19.12.2025 4:31 | Monitoring
autor: PV

Dopis osmi (Jsme sjednoceni), zřejmě poslední dokument, který podepsal humanista Václav Havel v lednu 2003 ve funkci prezidenta ČR.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Dopis osmi, otevřený dopis evropských státníků vyjadřující podporu americkému zásahu v Iráku, čímž Česká republika zaujala jasný postoj podporující invazi po boku USA. Podporu válce, ve které dle nejstřízlivějších odhadů zemřely řádově statisíce civilistů a tisíce koaličních vojáků. Válka, vedoucí k následné rozvrácenosti celého regionu a k začátku uprchlické vlny.

Přidáním svého podpisu k tehdejší skupince válečných štváčů otevřel Václav Havel stavidla pro postupný nárůst militarismu v českých kotlinách a vytvořil podhoubí pro současnou podobu fašizace společnosti, do které náš národ uvrhla exFialova vláda, která často mediálně připomínala návrat své politiky směrem na Havlův odkaz.

Není překvapením, že předchozí míra angažovanosti a politické podpory ČR tehdejším válečným zájmům USA zůstala bez odezvy pro náš průmysl a firmy, kdy americké a britské firmy na obnovu Iráku v podstatě nikoho nepustily.

O tom, že válka byla chybou, bylo v roce 2015 dle průzkumu přesvědčeno 51 % Američanů, 46 % ji za chybu nepovažovalo. Stejně nelichotivě dopadne nejen podobný průzkum po skončení SVO, ale i příležitost obnovy zbylé části Ukrajiny pro české firmy a stát.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

