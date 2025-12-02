Správa jeskyní: Mikuláš s čerty i anděly zavítá do Koněprus, Mladče i Zbrašova

Rodiče s dětmi se o tom přesvědčí kolem letošního svátku Svatého Mikuláše ve Výpustku ve Křtinském údolí v Moravském krasu, Koněpruských v Českém krasu na Berounsku, Mladečských u Litovle na Olomoucku a Zbrašovských aragonitových v Teplicích nad Bečvou.
Do Koněpruských jeskyní na Zlatém koni v Českém krasu zamíří Mikuláš s čerty letos nově o dva dny déle, až do soboty 6. prosince 2025. Návštěvníci procházejí zkrácenou trasou jeskyní, kde se nejprve musí vyzpovídat ze svých hříchů před Luciferem, a poté jsou vpuštěni za Mikulášem a anděly do nebe. Předem lze odevzdat vlastní dárečky pro děti a sepsat na lístek pro Mikuláše dobré vlastnosti dětí a pro Lucifera hříchy.
„Dítěti, které bude promlouvat s Mikulášem a Luciferem, je nutné zakoupit vstupenku předem online. Počet dětí je tím v každé výpravě regulován, aby se jim mohl Mikuláš věnovat. Dospělí a další doprovod si vstupenku zakoupí až v daný den přímo v pokladně,“ vysvětluje vedoucí Koněpruských jeskyní Michaela Nedvědová. Více informací a předprodej vstupenek je na webu ZDE.
Pekelné bytosti se potřetí objeví i v Mladečských jeskyních na Olomoucku. Mikuláš s partičkou tam budou nadělovat nově hned dva dny, ve čtvrtek 4. a pátek 5. prosince v 16, 17 a 18 hodin. Kapacita mladečského pekla je omezena, proto je nutné vstupenky koupit předem na webu jeskyní ZDE.
„Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli podepsané balíčky pro děti a pro čerty krátký seznam hříchů, i dobrých skutků,“ dodává vedoucí jeskyní Ondřej Vlček. U vchodu do podzemí není parkoviště, automobily mohou rodiče odstavit na 600 metrů vzdáleném vyhrazeném stání v severní části obce Mladeč.
Na závěr se Mikuláš s pomocníky přesune v sobotu 6. prosince do Zbrašovských aragonitových jeskyní u Hranic na Moravě. „Lucifer nedodal Mikuláši do nebe Knihu hříchů, a ten tak nemůže obdarovat hodné děti. Proto byl anděl vyslán najít pomocníky, kteří budou ochotní jít do pekla pro Knihu hříchů a vše napravit. Pomůžete mu?“ zve vedoucí Zbrašovských jeskyní Barbora Šimečková.
Prohlídky začínají v 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30. Prodej vstupenek je pouze online předem ZDE. Je možné pro děti přinést vlastní balíčky s nadílkou, které se odevzdají nejméně čtvrt hodiny před prohlídkou v Nebeské kanceláři. Je třeba počítat také s dobou, potřebnou k přesunu z parkoviště u teplické vlakové stanice k jeskyním.
Pro informace o aktuálním dění v tuzemských jeskyních je dobré sledovat web Správy jeskyní ČR ZDE i sociální sítě Facebook (ZDE) a Instagram (ZDE). Svůj oficiální Facebook má i každá z jeskyní.
autor: Tisková zpráva