Trestná výprava. Ale trestá Česko. Holec k cestě opozice

03.12.2025 18:30 | Monitoring

Česko nepamatuje takové „skandální povolební chování“, jaké předvádějí představitelé budoucí opozice po cestě šéfa Sněmovny Tomia Okamury (SPD) na Slovensko, říká komentátor Petr Holec. Jejich avizovaná cesta na Slovensko za tamní opozicí podle jeho slov působí jako trestná výprava, která netrestá nikoho jiného než Česko.

Trestná výprava. Ale trestá Česko. Holec k cestě opozice
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Česko podle Petra Holce nepamatuje takové „skandální povolební chování“, jaké předvádějí představitelé končící Fialovy vlády. Vedle agónie s podvodným státním rozpočtem, kterou vláda po sobě zanechává, se přidává i cesta na Slovensko, kterou představitelé budoucí opozice podniknou doslova „na truc“. A to v reakci na cestu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) na Slovensko.

Tomio Okamura tam jel především kvůli tomu, aby napravoval „vážné diplomatické škody“, které tam způsobila právě Fialova vláda. Komentátor připomíná, že Okamura samozřejmě nikoho z minulé Fialovy vlády na Slovensko nevzal, protože – jak upozorňuje – „by to doslova byla provokace“.

Proto nyní jejich cesta působí podle Holce jako „trestná výprava“ – a to výprava, která netrestá nikoho jiného než samotné Česko, protože – jak dodává – „tihle pomatenci svou cestou neztrestají nikoho jiného než vlastní zemi“. Petr Holec si neumí představit například bláznivou Michaelu Šebelovou (STAN), jak Ficovi při oficiální ceremonii říká: „Ty jedna Putinova štětko...“   

Okamurova sněmovní delegace se v Bratislavě sešla s šéfem parlamentu, premiérem a dokonce prezidentem, proti níž fialovci rozpoutali – jak Holec v komentáři popisuje – „hnusný džihád“ a proti níž právě ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN) demonstroval, a sice v rámci své volební kampaně na Slovensku, kde se účastnil demonstrace proti slovenské vládě. K tomu konstatuje, že „ani dno vedle Rakušana není dnem“.

V závěru pak Holec připomíná, že fialovci mohli jet na Slovensko mnohem dřív – nemuseli čekat až na volební porážku, na vládu v demisi a okamžik, kdy míří do opozice. Okamurovi se prý nemůže nikdo divit, že tam „tuhle divokou zvěř“, která ze Slovenska dělala našeho úhlavního nepřítele, brát nechce.

Psali jsme:

Okamura splnil přání Markéty Pekarové, ta ale radost mít nebude
Slovensko: Fialova opozice obviněna z vlastizrady kvůli Benešovým dekretům
Výsměch Petru Fialovi a celé ODS kvůli Martinu Kubovi protrhl stavidla
„Seďte doma.“ Opozice tepe Okamuru, že je nevzal za Ficem. Lidé zuří

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/prohrali-volby-a-ted-se-za-to-msti-cesku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Holec , Okamura , opozice , Slovenssko

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem Petr Holce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Co přesně tedy navrhujete?

Napsal jste: ,,Andrej Babiš se staví nad zákon v případě svého trestního stíhání a nechce se nechat zbavit poslanecké imunity. Teď hrozí, že to udělá podruhé. Podpořme pana prezidenta ve snaze zabránit mu v tom.“ Jak a v čem máme prezidenta podpořit? Jste pro, aby Babiš nebyl premiér, i když vyhrál ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zlatavé rozinky by měly být neustále nachystané na stoleZlatavé rozinky by měly být neustále nachystané na stole Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

U odhalení, jak zmizel tvůrce bitcoinu, byl i exguvernér Rusnok

18:35 U odhalení, jak zmizel tvůrce bitcoinu, byl i exguvernér Rusnok

Záhadu zmizení tvůrce bitcoinu, který vystupoval pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, poodhaluje jeho p…