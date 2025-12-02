MHMP: Změny v parkování nízkoemisních a bezemisních vozidel od 1. ledna 2026

Tyto změny se dotknou režimu parkování jak nízkoemisních vozidel (například hybridů), tak i vozidel bezemisních (elektrická a vodíková). Nově budou mít slevu na dlouhodobé i krátkodobé parkování pouze vozidla s výlučně elektrickým a vodíkovým pohonem, hybridních vozidel se již výhody týkat nebudou.
Od začátku roku 2026 skončí bezplatné parkování vozidel s registrační značkou ze série EL (nízkoemisních vozidel, zejména hybridů) v zónách placeného stání. Parkování bude nově zpoplatněno pro všechna vozidla, a i majitelé vozidel s registrační značkou EL si musí včas požádat o standardní parkovací oprávnění online v Klientské zóně (ZDE), případně osobně na výdejně parkovacího oprávnění příslušné městské části.
Zvýhodněné parkování se nově bude týkat pouze bezemisních vozidel. Za bezemisní silniční motorové vozidlo se považuje takové, které pro svůj pohon používá výlučně elektrickou energii nebo vodík. Pro tato bezemisní vozidla bude nově platit 50% sleva z ceny dlouhodobého i krátkodobého (návštěvnického) parkování v ZPS. Vozidel na hybridní pohon se sleva netýká. Veškeré změny jsou detailně popsány na stránkách ZDE, kde najdou lidé detaily k dlouhodobému i krátkodobému parkovacímu oprávnění se slevou.
Nový systém slev se bude týkat i teritoriálního rozsahu dlouhodobého parkovacího oprávnění (POP). Zatímco dříve bylo parkování vozidel EL zdarma plošně, nově se 50% sleva na POP pro bezemisní vozidla bude vztahovat pouze na tu městskou část, pro kterou bylo oprávnění vydáno:
- Rezidenti: Snížená cena se vztahuje na městskou část, ve které má fyzická osoba trvalé bydliště.
- Abonenti a vlastníci nemovitostí: Snížená cena se vztahuje na městskou část, kde má subjekt sídlo, provozovnu, nebo kde se nachází vlastněná nemovitost.
Registrace a postup uplatnění slevy ke krátkodobému parkování
Pro uplatnění slevy na krátkodobé parkování je nezbytná registrace vozidla v systému. Vozidla registrovaná v České republice s datem do 19. listopadu 2025 se nicméně registrovat nemusí. Zda je vozidlo ke slevě zaregistrováno, je možné ověřit službou Ověřit registraci (ZDE).
Postup uplatnění slevy:
- Dlouhodobé parkování (pro rezidenty, abonenty a vlastníky nemovitostí): Pokud vozidlo ještě není registrováno, je nutné jej zaregistrovat prostřednictvím Registračního formuláře (viz výše) a poté v Klientské zóně vytvořit žádost o parkovací oprávnění. Obě žádosti budou zpracovány společně. Pokud je vozidlo již registrováno, stačí se přihlásit do Klientské zóny a sleva se automaticky uplatní při podání žádosti.
- Krátkodobé parkování: Pro uplatnění slevy postačí vozidlo pouze registrovat. Po úspěšné registraci je slevu možné uplatnit ve všech ZPS v Praze při platbě parkovného přes Online parkovací automat nebo jinou online platební metodou, kde bude automaticky odečtena 50% sleva. Fyzické parkovací automaty umístěné na ulici slevu neposkytují, tu je možné uplatnit pouze při online platbě.
Hlavní město zároveň spustilo kampaň, která informuje Pražany o změnách v parkování. Vizuály se objeví od 1. prosince 2025 jak ve veřejném prostoru, tak i na sociálních sítích a dalších platformách. Praha zároveň doporučuje, aby si lidé, kteří mají nárok na slevu na parkovací oprávnění, vyřídili veškeré náležitosti pohodlně z domova. Klientská zóna a další informace jsou k dispozici na stránkách ZDE.
