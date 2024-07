Hospodářská komora nesouhlasí s navrhovanou podobou zákona o kybernetické bezpečnosti

17.07.2024 10:17 | Tisková zpráva

Nový návrh zákona o kybernetické bezpečnosti zavádí do českého právního řádu evropskou bezpečnostní směrnici NIS2. Ale také možnost ověřit a vyloučit dodavatele, kteří by pro stát představovali bezpečnostní riziko. Hospodářská komora už dříve upozorňovala na to, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) do návrhu nezapracoval některé připomínky.