Belgian… pic.twitter.com/OFfppTabcD
!?BREAKING!?— Business Basics (@businessbasiics) December 19, 2025
Federal Chancellor of Germany:
"The financial package for Ukraine is in place: Ukraine will receive an interest-free loan of 90 billion Euros as I suggested. This sends a clear signal from Europe to Putin: This war will not be worth it. We will keep Russian assets… pic.twitter.com/Lkvigh46uL
Lucemburský premiér Luc Frieden se přidal.
„Ukrajina se může i nadále spolehnout na naši podporu v boji za naše společné evropské hodnoty. Po intenzivním setkání jsme se dohodli na půjčce EU Ukrajině na příští dva roky,“ napsal na sociální síti X.
Ukraine can continue to count on our support in its fight for our common European values. After an intensive meeting, we agreed on an EU loan to Ukraine for the next two years. #EUCO pic.twitter.com/EkpvkdV4uS— Luc Frieden (@LucFrieden) December 19, 2025
Také český premiér Andrej Babiš dal najevo, že výsledek jednání vnímá jako úspěch.
„Hotovo. Krátce po třetí hodině ráno skončilo důležité jednání Evropské rady. Na neformální snídani jsme se shodli na nutnosti zpřísnit azylová pravidla, abychom mohli efektivně navracet ty, kteří spáchají trestný čin. Řešili jsme nový rozpočet EU, ale i státy západního Balkánu. Je škoda, že stále nejsou v EU. Dohodli jsme se i na další podpoře Ukrajiny formou půjčky, závěry jsem podpořil a prosadil jsem, že Česká republika za půjčku ručit nebude. Přesně, jak jsem slíbil."
Hotovo ?? Krátce po třetí hodině ráno skončilo důležité jednání Evropské rady. Na neformální snídani jsme se shodli na nutnosti zpřísnit azylová pravidla, abychom mohli efektivně navracet ty, kteří spáchají trestný čin. Řešili jsme nový rozpočet EU, ale i státy západního Balkánu.…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 19, 2025
