Babiš: „Česko ručit nebude.“ Půjčka Ukrajině schválena

19.12.2025 6:15 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Půjčka 90 miliard eur pro Ukrajinu byla na jednání Evropské rady nakonec schválena. Nebude kryta zmrazenými ruskými aktivy, belgický premiér zřejmě dosáhl svého. A podle premiéra Babiše za půjčku nebude ručit ani Česko.

Babiš: „Česko ručit nebude.“ Půjčka Ukrajině schválena
Foto: screen X Andrej Babiš
Popisek: Babiš na jednání v Bruselu

Svět obletěla zpráva, že se slovenskému premiérovi Robertu Ficovi rozbilo v Bruselu letadlo. A sám Fico k tomu na sociální síti X poznamenal, že když už se to stalo, měl alespoň o to víc času na jednání. Jednání o takovém „detailu“, jak je rozpočet EU na léta 2028 až 2034.

„Sarkasticky jsem poznamenal, že mám na vyjednávání spoustu času, protože naše vládní letadlo bylo včera na letišti poškozeno a oprava bude trvat poměrně dlouho,“ napsal Fico na sociální síti X.

A hned pokračoval.

„V rozpočtu máme priority, a to finanční prostředky pro slovenské zemědělce a na snižování regionálních rozdílů. Ve svém projevu jsem zdůraznil nutnost kompromisů, jinak se vůbec nepohneme vpřed, protože se znovu objevil starý známý problém mezi čistými přispěvateli do rozpočtu EU a čistými příjemci, mezi které patří i Slovensko,“ uvedl Fico.

Zmínil také Ukrajinu.

„Nyní se blížíme k závěrečné fázi – rozhodování o vojenské půjčce pro Ukrajinu. Znáte můj názor, takže mi držte palce, abych nebyl defenestrován za to, že zastávám suverénní, odlišný postoj,“ pravil Robert Fico.

V obdobném duchu se vyjádřil i premiér Maďarska Viktor Orbán.

„Konfiskace ruských aktiv na financování Ukrajiny? To je vyhlášení války. Vzít peníze jedné straně a dát je druhé by zatáhlo EU do konfliktu. To se nesmí stát. Naštěstí nejsem jediný, kdo to tak vidí,“ hřímal před novináři Viktor Orbán.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Přidal fotografii z rozhovoru s českým premiérem Andrejem Babišem a již zmíněným premiérem Robertem Ficem. A přidal popisek: opět v akci!

 Před druhou hodinou ráno promluvil k českým voličům i Andrej Babiš.

"Stále jednáme. Je jedna hodina a čtyřicet minut v noci. Dostali jsme text, se kterým jsem spokojený. Tak uvidíme, jestli to dokončíme dneska, nebo tady budeme spát. Tak mi držte palce," pravil unavený Babiš. 

K jednání se vyjadřoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že jednal s belgickým premiérem Bartem de Weverem o uvolnění zmrazených ruských aktiv Ukrajině. Zelenskyj vyjádřil pochopení pro všechny belgické obavy, ale zdůraznil, že Ukrajina tyto prostředky opravdu potřebuje.

„Chápu všechny obavy Belgie, nicméně je nutné rozhodnout o reparační půjčce. Je to spravedlivé a zajistí Ukrajině dlouhodobou ekonomickou předvídatelnost. Diskutovali jsme také o koordinaci diplomatických kroků mezi Evropou a Spojenými státy v zájmu míru, budoucím členství Ukrajiny v Evropské unii, podpoře ukrajinského energetického systému a rekonstrukci,“ poznamenal Zelenskyj.

V projevu k evropským lídrům také varoval, že pokud Ukrajina nezíská prostředky ze zmrazených ruských aktiv, bude brzy nucena drasticky snížit produkci dronů, což Rusku poskytne velkou strategickou výhodu přímo v první linii bojů.

Ruskou federaci přirovnal k obchodníkům s drogami.

„Na zasedání Rady EU jsem řekl: stejně jako úřady zabavují peníze obchodníkům s drogami a zbraně teroristům, musí být ruský majetek použit k obraně proti ruské agresi a k ??obnově toho, co bylo zničeno ruskými útoky. Je to morální. Je to spravedlivé. Je to legální,“ zdůrznil Zelenskyj.

Také německý kancléř Fridrich Merz zatlačil na pilu.

„Mám dojem, že se můžeme dohodnout. Chápu obavy některých členských států, zejména belgické vlády. Doufám však, že je společně dokážeme rozptýlit a demonstrovat sílu a odhodlání EU vůči Rusku. A jak je to nezbytné, ukazují reakce ruského prezidenta v posledních hodinách,“ upozornil německý kancléř.

A po několika hodinách jednání oznámil úspěch.

„Finanční balíček pro Ukrajinu je připraven: Ukrajina obdrží bezúročnou půjčku ve výši 90 miliard eur, jak jsem navrhl. To vysílá z Evropy Putinovi jasný signál: Tato válka se nevyplatí. Ruská aktiva budeme zmrazovat, dokud Rusko Ukrajinu neodškodní,“ poznamenal Merz.

Má jít o půjčku krytou z rozpočtu EU. Nejedná se o rozmrazená Ruská aktiva, na což upozornila agentura Reuters

„Orban dosáhl toho, co chtěl: žádné reparační půjčky. A akce EU proběhne bez účasti Maďarska, České republiky a Slovenska,“ řekl jeden z diplomatů EU.

Lucemburský premiér Luc Frieden se přidal.

„Ukrajina se může i nadále spolehnout na naši podporu v boji za naše společné evropské hodnoty. Po intenzivním setkání jsme se dohodli na půjčce EU Ukrajině na příští dva roky,“ napsal na sociální síti X.

Také český premiér Andrej Babiš dal najevo, že výsledek jednání vnímá jako úspěch. 

„Hotovo. Krátce po třetí hodině ráno skončilo důležité jednání Evropské rady. Na neformální snídani jsme se shodli na nutnosti zpřísnit azylová pravidla, abychom mohli efektivně navracet ty, kteří spáchají trestný čin. Řešili jsme nový rozpočet EU, ale i státy západního Balkánu. Je škoda, že stále nejsou v EU. Dohodli jsme se i na další podpoře Ukrajiny formou půjčky, závěry jsem podpořil a prosadil jsem, že Česká republika za půjčku ručit nebude. Přesně, jak jsem slíbil."

