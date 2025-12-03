1. Těch několik set ukrajinských vojáků obklíčených v končící bitvě o Pokrovsk bojuje jen proto, že jim nic jiného nezbývá. Každý pokus probít se z uzavřené kapsy ven končí fatálním nezdarem. Pokud nedostanou z Kyjeva povolení se vzdát, tak se vzdát nemohou.
2. Jejich boj je nesmyslný jako pro Ukrajinu v této chvíli celá válka. Proč?
3. Protože pravidla války jsou neúprosná.
4. Pouze útočnou činností lze dosáhnout cílů války. Pouze Rusové mají sílu útočit a dosáhnout svých cílů.
5. Ukrajina se již pouze brání. Ukrajina už nemá kapacitu uhradit lidské ztráty na bojišti. Rusové ji stále mají.
6. Ukrajina pouze oddaluje kapitulaci. Čím později k ní dojde, tím budou její podmínky horší.
7. Existuje široká shoda v názoru, že podmínky míru budou determinovány výsledky na válčišti.
8. Proč tedy Zelenskyj ve válce pokračuje?
9. Prezident Zelenskyj nemůže veřejně přiznat, že cílů, které vyhlásili, nelze na bojišti dosáhnout, že všechny nesmírné oběti a zdevastovaná země jsou marné – že válka je už pro Ukrajinu dávno za prahem nesmyslnosti a je živena víc korupcí a rozkrádáním pomoci než nějakými hodnotami.
10. Nakonec letní vládní krize a výměna postů už v roce 2024 se podle Seymoura Hershe odehrála hlavně proto, že Zelenského tým nebyl spokojen s dělením osobních finančních podílů.
11. Pokud antikorupční týmy začínají v Kyjevě tohle rozplétat, otevře se možná brzy i otázka, jak v tom všem byla účastna také česká vláda a její představitelé. Ale to není konec příběhu.
12. Neutečeme otázce, kdo ničivé důsledky této války zaplatí.
13. Spojené státy už z toho vycouvaly a ukazují na Evropu, která stále bezradněji řeší, kde na to všechno vzít peníze. Její občané si to ještě neuvědomují, protože to na ně stále nedopadlo.
14. The Economist ve své prognóze na příští rok upozorňuje Evropany, že je naprosto nerealistické chtít pokrýt zároveň Zelený úděl (Green Deal), vlastní vyzbrojování a rekonstrukci Ukrajiny. Tohle vše znamená rázně omezit sociální stát a tvrdý dopad na život obyčejných lidí.
