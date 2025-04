Hospodářská komora: Firmy brzdí v expanzi byrokracie, ne konkurence

Pro téměř 29 % respondentů je největší bariérou neznalost zahraniční legislativy a její složitost, následuje byrokracie v cílových zemích (27 %) a doma (24,3 %). Nedostatečnou znalost poptávky a nabídky na zahraničním trhu zmínilo 23,5 % respondentů, nedostatek financí pak 21,7 %. Naproti tomu příliš silnou konkurenci na zahraničním trhu uvedlo jako zásadní překážku jen 15,7 % firem.

„Z průzkumu jasně vyplývá, že pokud má stát firmám opravdu pomoci, musí začít u sebe a zpřehlednit a zjednodušit regulační rámec pro podnikání. To samé platí i pro Evropskou unii a pravidla na vnitřním trhu. Musíme zjednodušit a zkrátit úřední procesy, nastavit předvídatelná pravidla, snížit nesmyslnou regulaci a nadbytečnou byrokracii. Potřebujeme reformu složitého právního řádu a nastavení efektivních legislativních brzd pro nárůst regulací a byrokracie. To jsou základní podmínky pro to, aby naše firmy mohly uspět i na zahraničních trzích a nebyly limitovány a brzděny víc, než jsou regulováni a zatěžováni jejich konkurenti ve světě,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Podle dat z Komorového barometru má o expanzi na nové zahraniční trhy zájem více než pětina firem (21 %). Dalších 17,3 % podniků už na zahraničních trzích působí, ale další expanzi neplánuje.

Z hlediska velikosti podniků je nejsilnější zájem o zahraniční expanzi mezi velkými firmami (45,5 %). Zajímavé ale je, že hned poté následují malé firmy (23,2 %) – ty předběhly jak mikrofirmy (15,2 %), tak střední podniky (15,4 %). Velké a střední podniky, častěji než menší firmy, vnímají jako překážku konkurenci. Naopak nedostatek financí trápí jak mikro, malé, tak i střední firmy. Administrativní a regulatorní zátěž, složitost a neznalost legislativy ale zůstávají jedním z hlavních problémů bez ohledu na velikost firmy.

„To ukazuje, že chuť expandovat do zahraničí není výsadou jen těch největších. I menší firmy vnímají tuto cestu jako šanci na rozvoj. Zájem o zahraniční trhy roste napříč segmenty mimo jiné proto, že podniky hledají nové příležitosti v reakci na omezený odbyt na domácím trhu. Je proto důležité, aby stát, zejména prostřednictvím ekonomické diplomacie a podpory ze strany Ministerstva zahraničních věcí, tuto poptávku aktivně vnímal a přizpůsobil tomu i servis pro firmy, které chtějí exportovat,“ poznamenal k průzkumu viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský.

V odvětvovém členění dominuje zpracovatelský průmysl, kde o zahraniční expanzi uvažuje téměř třetina firem (29,1 %). V tomto sektoru je navíc největší podíl podniků, které už v zahraničí působí – a zároveň i nejnižší výskyt těch, které zatím žádné kroky k expanzi nepodnikly.

Firmy, které o expanzi uvažují, často podnikají konkrétní kroky. Nejčastěji navazují kontakty s potenciálními zahraničními partnery (53,9 %), provádějí průzkum trhu (44,3 %) nebo již do zahraničí exportují, což může být důležitým zdrojem zkušeností potřebných pro další rozvoj expanze (42,6 %). Zhruba třetina z nich upravuje své produkty a služby tak, aby vyhovovaly požadavkům zahraničních zákazníků.

U mikro firem je patrná větší zdrženlivost – až 22,6 % z nich zůstává pouze u plánování a příprav bez reálných kroků a 9,7 % z nich dosud neudělalo nic. Tyto firmy také více než ostatní sázejí nejprve na důkladný průzkum trhu, zatímco větší firmy častěji rovnou budují kontakty. To odráží omezenější kapacity a zkušenosti těch nejmenších podniků.

Komorový barometr je pravidelné šetření Hospodářské komory České republiky mezi členy této největší tuzemské podnikatelské organizace. Jeho cílem je zmapovat aktuální ekonomickou situaci členských firem, postoje k aktuálním otázkám a událostem i jejich očekávání do budoucna. V rámci zimního vydání šetření byly zařazeny i mimořádné otázky týkající se zájmu o expanzi na zahraniční trhy. Dotazníkové šetření probíhalo od 21. ledna do 5. února 2025 a zúčastnilo se ho celkem 548 firem napříč velikostmi a obory – od mikro podniků po velké společnosti, a to ve všech krajích České republiky.