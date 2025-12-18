Řehka: Skupina D? Stojím za těmi lidmi

Otázka obranyschopnosti země a role Ministerstva obrany patří dlouhodobě k nejzásadnějším tématům bezpečnostní politiky. Právě na tomto postu nyní došlo ke změně, která podle moderátorky Nory Fridrichové působí výrazně i z hlediska stylu a způsobu komunikace.
Fridrichová upozornila, že rozdíl mezi dosavadní ministryní obrany Janou Černochovou a jejím nástupcem Jaromírem Zůnou je patrný už na první pohled, především v rovině vyjadřování. Podle ní Černochová vystupovala navenek velmi razantně a byla jednoznačně čitelná jako proukrajinská „jestřábice“, zejména v jazyce, kterým komentovala válku na Ukrajině.
V této souvislosti do jejího hodnocení vstoupil armádní generál a náčelník generálního štábu Karel Řehka, který poznamenal, že to tak bylo „navenek“. Na následný dotaz Fridrichové, jak to přesně myslí, už však své tvrzení dál nerozváděl a nechtěl se k němu podrobněji vracet. Novinářka na to reagovala poznámkou, že má pocit, že „Karel a Jana si tak ruku nepodají“.
Řehka tuto interpretaci odmítl a uvedl, že realita je jiná. „Dobře, můžete mít spory, ale na druhou stranu je pak nějaká lidská slušnost a nakonec, když tam jste, vy si ministra nevybíráte. Ten tam prostě je. A když se stane taková konstelace, tak nakonec stejně musíte pracovat nějak pro dobro toho celku dál. Není to zase až tak, že si nepodáme ruku. Nebo si neodpovíme na pozdrav na ulici. To určitě ne,“ řekl Řehka ke svým sporům s dnes už bývalou ministryní obrany Janou Černochovou.
Nový ministr obrany Zůna je v podstatě Řehkovým profesním kolegou – rovněž generálem s dlouhou vojenskou kariérou. Podle Řehky se znají osobně. V průběhu let se však podle jeho slov opakovaně potkávali v rámci svých profesních drah a jejich cesty se během kariéry přirozeně protínaly. „Určitě nejsme kamarádi, ale jak říkám, známe se,“ uvedl Řehka k profesnímu vztahu s novým šéfem resortu obrany.
Moderátorka se v debatě vrátila také k vystoupení nového ministra obrany po setkání na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem, a to ještě v době, kdy byl Zůna kandidátem na vedení resortu. Novinář Ondřej Kundra položil Zůnovi tehdy zcela věcný dotaz. Z respektu k jeho nové roli se ptal na klíčovou otázku, kterou by podle něj měla veřejnost znát: zda chce, aby Česká republika pokračovala ve vojenské pomoci Ukrajině, ano, či ne. Zůna na to odpověděl obecně: „Otázka je, na jakou oblast této podpory bude položen akcent. Ale to není věc individuálního názoru. Vláda rozhoduje ve sboru a musí to být širší odraz postoje politické reprezentace státu, ale i naší společnosti,“ uvedl Zůna.
Kundra se následně dotázal konkrétněji. Připomněl, že Andrej Babiš a Karel Havlíček v minulosti uvedli, že nechtějí pokračovat v podpoře velkorážové munice, a proto se ptal, zda nový ministr obrany podporuje pokračování akcentu na velkorážovou munici a muniční iniciativu. Na tuto otázku však Zůna již jasnou odpověď nedal. Reagoval pouze slovy: „To není až tak jednoduché.“ A téma dál nerozvedl.
K tomu Fridrichová poznamenala, že ji tento moment „trošku znervóznil“, když konkrétní odpověď neposkytl. Karel Řehka dodal, že může jít o téma, které ještě nebylo dostatečně prodiskutováno na úrovni koalice nebo vlády. V takovém případě je podle něj lepší se k věci veřejně nevyjadřovat než vydávat předčasné nebo neujasněné stanovisko. „Já bych zatím nehledal senzaci. To může být prostě takhle jednoduché. Že je to věc, kterou ještě nemají probranou,“ uzavřel Řehka s tím, že opatrnost je v podobných případech namístě.
Toto nejasné vyjádření Zůny, jak Fridrichová upozorňuje, přichází v době, kdy se stále častěji objevují varování, že Rusko může představovat reálnou bezpečnostní hrozbu pro evropské státy.
„Rusko je hrozbou pro nás,“ zdůraznil generál a popsal, jak ruské kroky sledují samotní vojáci. „My Rusko sledujeme docela bedlivě jako vojáci a musím říct za nás, že určitě vidíme, že Rusové se v celém spektru společnosti připravují na válku s námi,“ řekl. Upřesnil přitom, že pod pojmem „my“ má na mysli Západ a Severoatlantickou alianci.
Zároveň zdůraznil, že nejde o plánování konkrétního útoku v nejbližších dnech nebo měsících. „To neznamená, že by ji teď plánovali k nějakému konkrétnímu datu, ale opravdu chystají tu společnost,“ vysvětlil Řehka. Podle něj jsou tyto přípravy patrné nejen v armádní oblasti. „Je to vidět nejen na vojenské reformě, například v přípravách, v roztáčení válečné ekonomiky a ve zbrojení,“ uvedl a dodal, že změny probíhají napříč celým státem.
Poukázal také na civilní rovinu těchto kroků. „Vidíme to ale i v dalších věcech, jako je výchova dětí ve školách, práce s mládeží a celkově koneckonců i role pravoslavné církve,“ řekl s tím, že právě tyto oblasti podle něj ukazují dlouhodobý charakter příprav.
„Chci tím říct, že my opravdu vidíme všechny ty varovné indikátory toho, že se Rusko chystá na válku s námi,“ zopakoval Karel Řehka. Otázka podle něj není, zda Rusko zautočí, ale kdy. Cílem Moskvy je podle něj postupně oslabit Západ a dostat evropské země zpět pod svůj vliv.
Ve středu vystoupila na tiskové konferenci Skupina D, projekt dronů Nemesis, která čelí prověřování ze strany vojenské policie kvůli možnému porušení pravidel. Skupině dříve poskytl záštitu armádní generál a náčelník Generálního štábu AČT Karel Řehka, který se nyní k celé věci vyjádřil s tím, že za lidmi z té skupiny stojí: „Oni si mě zvolili jako čestného předsedu. Je to forma záštity. A vlastně nechci prověřování komentovat, ať si to někdo prověří. Já jsem to podpořil, podporuju to a za těma lidma stojím. Jednak osobně znám ty lidi a znám tu genezi toho, jak to vznikalo a proč to vznikalo,“ řekl.
„Jsem přesvědčen o tom, že je to správná věc. A jsem také bytostně přesvědčený o tom, že tam někdo rozhodně úmyslně neporušoval něco nebo se na tom nechtěl obohacovat. Je to prostě čistě myšlenka podporovat a pomáhat napadené zemi. Naprosto nezištně. Je to efektivní, velmi efektivní. A proč to je také pro mě důležité, je, že to má přínos přímý i pro obranu a bezpečnost České republiky, tím, že asistujeme Ukrajině,“ dodal generál Řehka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.