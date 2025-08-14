Ševčík po Chi Chi: ČT je odpad. Musí přestat existovat

Předseda Svobodných a jeden z lídrů na kandidátkách SPD Tomia Okamury se dal do řeči s docentem Miroslavem Ševčíkem, s ekonomem, který se také objeví na kandidátkách SPD. Konkrétně na jižní Moravě, kde kandidátku povede.
„Naopak, některé daně by se měly snižovat,“ zdůraznil Ševčík. A hned vytáhl daň na potraviny, která by se podle jeho názoru jednoznačně měla snížit.
„Já jen k těm výnosům, abychom si uvědomili, co tahle zločinná vlastizrádná vláda dělá. Jen z DPH, kdybych to porovnal – červenec 2021 a červenec 2025 – tak z 254 miliard a 84 milionů se zvýšily výnosy na 352 miliard a 100 milionů. Je to navýšení o 97,2 miliardy a chtěl bych podotknout, že to jde z našich kapes,“ zdůraznil Ševčík. „A přesto, že tato zločinná vláda vybrala o 100 miliard více, tak hospodaří tak, jak hospodaří. To hospodaření je dáno tím, že se chová diletantsky, vlastizrádně a korupčně. Protože to, co předvádí ministryně obrany, no tak to je úplně neslýchané. Třeba dneska jsme si v Právu přečetli, že zase budeme nakupovat nové leopardíky. A včera jsme si přečetli, že se podepsaly zakázky na jejich servis. Zase s německou firmou. Takže já si myslím, že to jsou normálně vlastizrádci,“ pozvedl obočí Ševčík.
Až se změní celkový přístup, tak ze Ševčíkova pohledu nebude třeba zvyšovat daně. A to ani u daní z nemovitostí nebo u daní ze sladkých nápojů a sladkých potravin a tak podobně.
Pokud by chtěl stát někde získat nějaké peníze, podle Ševčíka by si měl sáhnout na část peněz obcí, protože obce mají na účtech asi 400 miliard volných prostředků.
Vláda podle názoru docenta Ševčíka udělala chybu i v hospodářské politice. Ševčík má za to, že Fialův kabinet vlastně žádnou nesleduje. A to není všechno.
„Za druhé, my jsme posluhovači bruselským doktrínám a naprostým nesmyslům, které ožebračují, dnes bych řekl, už ne desítky tisíc, ale už stovky tisíc domácností. A to, co ještě chystají, to je bizár, by se dalo říct. Jako ti lidé by si měli jít sednout,“ rozčílil se Ševčík.
A hned dodal, co by se mělo udělat. „Zrušit totálně Green Deal. Green Deal je to nejhorší, co tady teď může nastat v případě, že by se pokračovalo dál,“ zdůraznil Ševčík. „Je to centralistický, korupční a naprosto nesmyslný projekt, nebral si Ševčík servítky. Dodal, že už i někteří ekonomové v Německu před Green Dealem důrazně varují.
Podle Ševčíka je načase vyhodit „bláznivou Černochovou“
Poté se znovu vrátil k Ministerstvu obrany a vrátil se k údajně zločinnému chování. Výdaje na ministerstvu obrany se zvýšily ze 75 miliard o víc než 100 procent.
„Na víc než 150 miliard. A přitom ti idioti, s odpuštěním, kteří to řídí, tak to vlastně ani neumějí utratit. V loňském roce zaplatili za blbé F-35, které ani možná nebudeme potřebovat, asi o 14 miliard více, než se muselo zaplatit, protože to neměli jak utratit. Takže toto jsou ty nesmysly. A to samé, co ještě podepisuje ta bláznivá Černochová, těsně před tím, než ji snad vyhodí, tak podepisuje smlouvy na leopardíky, jak už jsem řekl. Nebo na obrněnce ze Švédska. Místo aby nechala vydělat českému zbrojařskému průmyslu. A to je prostě špatně,“ nebral si servítky Ševčík. „A je méně peněz, abychom dávali pět procent HDP na obranu. My jak blázni tady budeme poslouchat rozvědčíka z Hradu, my tady posloucháme Kallasovou z EU, bláznivou, která si tady hraje na ministryni zahraničí EU, a budeme tady poslouchat další válečné štváče,“ soptil Ševčík.
Pokud jde o stíhačky F-35, Ševčík konstatoval, že máme nejdražší F-35 snad na celém světě, a ještě je kupujeme v době, kdy se vojáci stále více orientují na drony. Takže to je další totální nesmysl, který Ševčík vidí.
Česká televize musí přestat existovat. A pokud jde o svobodu….
Stranou jeho pozornosti nezůstala ani situace v českém školství. Dnes jsme podle Ševčíka v situaci, kdy studenti někdy neumí pořádně psát a někteří vysokoškolští studenti mají vymyté mozky ze základních a středních škol. A další studenti prý chodí udávat. „Celkově bych hodnotil, že ten vzdělávací proces je zatížen byrokratizací podstatně více, než to bylo za komunistů,“ konstatoval docent Ševčík.
Ševčík má za to, že se musí změnit české školství jako celek včetně zrušení inkluze, protože inkluze z jeho pohledu poškozuje celou společnost. Včetně žáků a studentů, kteří skutečně potřebují podat pomocnou ruku.
Došlo i na bitcoinovou kauzu. Podle Ševčíka ji měly ohlídat české tajné služby.
Pár slov věnoval i hnutí ANO a konstatoval, že „pokud má Andrej Babiš zdravý selský rozum, tak musí jednoznačně spolupracovat s SPD“, kde jsou podle Ševčíka lidé, pro které je vlastenectví na prvním místě, a jsou to lidé, kteří boudou ochotni brzdit šílenosti z Bruselu.
autor: Miloš Polák