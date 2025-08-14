SOCDEM: Program dle memoranda o spolupráci se Stačilo!

Představujeme společný program zaměřený na růst mezd, sociální jistoty, dostupné bydlení a strategické státní investice do klíčových odvětví.
Mzdy
Každý rok navýšíme minimální mzdu o 3 tisíce Kč, žádný zaměstnanec státu nebude pod minimální mzdou, snížíme daně všem pracujícím o tisíc Kč měsíčně prostřednictvím valorizace daňového bonusu a navýšíme příplatek za práci v noci ze současných 20 % průměrného hodinového výdělku na 40 %.
Důchody
Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 63 let, ženy budou chodit za každé vychované dítě o rok dříve do penze, zavedeme 13. důchod, pro náročné profese prosadíme dřívější odchod za každých 10 odpracovaných let o rok dříve do penze, důchodový systém dofinancujeme ze zdanění nadnárodních korporací.
Pracovní podmínky
Prosadíme 5 týdnů dovolené, zakážeme agenturám práce zprostředkovávat práci cizinců a omezíme činnost agentur na zprostředkování dočasné práce a zavedeme zaměstnanecké akcie (tak, aby v případě krachu firmy mohli firmu převzít zaměstnanci). Posílíme postavení zaměstnanců – zajistíme závaznost kolektivních smluv vyššího stupně, posílíme vliv podnikových odborů na rozhodování o činnosti firmy po vzoru německých podnikových rad a každý podnik bude muset uvolnit jednoho plně placeného odborového funkcionáře na každých 250 zaměstnanců (s horním stropem maximálně 20 funkcionářů).
Bydlení
Zřídíme státní bytový fond a postavíme či vykoupíme do roku 2030 celkem 100 tisíc státních bytů pro mladé s dětmi, osamělé důchodce a potřebné profese, prosadíme vídeňský model podpory obecního a družstevního bydlení, tím postupně nahradíme dávky na bydlení a zničíme obchod s chudobou. Také zregulujeme Airbnb, protože turisté patří do hotelů, a ne do bytů.
Energie
Zestátníme ČEZ a zregulujeme ceny energií, energie nesmí být komodita, ale veřejná služba.
Sociální demokracie
