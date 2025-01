Hospodářská komora nemůže podpořit návrh zákona o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří

„Předložený návrh zákona zavádí pro zaměstnavatele řadu nových povinností, které s sebou nesou významné administrativní náklady. Kromě nových povinností přímo spojených s finančními příspěvky na produkty spoření na stáří by museli zaměstnavatelé měnit také interní procesy a přizpůsobovat systémy pro evidenci směn a příspěvků. To by znamenalo nejen zvýšení administrativní zátěže, ale i nákladů na úpravy informačních a mzdových systémů,“ uvedl tajemník Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Členské firmy se obávají, že návrh zákona vyvolá další finanční tlak na zaměstnavatele, zejména na malé a střední podniky, které často čelí větším výzvám v oblasti nákladové efektivity. Zavedení povinného příspěvku na produkty spoření na stáří by navíc znamenalo i zvýšení nákladů na práci zaměstnanců, kteří už v současnosti dostávají příplatky ke mzdě za práci v rizikovém prostředí. Novinka by zároveň ztížila poskytování zaměstnaneckých benefitů, což by mohlo být značně kontraproduktivní.

„Zaměstnavatelé, kteří již poskytují benefity, by museli upravit kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy. Tento krok by vyžadoval značné časové i finanční investice do úpravy administrativních procesů. Vynucené přizpůsobení by mohlo mít negativní dopad na finanční stabilitu firem, zejména těch malých a středních,“ upozornil Minčič.

K dalším problémům, které HK ČR v souvislosti s návrhem zákona identifikuje, patří i omezení výběru produktů pro spoření na stáří, což může snížit motivaci zaměstnanců postarat se o své zajištění na stáří samostatně. Podle Komory by zaměstnanci měli mít při výběru produktů zabezpečení na stáří možnost svobodné volby, a ne být nuceni využívat konkrétní produkt.

„Návrh zákona, který pro celou kategorii zaměstnanců limituje výběr produktů spoření na stáří dvěma konkrétními možnostmi, neodpovídá současným potřebám zaměstnanců a může způsobit nerovné podmínky na trhu produktů zabezpečení na stáří. Takovéto normativní zásahy do tržního prostředí by mohly nejen omezit konkurenci, ale i negativně ovlivnit motivaci jednotlivců,“ dodal Ladislav Minčič.

Komora dále v souvislosti s tímto předpisem vyjadřuje obavy z rychlosti legislativního procesu. Vzhledem k tomu, že návrh zákona má zásadní dopad na podniky a zaměstnavatele, považuje HK ČR za nezbytné, aby byl nejprve odborně diskutován a připomínkován za účasti všech relevantních zainteresovaných stran, včetně reprezentantů zaměstnavatelů a odborů. Podle Komory by měl být případný zrychlený legislativní proces odpovědně a citlivě zvažován, aby nedošlo k přijetí právní úpravy, která by nebyla dostatečně propracovaná.

„Spěch v legislativním procesu je v tomto případě spíše na škodu. Místo příliš rychlé legislativní procedury by bylo vhodnější otevřít širší odbornou diskusi, která by zahrnovala všechny zúčastněné strany. Teprve taková diskuse by mohla vyústit v konsensuální řešení, které bude skutečně přínosné pro zaměstnavatele, zaměstnance i celý pracovní trh,“ uzavřel Ladislav Minčič.

Hospodářská komora ČR doporučuje vládě ČR, aby přistoupila k revizi tohoto návrhu a umožnila důkladnou diskusi a připomínkování odborníků, zaměstnavatelů a odborů, než bude zákon přijat.