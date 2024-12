HK ČR: Senát schválil legislativní bypass zpackané digitalizace českého stavebnictví

Hospodářská komora přijetí novely, kterou nyní musí svým podpisem stvrdit ještě prezident, považuje za první z několika důležitých opatření ke zjednání nápravy a nastolení právní jistoty.

„Hospodářská komora už od fáze přípravy digitalizace stavebního řízení a územního plánování vyjadřovala řadu nevyslyšených obav, jež se bohužel postupně naplnily. Velcí investoři, drobní stavebníci, projektanti a inženýři, úředníci, i města a obce dlouho a s napětím čekali na řešení neutěšeného až kritického technického i právního stavu digitalizace stavebního řízení. Legislativní bypass považujeme za naprosto nezbytný a upínáme k němu doslova zbytky důvěry v odblokování povolovacích řízení,“ řekla za Hospodářskou komoru předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje Hana Landová.

Ta zároveň ocenila nasazení a čas, který v „postbartošovské éře“ odborníci a specialisté z různých resortů věnovali opravě a stabilizaci fragmentů digitálních systémů pro územní plánování a povolování staveb. „V našich očích jsou jako hasiči, kteří zasahují při největším požáru agendy státní správy od roku 1989, který ohrožuje důvěru občanů a podnikatelů ve stát a způsobuje přímé i nepřímé škody. V průběhu hašení se však, dle jejich slov, začalo ukazovat, že se v systémech připravovaných pod vedením exministra Ivana Bartoše objevují další a další chyby, které dále komplikují realizaci stabilizujících opatření,“ popsala Hana Landová.

Komora ale zároveň upozornila, že přes veškeré nasazení se ani před hlasováním v Senátu nepodařilo stabilizovat a řádně s klíčovými uživateli otestovat základní funkce alespoň některých systémů, které se měly skoro před půl rokem v plné funkcionalitě a vzájemné provázanosti spustit a jejichž užívání přímo ukládá stavební zákon jako povinnost. Navíc stále nebyl zatím dokončen právní forenzní audit, který měl mimo jiné posoudit legalitu postupu MMR při zadání, vývoji a spuštění systémů.

„Senátoři hlasovali v dobré víře o něčem, co může záhy po zveřejnění výsledků auditu vyžadovat další změny a úpravy,“ upozornila Hana Landová.

Původní technické problémy a až extrémní základní vady doposud spuštěných systémů podle odborníků zabývajících se aktivně stabilizací systémů způsobily, že se zatím nepodařilo plně stabilizovat funkcionality digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

„To je také důvod, proč obavy Hospodářské komory ČR i přes důležité hlasování v Senátu přetrvávají. Nezbývá než doufat, že se neobjeví další nepředvídatelné komplikace, které by znemožňovaly vést povolovací řízení při výstavbě. Pokud by se naše nejčernější obavy naplnily, bude to vláda ČR a Parlament, ke kterým se bude upínat veškerá naděje pro zajištění právní jistoty staveb a urychlené přijetí další novely stavebního zákona, která by umožnila alternativní postupy,“ vysvětlila Hana Landová.

Podle analýz Hospodářské komory je stavebnictví nejvíce ohroženým sektorem v zemích EU, a zvýšená právní nejistota tak představuje značné riziko i pro celkovou ekonomickou bilanci Česka.

Komora také přivítala vládní ujištění že šestice klíčových systémů stavebního řízení a územního plánování, které jsou stále pevně zakotveny v zákoně podle původního konceptu z roku 2020, budou znovu řádně poptány, vysoutěženy, dodány, ale také včas a řádně otestovány klíčovými uživateli před jejich ostrým provozem.

„Věříme, že soutěže budou připraveny tak, aby nekolidovaly s platným soutěžním právem a nezvyšovaly právní nejistotu a nestabilitu,“ uzavřela Hana Landová.