ÚZSVM nabízí k prodeji zámek Bezdružice

14.08.2025 13:21 | Tisková zpráva

ÚZSVM vyhlásil transparentní výběrové řízení s elektronickou aukcí na zámek v Bezdružicích na Tachovsku.

Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Nový vlastník kromě barokního zámku získá také téměř dvouhektarový lesopark. Elektronická aukce areálu zámku Bezdružice s minimální vyhlašovanou cenou 52 milionů korun bude zahájena 21. října 2025 v 10 hodin a potrvá do 22. října 2025 do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo před jejím začátkem (tj. nejpozději 20. října 2025 do půlnoci) složí kauci ve výši 5 milionů korun.

Aby aukce byla úspěšná a přinesla vítěze, musí v ní padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 52 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 30 tisíc korun. Veřejnost pak může průběh elektronické aukce sledovat online na webu ZDE. Další podrobnosti k prodeji naleznete ZDE.

Areál zámku Bezdružice připadl státu v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu po odsouzeném, který se dopustil rozsáhlé trestné činnosti. Výnos z prodeje tohoto areálu tak ÚZSVM převede na speciální účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.

Bezdružický zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. Od roku 1868 dali majitelé zámek k dispozici rakousko-uherským úřadům. Z většiny místností byly kanceláře, část zámku sloužila pro účely soudu a také jako vězení. Po roce 1952 byl zámek upraven na rekreační zařízení a ozdravovnu ČKD Praha.

V letech 1999 až 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, který byl následně otevřen veřejnosti. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2014, kdy byl zámek upraven tak, aby zde vznikly pokoje se sociálním zařízením, kuchyně pro restauraci a vinárnu a část zámku byla uzpůsobena pro prohlídky. V zámku byla také obnovena kaple a vybudováno malé wellness centrum.

Objekt zámku je obklopen větším lesoparkem o rozloze 1,7 hektaru.

Zdroje:

https://www.nabidkamajetku.gov.cz

https://www.nabidkamajetku.gov.cz/Home/AuctionDetail/52181

autor: Tisková zpráva

