FNUSA otvírá nové gynekologické oddělení

Zbrusu nová gynekologická ambulance sídlící v budově A5 oficiálně otevře své dveře po Novém roce, zájemkyně se ale mohou registrovat už teď na tel. 543 182 153. Lékaři v ní budou ordinovat od pondělí do pátku v čase 7:30–15:00. „Chceme ženám nabídnout služby pracoviště, které bude přizpůsobené dnešní době, a to jak prostředím, tak přístupem k pacientkám,“ říká primář gynekologického oddělení MUDr. Josef Pulkert.

Jako svou misi na novém působišti si vytyčil také rozvoj minimálně invazivní operativy. V rámci jednodenní chirurgie bude pracoviště disponující operačním sálem poskytovat například hysteroskopie, konizace děložního čípku, kyretáže, interrupce nebo estetické zákroky, jako je labioplastika a další. Další prostor pro rozvoj moderních operačních metod nabízí robotický operační systém DaVinci, který nemocnice nedávno pořídila.

Nové gynekologické oddělení vede MUDr. Josef Pulkert, gynekolog a porodník, který dříve působil v Nemocnici Ivančice. Ve své praxi akcentuje důležitost prevence, na což aktivně upozorňuje i ve veřejném prostoru.

Jste velmi aktivní na sociálních sítích, kde se snažíte šířit osvětu o tématech z vašeho oboru. Co vás k tomu motivuje?

Zhruba 25 let pracuji jako gynekolog a porodník a stále se setkávám s velkým množstvím žen, které nemají základní informace o ženském zdraví. Téměř každá druhá žena nepodstupuje preventivní gynekologické vyšetření a pozoruji i další trendy s neblahým demografickým a společenským dopadem, například odkládání rodičovství. Proto jsem se rozhodl, že chci i mediálně vystoupit s informacemi ze své profesní zóny a pomoci šířit povědomí o těchto důležitých tématech.

Často otevíráte i otázky, které mohou být svým způsobem palčivé, například právě odkládání mateřství. Jaká další taková témata má podle vás smysl nastolovat?

Všechna témata, která souvisí s prevencí. Ať už je to dostatečná informovanost o očkování, v našem oboru proti HPV. Pozoruji, jak stále velké množství žen neví, že se mohou očkovat už i děti, a dokonce chlapci, čímž by se podařilo výrazně snížit výskyt těchto virů způsobujících zhoubný nádor děložního čípku a další onkologická onemocnění. Základním problémem však je samotné gynekologické vyšetření, kdy stále panují předsudky, že starší žena už by neměla chodit na gynekologii. Přitom je to naopak, u mnoha nejzávažnějších onemocnění vzrůstá riziko výskytu právě s věkem ženy. Dále témata jako antikoncepce, sterilizace, transgender… Snažím se z problematiky, která je mnohdy kontroverzní či vzbuzuje silné emoce, udělat normální diskuzi.

Byla gynekologie vaše první volba už během studia medicíny?

Nebyla. Že chci dělat medicínu, jsem věděl už na gymnáziu, nicméně během studia lékařské fakulty jsem nejvíce tíhl k psychiatrii. Až během pátého ročníku při výuce gynekologie a porodnictví jsem byl natolik okouzlen poetickým prostředím pražské porodnice U Apolináře, že jsem se rozhodl pro tento obor. Pevně věřím, že schopnost komunikace a empatie je možné uplatnit ve všech lékařských oborech, včetně operačních.