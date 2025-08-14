Hejtman Půta: Auta dají vždy přednost nejkratší trase

Další kolo debaty "o naprostém zničení Českého ráje novou trasou silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem" je tady. Je to trochu nekonečný příběh. Na jeho konci může být i to, že se nová silnice vůbec nepostaví a čím dál víc aut bude dál jezdit intravilány obcí od Jičína až po Turnov. Po dokončení dálnice D35 z Hradce Králové do Jičína v roce 2028 se dopravní zátěž v této oblasti bohužel ještě zvýší.
Současná trasa byla v roce 2011 schválena v krajském územním plánu. Od roku 2012 se Liberecký kraj snažil vyjednat s dotčenými obcemi takovou variantu, která co nejméně zasáhne do krajiny. Nová silnice nebude stát v Českém ráji, ale v území mezi jeho dvěma částmi. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na trasu vydané posouzení vlivu na životní prostředí EIA s mnoha stanovenými podmínkami.
Společně s Ministerstvem dopravy (MD) jsme navíc objednali posouzení trasy a jejich variant nezávislým krajinářem. Zároveň jsme připraveni financovat prověření tunelu kolem sídliště Přepeřská v Turnově. Podobná stavba se staví na století, a všechny otázky a pochybnosti je tak potřeba vypořádat. Jen pro pořádek připomínám, že investorem stavby je MD a ŘSD.
Této problematice se věnuji dlouhodobě, proto si dovolím okomentovat několik nepravd, které zaznívají od některých aktivistů a občas i médií. Od roku 2007 jsem podporoval snahu o to, aby trasa nové silnice vedla co nejdále od Trosek. To současná varianta splňuje. Obchází Rovensko pod Troskami ze severu, a splňuje tak nejčastější a logickou námitku, že by neměla kopírovat současnou trasu I/35, která prochází přímo pod Troskami.
V roce 2014 představil Liberecký kraj jako návrh technického řešení střídavý třípruh, který odpovídal tehdejší intenzitě dopravy. Současný návrh MD na čtyřpruh z Ohrazenic do Žernova vychází z analýzy vývoje dopravy v příštích letech. Zbývající úsek mezi Žernovem a Úlibicemi bude v podobě 2+1 jízdní pruhy. Naši sousedé v Královéhradeckém kraji by i v tomto případě byli rádi za čtyři pruhy. Na to vždy odpovídám, že nestavíme dálnici, ale rychlostní komunikaci, která nebude mít takový dopad na krajinu a rozhodnout má intenzita dopravy.
Nápad ve stylu “silnici postavte, ale ne u nás”, přesně v duchu principu NIMBY (Not In My Backyard), který navrhuje vést novou trasu oklikou přes Mnichovo Hradiště, zapomíná na dvě věci:
- V úseku u Sobotky zasahuje tato trasa do Českého ráje stejně, jako v případě severní varianty u Turnova;
- Auta dají vždy přednost nejkratší trase z Jičína do Turnova, tedy po stávající silnici, která prochází celou řadou obcí.
Návrh řešit věc obchvaty těchto obcí, je tedy jen výkřikem do tmy. Jedinou variantou, která tak skutečně uleví obyvatelům a celému území od Turnova až do Hradce Králové, je trasa představená MD. A naším úkolem je snažit se o její co nejmenší zásah do krajiny a okolí.
Obyvatelé Libereckého kraje novou silnici mezi Turnovem a Jičínem potřebují. Řeší totiž hned několik problémů. Jak obchvat Turnova a všech obcí, kudy prochází současná silnice, tak i napojení Semil, Jilemnice a Lomnice nad Popelkou na Turnov, zbytek našeho kraje i celé České republiky. Úplně na závěr bych ještě rád dodal, že vůbec nezpochybňuji právo občanů ptát se a chtít od investora stavby vysvětlení. Zároveň ale stát musí mít možnost klíčové železnice a silnice připravovat a stavět.
autor: PV