ČEZ: V Dukovanech začíná filmové léto plné energie

Devátou sezonu Autokina pod chladícími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany zahájí už tento pátek filmová projekce volného pokračování české komedie Vyšehrad Dvje. Po dobu následujících tří víkendů energetici nabídnou domácí i zahraniční filmové komedie, rodinné i dobrodružné filmy. Na své si přijdou i milovníci cestopisných dokumentárních snímků ve filmu Žlutou žábou do země modrého nebe, který rozzáří filmové plátno už tuto sobotu večer.
„Parkoviště elektrárny umožňuje vytvořit obrovské hlediště pro stovky aut a diváků. Návštěvníci, kteří se rozhodnou sledovat filmy z pohodlí svých aut, si mohou zvuk naladit přímo na svém autorádiu. Pro milovníky sledování filmů pod širým nebem, budou připraveny židličky v blízkosti plátna,“ potvrdil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Pravou letní filmovou pohodu si mohou návštěvníci užít od 15. do 30. srpna, vždy v pátek a v sobotu v jedinečné atmosféře pravého autokina přímo u jaderné elektrárny. Dukovanské autokino se pyšní největší pevnou projekční plochou pod širým nebem o velikosti 16,4 x 7 metrů s kapacitou několika set aut. Promítání tak neohrozí žádný rozmar letního počasí.
Následující dva týdny nabídnou energetici projekci filmů Kaskadér, Bridget Jonesová: Láskou šílená, Vlny, rodinný film Velký pán a Nezlomní.
Vstup do autokina je zdarma. Jeho návštěvníci mohou jako každý rok přispět na dobročinné účely. Projekci všech filmů opět zajišťuje Kinematograf bratří Čadíků. Začátek je plánován na 20:30 dle aktuálních světelných podmínek. Přímo na místě si návštěvníci mohou pořídit i stylové občerstvení.
Další informace k programu a provozu autokina jsou dostupné ZDE, ZDE a FB profilu Infocentrum EDU.
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 8 929 935 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
autor: Tisková zpráva