Desítky milionů nových stromů - Lesy ČR sázejí budoucnost

Radek Rozvoral byl položen dotaz

Ale co přesně jste vlastně za ty roky, co ve sněmovně jste prosadili? A jak chcete naložit s tím, že váš koaliční potenciál je mizivý, takže volit vás je podle mě volit jen poslance do počtu, co stejně nic nezmění. Viz třeba váš návrh na uzákonění referenda. Kolikrát jste ho ve sněmovně třeba v tomt...

