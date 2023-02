Hrad: Nový ceník vstupného a rozšíření nabídky pro veřejnost v areálech Pražského hradu a zámku Lány

reklama

Cena vstupného pro základní okruh na Pražském hradě se nemění. Vyšší náklady na provoz a inflace však nutí i Správu Pražského hradu hledat dodatečné zdroje finančních příjmů. SPH volí cestu zlepšení a rozšíření služeb pro návštěvníky. Zaměří se více na české občany a Pražský hrad a zámek Lány významně otevře veřejnosti v rámci nových prohlídkových okruhů. Do mnohých míst není možno z důvodu památkové ochrany zcela uvolnit vstup, proto sem SPH zavádí komentované prohlídky v doprovodu profesionálních průvodců a kurátorů. Pro prohlídky bude vyžadována rezervace přes oficiální webové stránky Pražského hradu. Rezervace budou spuštěny dne 28. 2. 2023.

Od 1. května 2023 pak Správa Pražského hradu připravuje spuštění nového věrnostního programu Klub přátel Pražského hradu, který bude zaměřen zejména na domácí návštěvníky.

Součástí změn je sdružení expozic Příběh Pražského hradu a Obrazárna Pražského hradu do nového návštěvnického okruhu Pražský hrad – stálé expozice. Ten doplní Pražský hrad – základní okruh, který zahrnuje návštěvu katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, Baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky. Vstupné do stálých expozic bude zároveň pro návštěvníky výhodnější. Kdyby si v současné době měli zakoupit obě vstupenky, výsledná cena by byla 300 Kč za plné vstupné (nově za obě expozice 200 Kč).

Do odvolání je prodloužen vstup zdarma na Pražský hrad pro návštěvníky nad 70 let. Vstup zdarma pro návštěvníky nad 70 let zahrnuje oba návštěvnické okruhy, tedy katedrálu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, nově otevřenou Obrazárnu Pražského hradu i stálou expozici Příběh Pražského hradu.

V rámci aktuálních změn dochází i k prodloužení otevírací doby zahrad na Pražském hradě.

Královská zahrada je veřejnosti přístupná celoročně a prodlužuje se její otevírací doba:

leden–únor 10:00 do soumraku

březen–duben 10:00 – 18:00

květen–červen 10:00 – 19:00

červenec–srpen 10:00 – 20:00

září 10:00 – 19:00

říjen 10:00 – 16:00

listopad–prosinec 10:00 – do soumraku

Celoročně zůstávají otevřené i obě části Jeleního příkopu. Přístupové lávky od Klárova a z Jelení ulice budou otevřeny nebo uzavřeny podle počasí. Otevírací doba Jeleního příkopu je od 10:00 do soumraku.

Při vstupu do Královské zahrady a Jeleního příkopu návštěvníci nemusejí procházet bezpečnostní kontrolou Policie ČR.

Jižní zahrady budou veřejnosti přístupné již od 1. března do 30. listopadu, s následující otevírací dobou:

březen–duben 10:00 – 18:0

květen–červen 10:00 – 19:00

červenec–srpen 10:00 – 20:00

září 10:00 – 19:00

říjen–listopad 10:00 – 16:00

Nové komentované prohlídky s profesionálními průvodci Správy Pražského hradu

Prohlídka katedrála sv. Víta zblízka

Mimořádná příležitost poznat místa se zvláštní památkovou ochranou, kam není vstup standardně povolen. Návštěvníci si v detailu prohlédnou Kapli sv. Václava, kam mohou jinak pouze nahlédnout. Dále sestoupí do Královské hrobky. Trasa zahrnuje celé přízemí katedrály sv. Víta, Královskou hrobku a Svatováclavskou kapli. Z důvodu památkové ochrany podléhá návštěva Kaple sv. Václava přísné regulaci stran počtu návštěvníků a přestávek mezi skupinami. Podobný režim je zaveden v Královské hrobce.

