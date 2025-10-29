Proč jsou vyznamenaní ti, kdo jen dělají svoji práci? Z ODS přišla otázka

Prezident Petr Pavel udělil ve Vladislavském sále Pražského hradu státní vyznamenání celkem 48 osobnostem u příležitosti státního svátku 28. října. Ocenil mimo jiné zástupce kultury, vědy, sportu i ozbrojených složek.
Výběr některých vyznamenaných osobností však vyvolal mezi částí veřejnosti i politiků kritické reakce. Kriticky se k prezidentovu výběru vyznamenaných vyjádřil mimo jiné spoluzakládající člen Občanské demokratické strany a bývalý místostarosta Prahy 8 za ODS Martin Cibulka: „Každoroční udělování státních vyznamenání ve mně vyvolává stále stejnou otázku: Proč dostává vyznamenání někdo, kdo jen dělá svou práci?“ napsal Cibulka na sociální síti Facebook.
Oceňovat si podle jeho slov zaslouží skutečné hrdinské činy. „Chápu a úplně souhlasím, že vyznamenání si zaslouží ti, kteří někomu zachránili život. ‚Za záchranu tonoucího‘ stálo na popisku, který se objevil u fotografie na televizní obrazovce. A tam tleskám. Kdo se nikdy neocitl v situaci, kdy je třeba rychle poskytnout pomoc, ten netuší, jak těžké to je. Dnes máme spíše tendenci někomu zavolat mobilem, aby to vyřešil za nás,“ dodal Cibulka.
Poté se obrátil ke konkrétním příkladům, které podle něj ukazují, že vyznamenání často získávají lidé za výkon své profese, nikoli za mimořádné činy.
Prezident udělil medaili Za zásluhy armádnímu generálu inženýru Karlu Řehkovi, náčelníku Generálního štábu Armády České republiky. Ocenil jej za roli, kterou sehrál v kritickém období od zahájení ruské invaze na Ukrajinu, kdy s rozhodností a vytrvalostí zastává stěžejní úlohu při zajišťování bezpečnosti České republiky. Vyznamenání mu prezident udělil za zásluhy o stát v oblasti obrany.
K tomu Cibulka ironicky poznamenává: „Vyznamenání pro generála Řehku. Byl snad někde tajně nasazen, s padákem přistál v kremelském komplexu, ofotil tajné materiály, přinesl je domů a na základě jeho akce se ukrajinské armádě podařil průlom na frontě? Nebo to bylo za dohadování s ministryní Janou Černochovou, kdy se trochu ztrácelo, kdo tomu cirkusu, kterému se říká armáda, vlastně velí?“ uvedl ironicky Martin Cibulka.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
K ocenění pro herečku Annu Geislerovou Cibulka následně podotýká: „Herečka Geislerová získala vyznamenání snad proto, že po vzoru bájné Maty Hari za pomoci svého šarmu a hereckého umu ošálila běloruského důstojníka na dovolené a díky pevnému stisku svých stehen z něj vymámila informace takového charakteru, že Polsko dnes přesně ví, kudy mu budou znovu posílat migranty?“ napsal Cibulka.
Vyjádřil přání, aby se do budoucna ocenění udělovala pouze skutečně výjimečným osobnostem. „Těším se na dobu, kdy vyznamenaných bude opravdu třeba jen deset. Deset nejlepších z nejlepších z našeho středu. Letos jich bylo méně než loni, takže trend už je nastaven,“ doplnil. Loni prezident udělil celkem 56 státních vyznamenání, předloni jich bylo 62.
A svůj komentář uzavřel kritikou porovnávání s předchozími lety. „A prosím, netahejte na mě, že za Zemana to bylo ještě horší, protože to byste byli jako malí parchanti, co kvičí, že ,oni to udělali taky‘. A navíc, Bohdalka toho Křemílka a Vochomůrku namluvila výborně,“ uzavřel Martin Cibulka.
autor: Natálie Brožovská