Finanční správa: Kontrolně-exekuční akce „Lupa“ a „Dohled“

19.10.2025 16:12 | Tisková zpráva

Finanční správa ČR ve spolupráci s Celní správou ČR v uplynulých dnech úspěšně realizovaly dvě rozsáhlé kontrolně-exekuční akce s krycími názvy „Lupa“ a „Dohled“. Jejich výsledkem je okamžitý příjem do veřejných rozpočtů ve výši téměř 18 milionů korun.

Kontrolně-exekuční akce „Lupa“: zajištění elektroniky za šest milionů korun

Dne 3. října 2025 proběhla v Praze akce „Lupa“, kterou společně provedly Finanční úřad pro hlavní město Prahu a Celní úřad v Praze. Na základě analytických podkladů byl vytipován rizikový subjekt, který od srpna 2025 dovážel spotřební elektroniku v hodnotě desítek milionů korun, avšak řádně neodváděl DPH z následných prodejů.

Na základě avíza Celního úřadu v Praze byl kontrolován dovoz 402 kusů mobilních telefonů, tabletů, počítačů a hodinek od výrobců Apple, Samsung, Google a Garmin. Celková deklarovaná hodnota zboží činila 278 575 USD – téměř šest milionů korun. Finanční úřad následně vydal zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři tuto zásilku elektroniky zajistili. V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek neuhradí, bude zboží prodáno v dražbě a výnos použit na jeho úhradu.

Kontrolně-exekuční akce „Dohled“: hotovostní platba ve výši 12 milionů korun

Druhá významná akce proběhla rovněž v Praze dne 7. října 2025 pod krycím názvem „Dohled“. Na jejím provedení se podílel Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský kraj a Celním úřadem v Praze.

Analytickou činností byl vytipován rizikový dovozce textilu z Turecka. Na základě avíza Celního úřadu pro Středočeský kraj bylo zjištěno, že do České republiky dorazily čtyři kamiony se zbožím o deklarované hodnotě 1 007 000 EUR – téměř 24,5 milionu korun. U společnosti, která zboží dovážela, bylo zjištěno, že řádně neplatí DPH. Finanční úřad proto vydal zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň ve výši 11 907 609 korun, exekutoři následně zabavili veškeré dodané zboží. Dlužník vzápětí celou částku uhradil v hotovosti do pokladny finančního úřadu.

Společný postup klíčem k úspěchu

„Bez efektivní spolupráce orgánů celní a finanční správy by nebylo možné dosáhnout takových výsledků. Vzájemná výměna informací a koordinace postupů nám umožňuje efektivně odhalovat stále sofistikovanější způsoby daňových podvodů a chránit tak veřejné rozpočty,“ shodli se ředitelé Celního úřadu v Praze Mgr. Igor Soós a Celního úřadu pro Středočeský kraj Mgr. Josef Vachtl.

Výsledky kontrolně-exekučních akcí „Lupa“ a „Dohled“, které přinesly státu okamžitý přínos v řádu milionů korun, potvrzují význam systematické analytické práce a úzké spolupráce mezi finanční a celní správou. Tyto zásahy jsou jasným signálem, že finanční správa důsledně postupuje proti subjektům vyhýbajícím se daňovým povinnostem a aktivně přispívá k ochraně veřejných financí.