Prohlídka Starý královský palác zblízka

Návštěvníci projdou předsálím Starého královského paláce a Zelenou světnicí, následně vstoupí do Malé audienční síně krále Vladislava Jagellonského, do níž v rámci standardního okruhu není vstup povolen. Zde mohou obdivovat znaky zemí Koruny české ve středních svornících klenebních hvězd a štítek s královým monogramem nad oknem, před nímž sedával král. Dále si prohlédnou přilehlou menší místnost, jinak skrytou za kovanými dveřmi. Trasa dále zahrnuje Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo (prostory České kanceláře), Starou sněmovnu s kopiemi českých korunovačních klenotů, v níž bude návštěvníkům umožněn vstup před královský trůn, a prostory Zemských desek s heraldickou výzdobou. Prohlídka bude zakončena vstupem na běžně uzavřenou jižní vyhlídkovou terasu s mimořádným výhledem na historické centrum Prahy.

Prohlídka románského a gotického podlaží Starého královského paláce

Trasa zavede návštěvníky do nejstarších částí panovnické rezidence. Přes Severní dvorek vstoupí do expozice Příběh Pražského hradu a románského podlaží Starého královského paláce, které není zahrnuto do základního návštěvnického okruhu. Následuje prohlídka gotického podlaží Starého královského paláce a několik zastavení u nejvýznamnějších exponátů výstavy Příběh Pražského hradu.

Prohlídka Reprezentačních prostor s Muzeem Řádu Bílého lva

Návštěvníci uvidí nově zřízené Muzeum Řádu Bílého lva a další reprezentační salony jižního křídla Nového paláce užívané hlavou státu k výkonu ústavních pravomocí. Trasa zahrnuje Šatnu u prezidentského balkonu, Společenský salon, Hudební salon, Salonek s krbem, Zrcadlový sál, Malý salonek, Skleněný salon, Janákovu halu, Galerii hrdinů a Muzeum Řádu Bílého lva.

Královská zahrada s návštěvou interiérů Oranžerie a Domu sokolníka

Návštěvníci se v průběhu této prohlídky podrobně seznámí s Královskou zahradou a vstoupí do běžně nepřístupných interiérů. Na terase Jízdárny se mohou potěšit krásným výhledem na Jelení příkop a katedrálu sv. Víta. Po vstupu do Královské zahrady získají výklad k objektům Lvího dvora a Rezidence, přímo vstoupí do Oranžerie. Poté přejdou ke Královskému letohrádku, navštíví také giardinetto se Zpívající fontánou. Zpátky přejdou po severní straně Královské zahrady k Empírovému skleníku a následně vstoupí do interiéru Domu sokolníka.

Jižní zahrady Pražského hradu s návštěvou vinice

Příležitost poznat jižní zahrady s mimořádnými výhledy na centrum Prahy a vstup do částí, které jinak nejsou pro návštěvníky otevřeny. Trasa vede přes III. nádvoří k Býčímu schodišti, následuje výklad o práci J. Plečnika pro prezidenta T. G. Masaryka se zaměřením na zahrady Pražského hradu. Prohlídka Rajské zahrady a zahrady Na Valech, pak Malé Bellevue, Hartigovská zahrada s barokním pavilonem a Plečnikova vyhlídka. Umožněn bude i vstup do prostoru hradních vinic; dále kolem památníků defenestrovaných místodržících, následně Velké Bellevue, kašna se sochou Herkula a Moravská Bašta. Prohlídka je ukončena na Opyši.

Specializované ranní a večerní prohlídky návštěvnických objektů a areálu

SPH obnovuje populární prohlídky ve zvláštních časech, které umožní návštěvníkům prohlédnout si katedrálu, dále Starý královský palác nebo Zlatou uličku bez přítomnosti veřejnosti. Součástí ceny prohlídky je okruhová vstupenka a hodinová služba průvodce Správy Pražského hradu.

