Zoo Praha: Světelná zoo je zpět!

29.10.2025 16:26 | Tisková zpráva

Do Zoo Praha se na zimní sezónu vrací Světelná zoo od společnosti Garden of Lights. Přes dvě stovky lampionů ve tvaru zvířat i rostlin rozzáří dolní část areálu pražské zoo a po západu slunce tak vytvoří podmanivou atmosféru.

Zoo Praha: Světelná zoo je zpět!
Foto: Zoo Praha
Popisek: Zoo Praha

Návštěvníky čeká také 60 metrů dlouhý světelný tunel, interaktivní projekce, kvízová stezka a vůbec poprvé také pohybující se figury zvířat. Tématem letošního roku je Divoká Asie.

Výstava se otevře veřejnosti 31. října 2025 a potrvá do 16. února 2026. Stejně jako loni pro ni bude platit zvláštní vstupné. Světelná zoo bude mít rovněž vlastní pokladnu a vstupní bránu (poblíž hlavního vchodu do Zoo Praha). Parkoviště bude možné využít za zvýhodněnou cenu 50 Kč.

Více informací naleznete na webu ZDE.

Představení výstavy pro novináře proběhne o den dříve – 30. října od 19 hodin. Sraz bude u hlavního vchodu do zoo, přičemž o akreditace mohou zástupci médií žádat na masek@zoopraha.cz. Nezapomeňte uvést, zdali přijedete autem či MHD.

Psali jsme:

„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi
Pavel: Volby ukázaly silnou občanskou angažovanost pro změnu
Valachová (SOCDEM): Otakar Motejl, obhájce pronásledovaných
Drahoš: Svoboda nemůže být bezbřehá. Stát může něco omezit

Zdroje:

https://gardenoflights.com/cs/prague

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Praha

autor: Tisková zpráva

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Potraviny

Dobrý den, v tomto vašem článku (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Majerova-Trikolora-Doposud-jsme-zili-v-loupezivem-systemu-781696) mě zaujala poslední věta, kde píšete: ,,Pak se vrhneme na potraviny... Kaufland a spol. se mají na co těšit. " Můžete to prosím rozvést? Co pře...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Praha: Světelná zoo je zpět!

16:26 Zoo Praha: Světelná zoo je zpět!

Do Zoo Praha se na zimní sezónu vrací Světelná zoo od společnosti Garden of Lights. Přes dvě stovky …