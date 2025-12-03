Ve STAN nadávají na Rajchla. Nezvedl ruku

03.12.2025 16:40 | Monitoring

„Rajchl šířil ruskou propagandu,“ tvrdí poslanec Matěj Hlavatý (STAN). Stejně jako jeho kolegyně Barbora Urbanová není spokojený s tím, že poslanci obranného výboru odmítli hlasovat pro podporu Ukrajiny. „Při tomhle hlasování se ukazuje, kdo je kdo,“ vyjádřila se poslankyně.

Ve STAN nadávají na Rajchla. Nezvedl ruku
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Poslanci obranného výboru Sněmovny odmítli hlasovat pro usnesení navržené Starosty (STAN), které zdůrazňovalo podporu Ukrajiny v boji proti ruské agresi, spojenecké závazky v NATO a posílení obranyschopnosti Ukrajiny. Poslanci za Motoristy a ANO se zdrželi a Jindřich Rajchl (SPD) hlasoval proti. Důvodem odmítnutí bylo podle Rajchla naivní prodlužování konfliktu, kradení peněz a ztráty životů. Naopak náčelník Generálního štábu Karel Řehka a šéf výboru Josef Flek (STAN) hájili podporu jako povinnost pro národní bezpečnost a čas na přípravu obrany proti Rusku.

„Až mě někdo zase bude obviňovat z toho, že nazývám nastupující koalici proruskou, tak je to přesně tohle hlasování o přiloženém usnesení. Před samotným hlasováním byla rozprava, kde Rajchl šířil jen ruskou propagandu,“ napsal na síti X poslanec STAN Matěj Hlavatý.

Jeho kolegyně ze STAN, poslankyně Barbora Urbanová, reagovala slovy: „Je mi to vlastně hrozně líto, ale přesně při tomhle hlasování se ukazuje, kdo je kdo. ANO se zdrželo, Rajchl proti, v šoku nejsem. Mimochodem, od doby, kdy celá Sněmovna podpořila svým usnesením Ukrajinu a později označila Rusko za teroristický režim, se vůbec nic nezměnilo krom toho, že zemřeli další lidi a děti. Je mi smutno.“

Hlavatý se pak k tématu ještě vrátil. „Ještě zpět ke včerejšímu výboru pro obranu. Ministerstvo obrany tam představilo kompletní čísla pomoci Ukrajině. Z nich vychází, že Česko na pomoci neprodělává, ale naopak vydělává. Ať už díky refundacím, backfillu nebo díky tomu, že se prodává česká munice, která se vyrábí u nás, daní u nás a zaměstnává lidi,“ publikoval na X.

Jeho příspěvek pokračoval: „Co mě ale překvapilo, je, že i přes všechna tato čísla a vysvětlení ze strany ministerstva obrany, Armády ČR i dalších, přišlo na konci hlasování, že bereme bod na vědomí. A kdo se zdržel? Rajchl a také Beran za Motoristy. V Motoristy jsem měl ještě nějakou malou naději, ale už včera bylo vidět, že se pan Beran naklání pro rady k Rajchlovi.“

PR akce Starostů

Urbanová se také vyjádřila ke slovům místopředsedy obranného výboru za ANO Pavla Růžičky, že šlo jen o PR akci Starostů. „Nevidím důvod, proč by takové usnesení na výboru mělo být. Jde to od paní Urbanové a já jí nebudu podporovat vůbec nic,“ řekl poslanec.

„Prosím vás, tak ono vůbec nejde o napadenou zemi agresorem, o to, abychom naplnili závazky výdajů na obranu tak, jak je definoval i Donald Trump, ono jde o to, aby MNĚ něco neprošlo. Není čas řešit co tam je. Dost ubohé, ale kdo jsem já, že,“ napsala Urbanová.

 

autor: Naďa Borská

