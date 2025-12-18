Dopis osmi, otevřený dopis evropských státníků vyjadřující podporu americkému zásahu v Iráku, čímž Česká republika zaujala jasný postoj podporující invazi po boku USA. Podporu válce, ve které dle nejstřízlivějších odhadů zemřely řádově statisíce civilistů a tisíce koaličních vojáků. Válka, vedoucí k následné rozvrácenosti celého regionu a k začátku uprchlické vlny.
Přidáním svého podpisu k tehdejší skupince válečných štváčů otevřel Václav Havel stavidla pro postupný nárůst militarismu v českých kotlinách a vytvořil podhoubí pro současnou podobu fašizace společnosti, do které náš národ uvrhla exFialova vláda, která často mediálně připomínala návrat své politiky směrem na Havlův odkaz.
Není překvapením, že předchozí míra angažovanosti a politické podpory ČR tehdejším válečným zájmům USA zůstala bez odezvy pro náš průmysl a firmy, kdy americké a britské firmy na obnovu Iráku v podstatě nikoho nepustily.
O tom, že válka byla chybou, bylo v roce 2015 dle průzkumu přesvědčeno 51 % Američanů, 46 % ji za chybu nepovažovalo. Stejně nelichotivě dopadne nejen podobný průzkum po skončení SVO, ale i příležitost obnovy zbylé části Ukrajiny pro české firmy a stát.
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