Nabídka komentovaných prohlídek s profesionálními průvodci SPH je doplněna o program mimořádných komentovaných prohlídek přímo s kurátory Pražského hradu:

Jde o zcela novou příležitost navštívit mimořádná místa Pražského hradu, z nichž některá dosud nikdy nebyla přístupná veřejnosti. Provázet budou přímo kurátoři z řad zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu. Výše vstupného bude stanovena přiměřeně k nutnosti regulace počtu návštěvníků a k ochraně výjimečných památek. Účastníci prohlídek budou obdarováni knihami z produkce Pražského hradu.

Kurátorská prohlídka vnitřního triforia a půdy katedrály sv. Víta

Maximálně 8 osob najednou se může zúčastnit této unikátní prohlídky, při níž návštěvníci pohlédnou do tváří českých králů a královen, pražských arcibiskupů i stavitelů katedrály, jak jsou uchovány v galerii portrétních bust ze 14. století. Unikátní výhledy do interiéru katedrály a prohlídka její půdy umocní jedinečný zážitek. Vnitřní triforium katedrály je jedno z nejvzácnějších míst Pražského hradu a pro vstup platí přísná regulace počtu osob. Do ukončení všech oprav na triforiu bude možné prohlídku uskutečnit pouze v rozsahu nové části katedrály, ve středověké části pak po bustu Václava IV.

Kurátorská prohlídka Kaple svatého Václava

Odborná prohlídka zaměřená na detailní poznání interiéru Kaple sv. Václava v katedrále. Ojedinělá možnost spatřit kapli očima těch, kteří odpovídají za její památkovou ochranu. Součástí prohlídky je také podrobný výklad k českým korunovačním klenotům, v kapli budou pro účely kurátorské prohlídky instalovány jejich kopie z uměleckých sbírek Pražského hradu. Z důvodu památkové ochrany podléhá návštěva Kaple sv. Václava přísné regulaci počtu osob a prohlídky se bude moci účastnit maximálně 10 návštěvníků.

Kurátorská prohlídka náhrobků českých knížat a králů v chóru katedrály a Královské hrobky

Odborný kurátor zavede návštěvníky nejprve dovnitř chórových kaplí katedrály, kde si budou moci prohlédnout kamenné náhrobky českých knížat a králů. Do kaplí je jinak možno pouze nahlížet z vnějšku. Většina náhrobků pochází z druhé poloviny 14. století a vznikla rukou Petra Parléře. Následuje sestup do Královské hrobky, která je pro běžný návštěvnický provoz uzavřena. Prostoru zdobenému zlatou mozaikou dominuje bronzový sarkofág císaře a krále Karla IV., po jeho boku jsou společně uloženy Karlovy manželky; Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská. Dále je zde pochován mimo jiné král Václav IV. a jeho první manželka Johana Bavorská. Zaujme i originální cínový sarkofág císaře Rudolfa II. s bohatou heraldickou výzdobou. Návštěvníci si budou moci následně z bezprostřední blízkosti prohlédnout mramorové Colinovo Královské mauzoleum. Z důvodu památkové ochrany podléhá návštěva Královské hrobky přísné regulaci počtu návštěvníků a prohlídky se bude moci účastnit maximálně 10 návštěvníků.

Kurátorská prohlídka Obrazárny Pražského hradu

Výjimečná možnost prohlédnout si vzácná díla Obrazárny Pražského hradu bez přítomnosti veřejnosti a s fundovaným výkladem kurátora. Vystavena jsou zde mimo jiné díla z proslulých sbírek císaře Rudolfa II. Mezi více než stovkou unikátních exponátů nechybí obrazy Tiziana, Aachena či Rubense.

