DPP: Ztráty a nálezy v pražské MHD v roce 2017

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v roce 2017 evidoval celkem 6 453 ztracených předmětů, úspěšně se našlo 2 243 předmětů, tj. zhruba 35 %. Kromě toho se pak v dopravních prostředcích našlo také 1 019 různých osobních dokladů (ty se do celkového počtu ztrát nezapočítávají). Počty ztrát rok od roku rostou, pokračoval tak trend nárůstu počtu ztrát.

Přehled ztrát a nálezů je velmi obsáhlý, ve výčtu nechybějí ani kuriozity. Kdo by čekal, že se v pražské MHD ztratí mládě krajty, nebo maska Spidermana? Pracovníci Dopravního podniku přišli kvůli zapomnětlivcům do kontaktu mj. s topným tělesem radiátoru, notářským spisem, daňovým přiznáním, vysvědčením, kočičím stelivem, vrtačkou, stativem, monitorem, mažoretskou hůlkou, roštem od sporáku, vějířem, kytarou, houslemi a ukulele. Mezi neobvyklé ztráty v MHD patří i zdravotní pomůcky jako berle, zubní protéza, glukometr, krokoměr, naslouchátko a ortéza. V metropoli v MHD zapomínají i ti, kteří za relaxací rádi vyrazí do přírody. Dopravní podnik loni evidoval rybářskou stoličku, sazeničky rajčat, ježka, motyčku, gril, stan či košík na houby. Nezapomínají se jen předměty, ale i lidé. V pražské MHD se v roce 2017 ztratilo i spící dítě a 82letý cestující.

„Cestující loni zapomněli ve vozech MHD řadu cenných i zajímavých věcí, o ty hodnotnější zpravidla projevují jejich majitelé vyšší zájem. Všechny nevyzvednuté ztráty a nálezy se sváží do kanceláře Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 5 na Praze 1,“ uvedla Petra Tölgyesiová z odd. Telefonické informace DPP.

Pražané podle statistik Dopravního podniku zapomínají čím dál víc. Předloni se z 5 601 předmětů našlo 2 170 věcí. Z počtu 4 746 ztracených věcí v roce 2015 se jich podařilo dohledat 1 704. V roce 2014 bylo ztrát přesně o tisícovku méně, nálezů pak 1 206. V roce 2013 DPP evidoval 2 511 ztrát, z nichž 978 předmětů bylo nalezeno.

„Kancelář Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé zřizuje pražský magistrát. Pokud se nepodaří dohledat majitele, putují do této kanceláře například i ztracená zavazadla z letiště. Nejvíce se však ztrácejí věci v dopravních prostředcích MHD, ve vlacích a linkových autobusech. Počet nálezů se v hlavním městě každoročně zvyšuje zhruba o 500. V loňském roce se do kanceláře dostalo 7 135 nálezů. Zhruba 25 % věcí si lidé vyzvednou,“ uvedl Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

Co dělat v případě ztráty věci v MHD?

V případě ztráty předmětu v autobuse či tramvaji mohou cestující volat na informační linku DPP 296 19 18 17, kde se po získání podrobnějších informací pracovník linky spojí s dispečerským pracovištěm, které informuje řidiče konkrétní linky. Pokud je věc dohledána, cestujícímu je sděleno, kdy a kde si může ztracenou věc vyzvednout.

Nahlášení ztráty v následujících dnech

V případě pozdějšího zjištění ztráty je možné obrátit se na kancelář Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 5, Praha 1 (tel. č. 224 235 085). Otevírací doba: po a st 8:00 – 17:30, út a čt 8:00 – 16:00, pá 8:00 – 14:00, polední přestávka 12:00 – 12:30). Tam se také soustředí nevyzvednuté ztráty a nálezy, u kterých není možná identifikace vlastníka.

Ztráty a nálezy, u kterých je prokazatelně znám vlastník (např. OP, kartička zdravotní pojišťovny, platební karta atd.), se předávají do Centrální podatelny DPP na adrese Sokolovská 217/42, Praha 9, jež následně vyřizuje předání vlastníkovi.

Co dělat v případě nálezu?

Pokud cestující nalezne nějakou ztracenou věc v prostředcích MHD, je nejlepší odevzdat předmět přímo řidiči autobusu či tramvaje, popřípadě v metru dozorčímu stanice, či v podatelně DPP.

