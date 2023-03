DPP uspíší opravu tratě na Malé Straně celkem o pět dnů

reklama

„Relativně teplá zima a příhodné klimatické podmínky mohou mít v řadě konkrétních případů i pozitivní dopady, jak se ukázalo u opravy tramvajové tratě na Malé Straně. Maximálně jsme toho využili a podařilo se nám zkrátit opravu o celý jeden pracovní týden. Na druhou stranu chci zdůraznit, že to není naprostá samozřejmost a odteď to bude stejně fungovat u všech v zimě prováděných oprav. Byli jsme dobře připraveni, povolovací procesy při změnách etapizace také proběhly extrémně rychle, proto se pozitivní výsledek dostavil. Myslím, že je to dobrá zpráva nejen pro všechny obyvatele Malé Strany, ale především cestující. Děkuji kolegům z jednotky Dopravní cesta Tramvaje za organizaci stavby a pracovní nasazení, HMP a Praze 1 za součinnost, obyvatelům a cestujícím za trpělivost a ukázněnost,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Dobrou zprávu přivítala spolu s místními obyvateli i Terezie Radoměřská, starostka Prahy 1: „Velké poděkování si zaslouží pracovníci Dopravního podniku, ale poděkovat musíme i místním lidem za trpělivost a pochopení. A cením si také řidičů, kteří se ve velké většině chovali ohleduplně a s respektem k dopravnímu značení,“ ocenila starostka první městské části.

Poslední, čtvrtá etapa stavebních prací na opravě tramvajové tratě na Malé Straně bude probíhat od úterý 14. března 2023 do neděle 26. března 2023 v ulici Újezd, pouze v úseku od křižovatky s Všehrdovou po křižovatku s Vítěznou ulicí.

Pro cestující MHD se do neděle 26. března 2023 nic nemění, všechna dosavadní dopravní opatření zůstávají v platnosti včetně náhradní autobusové dopravy X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí.

Dosavadní linkové vedení tramvají zůstává v platnosti

Po celou dobu opravy tramvajové tratě na Malé Straně do 26. března 2023 bude obousměrně vyloučen provoz tramvají v úseku Malostranská – Újezd. Linky č. 12, 15, 20, 22, 23 a 97 jezdí po stejných upravených trasách.

V denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 32 v trase Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská (u metra) – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – Vypich – Bílá Hora.

Náhradní autobusová doprava X20 se nemění

Až do skončení veškerých stavebních prací na opravě tramvajové tratě na Malé Straně, tj. do 26. března 2023 bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí.

Informace pro řidiče individuální automobilové dopravy

Ulice Újezd bude během poslední, čtvrté etapy opravy tramvajové tratě na Malé Straně, tj. od úterý 14. března do neděle 26. března 2023 obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od křižovatky s Všehrdovou po křižovatku s Vítěznou ulicí.

Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov

Příjezd automobilů do oblasti kolem Malostranského náměstí (ulice Karmelitská, Tržiště, Vlašská), do Hellichovy, Nebovidské ulice, na Maltézské náměstí, ale také do přilehlé oblasti ulice Újezd a do Všehrdovy bude možný pouze ve směru od Klárova přes Malostranské náměstí. Výjezd pak v opět přes Malostranské náměstí a Letenskou ulici na Klárov.

Příjezd od Újezdu a výjezd směr Újezd

Od Újezdu bude povolen vjezd automobilům pouze do oblasti Šeříkové a Říční ulice, a to přes Vítěznou ulici. Výjezd z této oblasti bude možný pouze zpět Říční a Šeříkovou ulicí a do Vítězné ulice.

Psali jsme: DPP: Oprava vodovodu přeruší provoz tramvají v Olšanské ulici na Žižkově DPP a odborové organizace se dohodly na novém dodatku ke kolektivní smlouvě DPP nakoupí nové vozy pro lanovku na Petřín DPP: Instalace nových nosníků do stropu stanice Florenc přeruší o víkendu provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.