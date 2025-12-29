HZS: Během vánočních svátků zasahovali hasiči u více než tisícovky událostí

Nejvíc práce hasiči měli na Štědrý den, kdy jednotky požární ochrany vyjely celkem k 515 událostem. První svátek vánoční pak znamenal dalších 309 zásahů a na druhý svátek vánoční jsme řešili 339 událostí. Letošní rok tak byl co do počtu událostí mírně nadprůměrný.
Výraznější nárůst byl patrný zejména na Štědrý den, kdy jsme vyjeli k 515 událostem. Během 24. prosince jsme vyjeli k největšímu počtu požárů za posledních 5 let (72). Na první svátek vánoční pak hasiči vyjeli k 57 požárům a během druhého svátku vánočního zaměstnalo hasiče 49 požárů.
Požáry však nebyly jedinou zásahovou činností hasičů během svátků. Největší část událostí tvořily jako vždy technické zásahy, ke kterým jednotky požární ochrany vyjížděly celkem 713krát. Zejména se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací a odstraňování nebezpečných stavů. I letos jsme také vyjeli k více než stovce dopravních nehod (119).
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
24. prosince
Požár jednopodlažního objektu v Hostivici ve Středočeském kraji zaměstnal 18 jednotek požární ochrany. Vyhlášen byl II. stupeň požárního poplachu, na místo byla povolána také těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR. Předběžná výše škody byla stanovena na 1 milion korun. Více informací ZDE.
Na Klatovsku v obci Myslív – Milčice v Plzeňském kraji zasahovalo devět jednotek požární ochrany u požáru rekreační chalupy. Vyhlášen byl II. stupeň požárního poplachu, událost se obešla bez zranění osob. Předběžná výše škody činí 5 milionů korun.
Ani letos se neobešel Štědrý den bez požárů domácností spojených s vánočními dekoracemi. Hasiči zasahovali hned u několika požárů bytů a rodinných domů, kde sehrála roli neopatrná manipulace s prskavkami nebo vánoční výzdobou. V některých případech bylo nutné vyhlásit vyšší stupeň požárního poplachu a provést evakuaci desítek osob, ojediněle došlo i ke zraněním.
Například v Praze 8 likvidovalo pět jednotek hasičů požár bytu v panelovém domě, při kterém byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Z objektu bylo evakuováno 40 osob, událost se obešla bez zranění. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun a jako příčina byla předběžně stanovena prskavka na vánočním stromečku. Více informací ZDE.
Další požáry způsobené prskavkou nebo vánoční dekorací jsme zaznamenali i například v Ústeckém, Středočeském a Jihočeském kraji.
25. prosince
V Praze 11 likvidovaly čtyři jednotky požár potravin na sporáku v kuchyni bytu v panelovém domě. Z objektu bylo zachráněno pět osob, událost se obešla bez zranění. Škoda byla předběžně stanovena na 350 tisíc korun.
V Pardubicích likvidovaly tři jednotky hasičů požár čtyř zaparkovaných dodávkových vozidel. Událost se obešla bez zranění osob, škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun, příčina požáru je předmětem šetření.
V Karlovarském kraji zasahovalo šest jednotek hasičů u požáru obytné části nad autodílnou s fotovoltaickými panely na střeše. Z objektu byly vyneseny dvě tlakové lahve, škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 miliony korun, příčina jeho vzniku je v šetření. Více informací ZDE.
26. prosince
Ve Středočeském kraji v okrese Praha-východ zasahovalo 15 jednotek požární ochrany u požáru dvou bytových jednotek v bytovém domě v Kamenici. Vyhlášen byl II. stupeň požárního poplachu, na místě byly zraněny tři osoby, z objektu bylo 11 osob zachráněno a dalších 22 evakuováno. Škoda byla vyčíslena na 7 milionů korun, příčina požáru je předmětem šetření. Více informací ZDE.
V Jihomoravském kraji na Vyškovsku zasahovaly dvě jednotky hasičů u dopravní nehody dvou osobních automobilů. Při události bylo zraněno sedm osob, jednotky zajistily místo nehody a provedly protipožární opatření na vozidlech.
Na Vysočině v Leštině u Světlé likvidovalo pět jednotek hasičů požár tří nákladních vagonů převážejících dřevo. Událost se obešla bez zranění osob, rychlíková železniční trať Světlá nad Sázavou – Čáslav byla uzavřena déle než dvě hodiny, výše škody a příčina požáru jsou v šetření.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.