Trestná výprava. Ale trestá Česko. Holec k cestě opozice

Česko podle Petra Holce nepamatuje takové „skandální povolební chování“, jaké předvádějí představitelé končící Fialovy vlády. Vedle agónie s podvodným státním rozpočtem, kterou vláda po sobě zanechává, se přidává i cesta na Slovensko, kterou představitelé budoucí opozice podniknou doslova „na truc“. A to v reakci na cestu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) na Slovensko.
Tomio Okamura tam jel především kvůli tomu, aby napravoval „vážné diplomatické škody“, které tam způsobila právě Fialova vláda. Komentátor připomíná, že Okamura samozřejmě nikoho z minulé Fialovy vlády na Slovensko nevzal, protože – jak upozorňuje – „by to doslova byla provokace“.
Proto nyní jejich cesta působí podle Holce jako „trestná výprava“ – a to výprava, která netrestá nikoho jiného než samotné Česko, protože – jak dodává – „tihle pomatenci svou cestou neztrestají nikoho jiného než vlastní zemi“. Petr Holec si neumí představit například bláznivou Michaelu Šebelovou (STAN), jak Ficovi při oficiální ceremonii říká: „Ty jedna Putinova štětko...“
Okamurova sněmovní delegace se v Bratislavě sešla s šéfem parlamentu, premiérem a dokonce prezidentem, proti níž fialovci rozpoutali – jak Holec v komentáři popisuje – „hnusný džihád“ a proti níž právě ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN) demonstroval, a sice v rámci své volební kampaně na Slovensku, kde se účastnil demonstrace proti slovenské vládě. K tomu konstatuje, že „ani dno vedle Rakušana není dnem“.
V závěru pak Holec připomíná, že fialovci mohli jet na Slovensko mnohem dřív – nemuseli čekat až na volební porážku, na vládu v demisi a okamžik, kdy míří do opozice. Okamurovi se prý nemůže nikdo divit, že tam „tuhle divokou zvěř“, která ze Slovenska dělala našeho úhlavního nepřítele, brát nechce.
autor: Natálie Brožovská