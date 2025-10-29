Zoo Praha: Světelná zoo je zpět!

Návštěvníky čeká také 60 metrů dlouhý světelný tunel, interaktivní projekce, kvízová stezka a vůbec poprvé také pohybující se figury zvířat. Tématem letošního roku je Divoká Asie.
Výstava se otevře veřejnosti 31. října 2025 a potrvá do 16. února 2026. Stejně jako loni pro ni bude platit zvláštní vstupné. Světelná zoo bude mít rovněž vlastní pokladnu a vstupní bránu (poblíž hlavního vchodu do Zoo Praha). Parkoviště bude možné využít za zvýhodněnou cenu 50 Kč.
Více informací naleznete na webu ZDE.
Představení výstavy pro novináře proběhne o den dříve – 30. října od 19 hodin. Sraz bude u hlavního vchodu do zoo, přičemž o akreditace mohou zástupci médií žádat na masek@zoopraha.cz. Nezapomeňte uvést, zdali přijedete autem či MHD.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva