Smrt dětí srazila akcie výrobcům vakcín. Zpráva dorazila i do Česka

Podle interního memoranda amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mohlo očkování proti covidu způsobit smrt nejméně deseti dětí. Poukazuje na to analýza 96 úmrtí, zanesených v systému hlášení nežádoucích účinků vakcín VAERS v letech 2021 až 2024. Memorandum navrhuje nová pravidla pro vakcinaci dětí, ale chybí v něm podrobnosti o věku dětí, jejich zdravotním stavu či výrobcích vakcín.
„Zdravé malé děti, které čelily extrémně nízkému riziku úmrtí, byly na příkaz Bidenovy administrativy prostřednictvím školních a pracovních nařízení nuceny dostat vakcínu, která mohla vést k úmrtí,“ uvedl v interní zprávě Vinay Prasad, hlavní lékařský a vědecký pracovník FDA a ředitel Centra pro hodnocení a výzkum biologických léčiv.
V reakci na zprávy spojené s interní komunikací úředníků FDA došlo k poklesu kurzů cenných papírů hlavních výrobců covidových vakcín. Akcie společnosti Moderna (MRNA) klesly o zhruba 7 %, BioNTech (BNTX) o 5 % a Pfizer (PFE) o 2 %.
Lidé byli před pár lety umlčováni, nálepkováni
Zveřejnění informace o dětských úmrtích vyvolalo vlnu reakcí na sociálních sítích. „Pandořina skříňka se otevřela. A tentokrát už ne jen o kousek. To, k vůli čemu byli lidé před pár lety umlčováni, nálepkováni a posíláni do izolace, dnes potvrzuje sama FDA, deset úmrtí dětí po vakcíně proti covidu!?“ napsala na svém facebookovém účtu zdravotní sestra Petra Rédová.
Dále se zdravotnice podivuje, že něco, co mělo být „bezpečné a účinné“ najednou vyžaduje přehodnocení a zpřísnění pravidel. Něco, o čem se říkalo, že se „to neděje“ a že „to není možné“, dnes proniká i do českých médií.
„A já jsem upřímně překvapena, že se o tom konečně píše i u nás. Mnozí budou i teď hluší, slepí a budou dělat, že je to nezajímá. Protože přiznat chybu je pro ně horší než přiznat pravdu. Ale to už nezastavíš. Kola se točí a pravda se dere na povrch vlastním tempem. Tohle není o politice. Není to ani o bodech do kampaně nebo o tom, kdo měl pravdu dřív. Je to o dětech, o lidských životech a o tom, že se něco v systému pokazilo. A místo, aby se to řešilo, zametalo se to roky pod koberec!? Já jsem o těchto věcech mluvila už tehdy. A stálo mě to dost. Ale nikdy toho nebudu litovat. Někdy prostě musíš mluvit, i když ti říkají, že máš mlčet. Dnes se nepotřebujeme hádat. Potřebujeme odvahu, transparentnost a ochotu konečně vyložit karty na stůl. Protože jedině tak se dá uzdravit společnost, která byla léta krmena strachem, tlakem a polopravdami,“ vyjádřila se neúspěšná kandidátka v parlamentních volbách za hnutí STAČILO!.
Přepíšou se pravidla imunizace?
Peter A. McCullough, lékař, hlavní vědecký pracovník společnosti The Wellness Company a prezident nadace McCullough Foundation, na síti X napsal: „Zatajení 10 úmrtí dětí způsobených mRNA ze strany FDA je jen špičkou ledovce.“
V dalším příspěvku uvádí, že recenzovaná studie zjistila, že mRNA „vakcíny“ způsobují tiché poškození srdce.
Lékařka Jeyanthi Kunadhasanová na síti X upozornila, že účastníci klinické studie Pfizer Covid-19 byli prvními oběťmi. „Zejména ti, jejichž úmrtí byla v době schvalování vakcíny utajena,“ napsala Kunadhasanová.
„V návaznosti na možné spojení očkování proti covidu-19 S ÚMRTÍM DESETI DĚTÍ vedoucí odborník U.S. Food and Drug Administration (FDA) Dr. Vinay Prasad oznámil, že agentura výrazně zpřísní pravidla pro schvalování vakcín. Úřad bude v budoucnu vyžadovat, aby především vakcíny pro děti a těhotné ženy (a nejen ty) procházely přísnějšími testy účinnosti – nebude stačit jen prokázat tvorbu protilátek, ale bude také nutné přinést důkazy, že reálně snižují nemocnost, počty hospitalizací apod. Dále je plánováno zavedení přísnějších bezpečnostních kritérií. Firmy, které vakcíny vyvíjejí, budou muset při schvalovacím řízení předkládat robustnější klinické studie. Tento krok může přepsat pravidla imunizace a přinést do tohoto oboru zásadní změny. Držme si palce, aby se tento ‚virus opatrnějšího přístupu‘ rozšířil brzy i do Evropy!“ zveřejnil na svém facebookovém profilu spolek Rozalio, Společnost rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví jejich dětí a pocit zodpovědnosti za ně.
Informace o úmrtích dětí po očkování vakcínou proti covidu zaznamenal také herec Rob Schneider. „Vláda konečně přiznává, že vakcína proti covidu-19 s krevní sraženinou ZABILA AMERICKÉ DĚTI!“ napsal na síti X.
Lékařka a biochemička Danielle Beckmanová naopak upozorňuje, že neurocovid, tedy komplikace spojené s infekcí virem SARS-CoV-2, může přispívat k neurodegeneraci a kognitivním poruchám.
autor: Naďa Borská