Rozšířená kurátorská prohlídka Reprezentačních prostor s Muzeem Řádu Bílého lva

Odborná prohlídka zaměřená na expozici nového Muzea Řádu Bílého lva v Novém paláci Pražského hradu. Návštěvníci uvidí také další reprezentační prostory jižního křídla, včetně jinak nepřístupného Habsburského salonu, Nových salonů a Bílé věže. Muzeum Řádu Bílého lva představuje rozsáhlou expozici nejen o státních vyznamenáních České republiky, ale též o státních symbolech naší země. Expozice je doplněna o Numismatický kabinet, který prezentuje vzácné exponáty z českých sbírek a vývoj mincovnictví na českém území. Reprezentační prostory užívá prezident republiky při výkonu své funkce, vytvářejí okruh v úrovni prvního podlaží všech křídel Nového paláce Pražského hradu. Některé z nich sloužily jako obytné prostory panovníků již v 16. století. V době tereziánské přestavby Hradu v 18. století byly upraveny salony jižního křídla do podoby, kterou mají dnes.

Kurátorská prohlídka Architektura pro republiku

Návštěvníci se seznámí s reprezentačními interiéry druhého patra Nového paláce, které pro prvního československého prezidenta T. G. Masaryka upravil slovinský architekt J. Plečnik. Součástí prohlídky je i návštěva Masarykovy pracovny a Impluvia. To představovalo ústřední prostor bytu Masarykovy rodiny. Následuje přesun k jinak nepřístupnému Vázovému schodišti na úrovni jižních zahrad Pražského hradu.

Pro návštěvníky jsou nově připraveny i prohlídky S ředitelem Správy Pražského hradu:

Ředitel SPH se přidává ke kolegům z průvodcovských služeb s rozšířenou nabídkou návštěvníkům. Zavede je v různých denních i večerních hodinách na jinak nepřístupná nebo obtížně dosažitelná místa. Komentované prohlídky provede ředitel SPH bez nároku na honorář a veškerý výtěžek bude plně využit při údržbě historických objektů v areálu Pražského hradu.

Všechny typy prohlídek Pražského hradu lze objednat za zvláštních podmínek i individuálně, pro menší skupiny osob a mimo termíny vypsané Správou Pražského hradu.

Správa Pražského hradu připomíná, že již od 1. března 2023 bude bezplatně přístupný také park zámku Lány. Dosavadní vstupné bylo zrušeno a nově lze park navštívit i se psem na vodítku.

Mimořádný úspěch adventních dnů otevřených dveří na zámku v Lánech inspiroval SPH k zavedení nových komentovaných prohlídek zámeckého reprezentačního patra:

Poprvé v historii se v zámku Lány zavádějí od 1. března 2023 pravidelné komentované prohlídky pro veřejnost. Návštěvníci se seznámí s reprezentačním patrem zámku a jeho historií. Průvodci věnují zvláštní pozornost památce T. G. Masaryka a zámku Lány jako sídlu hlavy státu. Prohlídky jsou určeny primárně návštěvníkům z řad českých občanů a budou probíhat v češtině. Zahraničním návštěvníkům budou k dispozici psané informační texty.

U vstupu do areálu budou návštěvníkům podány základní informace o lánském zámku a parku, západním schodištěm pak vystoupí do reprezentačního prvního patra. Prohlédnou si Dveřník, Masarykův salonek, Pracovnu TGM, Knihovnu s krbem, Žlutý audienční salon a Modrou jídelnu. Spojovací chodbou pak projdou do Hudebního salonu a Velké jídelny. Po výkladu v Reprezentační hale sestoupí po slavnostním dubovém schodišti k východu ze zámku a program zakončí v interiéru kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš. Cena za komentovanou prohlídku s průvodcem SPH je stanovena na 200 Kč plná cena, 100 Kč snížená cena (děti 2–16, studenti do 26 let, senioři od 65 let a držitelé průkazů ZTP či ZTP/P), 400 Kč rodinná cena (až 2 dospělé osoby a 1–5 dětí do 16 let). Pro prohlídky bude vyžadována rezervace přes oficiální webové stránky Pražského hradu. Rezervace budou spuštěny dne 28. 2. 2023.

Kompletní ceník najdete ZDE.

