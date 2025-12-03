Ve STAN nadávají na Rajchla. Nezvedl ruku

Poslanci obranného výboru Sněmovny odmítli hlasovat pro usnesení navržené Starosty (STAN), které zdůrazňovalo podporu Ukrajiny v boji proti ruské agresi, spojenecké závazky v NATO a posílení obranyschopnosti Ukrajiny. Poslanci za Motoristy a ANO se zdrželi a Jindřich Rajchl (SPD) hlasoval proti. Důvodem odmítnutí bylo podle Rajchla naivní prodlužování konfliktu, kradení peněz a ztráty životů. Naopak náčelník Generálního štábu Karel Řehka a šéf výboru Josef Flek (STAN) hájili podporu jako povinnost pro národní bezpečnost a čas na přípravu obrany proti Rusku.
Jeho kolegyně ze STAN, poslankyně Barbora Urbanová, reagovala slovy: „Je mi to vlastně hrozně líto, ale přesně při tomhle hlasování se ukazuje, kdo je kdo. ANO se zdrželo, Rajchl proti, v šoku nejsem. Mimochodem, od doby, kdy celá Sněmovna podpořila svým usnesením Ukrajinu a později označila Rusko za teroristický režim, se vůbec nic nezměnilo krom toho, že zemřeli další lidi a děti. Je mi smutno.“
Je mi to vlastně hrozně líto, ale přesně při tomhle hlasování se ukazuje kdo je kdo. ANO se zdrželo, Rajchl proti, v šoku nejsem.— Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) December 2, 2025
Mimochodem, od doby, kdy celá sněmovna podpořila svým usnesením Ukrajinu a později označila Rusko za teroristický režim se vůbec nic nezměnilo krom… https://t.co/zPVJ3VnRa9
Hlavatý se pak k tématu ještě vrátil. „Ještě zpět ke včerejšímu výboru pro obranu. Ministerstvo obrany tam představilo kompletní čísla pomoci Ukrajině. Z nich vychází, že Česko na pomoci neprodělává, ale naopak vydělává. Ať už díky refundacím, backfillu nebo díky tomu, že se prodává česká munice, která se vyrábí u nás, daní u nás a zaměstnává lidi,“ publikoval na X.
Ještě zpět ke včerejšímu výboru pro obranu. Ministerstvo obrany tam představilo kompletní čísla pomoci Ukrajině. Z nich vychází, že Česko na pomoci neprodělává, ale naopak vydělává. Ať už díky refundacím, backfillu nebo díky tomu, že se prodává česká munice, která se vyrábí u… pic.twitter.com/u5brLC8B5O— Matěj z Tetína (@matej_hlavaty) December 3, 2025
Jeho příspěvek pokračoval: „Co mě ale překvapilo, je, že i přes všechna tato čísla a vysvětlení ze strany ministerstva obrany, Armády ČR i dalších, přišlo na konci hlasování, že bereme bod na vědomí. A kdo se zdržel? Rajchl a také Beran za Motoristy. V Motoristy jsem měl ještě nějakou malou naději, ale už včera bylo vidět, že se pan Beran naklání pro rady k Rajchlovi.“
PR akce Starostů
Urbanová se také vyjádřila ke slovům místopředsedy obranného výboru za ANO Pavla Růžičky, že šlo jen o PR akci Starostů. „Nevidím důvod, proč by takové usnesení na výboru mělo být. Jde to od paní Urbanové a já jí nebudu podporovat vůbec nic,“ řekl poslanec.
„Prosím vás, tak ono vůbec nejde o napadenou zemi agresorem, o to, abychom naplnili závazky výdajů na obranu tak, jak je definoval i Donald Trump, ono jde o to, aby MNĚ něco neprošlo. Není čas řešit co tam je. Dost ubohé, ale kdo jsem já, že,“ napsala Urbanová.
Prosim vás, tak ono vůbec nejde o napadenou zemi agresorem, o to, abychom naplnili závazky výdajů na obranu tak, jak je definoval i ten Donald Trump, ono jde o to aby MNĚ něco neprošlo. Není čas řešit co tam je. Dost ubohé, ale kdo jsem já, že. https://t.co/eoPSRcTEvt pic.twitter.com/Wytj4xnmrG— Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) December 3, 2025
autor: Naďa Borská