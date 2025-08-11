Okamura (SPD): Mít vlastní bydlení se v Česku stává luxusem

Mít vlastní bydlení se v Česku stává luxusem. Víme, jak zajistit dostupné bydlení. Praha je v rámci V4 z pohledu cen a příjmů městem s nejnižší dostupností vlastního bydlení. Situace v Česku se navíc kvůli slabé výstavbě dál zhoršuje. Zatímco loni se v Polsku na 100 tisíc obyvatel postavilo 4,4 bytu, na Slovensku 2,8 a v Německu 2,6, v Česku to bylo 2,4 bytu. Vyplývá to z analýzy, kterou představila skupina Creditas. Informovala o tom ČTK.
„Velkou překážkou pro rozvoj bytové výstavby je v Česku extrémní délka stavebního řízení, to je osmkrát delší než v Polsku a čtyřikrát oproti Maďarsku či Slovensku,“ uvedl obchodní ředitel Creditas Real Estate Borek Simandl.
Na nový byt v Praze je třeba šetřit déle než patnáct let, respektive je třeba 15 a půl roční průměrné mzdy. Vyplývá to z analýzy společnosti Central Group. Přesto je zájem o koupi nemovitostí větší než kdy dřív.
Bydlení v Česku – luxus, který si nemůže dovolit každý. Vysoké ceny nemovitostí v kombinaci s nedostupnými hypotékami a nízkými mzdami zadělaly na problém, který se dá jen těžko vyřešit. Na průměrný byt o rozloze 70 m² v Praze musí lidé vynaložit 15,5 své roční hrubé mzdy. To je o pět ročních výplat víc než před deseti lety. Vyplývá to z šetření developerské společnosti Central Group. Informoval o tom deník Vektor.
Nový byt v Praze o průměrné velikosti stojí bezmála 12 milionů korun. Analýza společnosti vychází z toho, že obyvatel hlavního města si měsíčně vydělá zaokrouhleně 63 tisíc korun. Podle dat Českého statistického úřadu byla v prvním čtvrtletí průměrná suma trochu nižší, a to 62,5 tisíce.
V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhali. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupu státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení.
