Bajer (Soukromníci): Motoristé sobě od nás převzali živnostenský program

Delegáti řádného sněmu svým hlasování doplnili Předsednictvo strany o 2. místopředsedu pan Roberta Kučeru a řadového člena pana Ottu Jarolímka. Dále doplnili Rozšířené předsednictvo o zástupce Ústeckého kraje a Prahy. Delegáti sněmu dále schválili zprávu o hospodaření a auditora pro rok 2025.
Delegáti projednali mj. výsledky letošních parlamentních voleb. Předseda Petr Bajer k tomu říká: „Motoristé sobě od nás převzali živnostenský program a vypadá to, že se budou snažit ho maximálně prosadit.“ To může pomoci nejen soukromníkům, ale ekonomice celé země.
Delegáti uložili zástupcům jednotlivých krajů dále intenzivně pracovat na přípravách na komunální volby 2026.
autor: PV