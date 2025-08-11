Okamura (SPD): Mít vlastní bydlení se v Česku stává luxusem

12.08.2025 4:30 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dostupnému bydlení.

Okamura (SPD): Mít vlastní bydlení se v Česku stává luxusem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hnutí SPD představilo lídry všech krajských kandidátek

Mít vlastní bydlení se v Česku stává luxusem. Víme, jak zajistit dostupné bydlení. Praha je v rámci V4 z pohledu cen a příjmů městem s nejnižší dostupností vlastního bydlení. Situace v Česku se navíc kvůli slabé výstavbě dál zhoršuje. Zatímco loni se v Polsku na 100 tisíc obyvatel postavilo 4,4 bytu, na Slovensku 2,8 a v Německu 2,6, v Česku to bylo 2,4 bytu. Vyplývá to z analýzy, kterou představila skupina Creditas. Informovala o tom ČTK.

„Velkou překážkou pro rozvoj bytové výstavby je v Česku extrémní délka stavebního řízení, to je osmkrát delší než v Polsku a čtyřikrát oproti Maďarsku či Slovensku,“ uvedl obchodní ředitel Creditas Real Estate Borek Simandl.

Na nový byt v Praze je třeba šetřit déle než patnáct let, respektive je třeba 15 a půl roční průměrné mzdy. Vyplývá to z analýzy společnosti Central Group. Přesto je zájem o koupi nemovitostí větší než kdy dřív.

Bydlení v Česku – luxus, který si nemůže dovolit každý. Vysoké ceny nemovitostí v kombinaci s nedostupnými hypotékami a nízkými mzdami zadělaly na problém, který se dá jen těžko vyřešit. Na průměrný byt o rozloze 70 m² v Praze musí lidé vynaložit 15,5 své roční hrubé mzdy. To je o pět ročních výplat víc než před deseti lety. Vyplývá to z šetření developerské společnosti Central Group. Informoval o tom deník Vektor.

Nový byt v Praze o průměrné velikosti stojí bezmála 12 milionů korun. Analýza společnosti vychází z toho, že obyvatel hlavního města si měsíčně vydělá zaokrouhleně 63 tisíc korun. Podle dat Českého statistického úřadu byla v prvním čtvrtletí průměrná suma trochu nižší, a to 62,5 tisíce.

V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhali. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupu státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Bydlení se v Praze změnilo z lidského práva na luxusní zboží
Stanjurův sen: Dostupné bydlení a stabilní rozpočet
Češi v pasti. Na drahé bydlení už nemá skoro nikdo. Nejhorší je Praha
Okamura (SPD): Koupit byt si může dovolit už jen pětina nejbohatších

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , Okamura , SPD

autor: PV

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

9:10 Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

Letní snaha o přesun mezi kontinenty je v plném proudu. Západní země EU už jí postupně podléhají. My…