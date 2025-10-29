HZS ČR: Generálmajor Ošlejšek převzal z rukou prezidenta republiky Medaili za zásluhy

Mezi vyznamenanými byl také generálmajor Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, který dne 28. října 2025 ve Vladislavském sále Pražského hradu převzal Medaili Za zásluhy v oblasti bezpečnosti státu a občanů.
Generálmajor Ing. Petr Ošlejšek Ph.D. je v současnosti druhým nejvýše postaveným důstojníkem Hasičského záchranného sboru České republiky. U profesionálních hasičů působí od roku 1997, kdy nastoupil jako student a řadový výjezdový příslušník u Hasičského záchranného sboru okresu Prostějov. Zkušenosti získané na základních pozicích považuje dodnes za pevný základ, na kterém stojí jeho rozhodování i přístup k vedení lidí.
V roce 2000 se stal velitelem družstva na územním odboru Prostějov. V průběhu své kariéry prošel všemi stupni velení v rámci Hasičského záchranného sboru ČR – od vedení územního odboru až po funkci náměstka ředitele HZS Olomouckého kraje pro IZS a operační řízení, kterou zastával v letech 2010–2021. Od roku 2021 působí na Generálním ředitelství HZS ČR jako náměstek generálního ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení.
Na této pozici se podílel na řízení a koordinaci řady mimořádných událostí, mimo jiné i při zvládání uprchlické krize po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Významně se angažuje v přípravě koncepčních dokumentů v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a činnosti integrovaného záchranného systému. Absolvoval řadu odborných kurzů a stáží zaměřených na požární ochranu, civilní ochranu a krizové řízení, mimo jiné ve Švédsku a Německu.
Jako styčný důstojník HZS ČR pro mezinárodní záchranné operace se osobně podílel například na zajištění humanitární pomoci Íránu v roce 2019 či na vyhodnocení situace po zemětřesení v Maroku v roce 2023. Z pozice generálního ředitelství koordinoval vysílání českých záchranných týmů při zemětřesení v Turecku, povodních v Texasu či při rozsáhlých požárech v Řecku a dalších zemích. Aktivně se podílí i na mezinárodní spolupráci, zejména na nastavení přeshraniční spolupráce s okolními státy s podporou programů Interreg. Podílel se také na zajištění několika rozvojových projektů v Moldavsku.
V minulosti působil také jako instruktor výcviku ve flashover kontejnerech, tedy v zařízeních simulujících zásahy v objektech zasažených požárem. Byl součástí pilotního projektu HZS Olomouckého kraje, který stál u vzniku těchto dnes již nepostradatelných výcvikových zařízení v České republice.
Generálmajor Ošlejšek je bývalým viceprezidentem České asociace hasičských důstojníků (ČAHD) a v současnosti zastává funkci člena rady Federace asociací hasičských důstojníků Evropské unie (FEU), kde má na starosti program výměny odborných znalostí a zkušeností.
Za svou dlouholetou službu byl opakovaně oceněn resortními vyznamenáními a dlouhodobě podporuje rozvoj spolupráce mezi složkami integrovaného záchranného systému a dobrovolnými hasiči. Patří mezi nejzkušenější představitele HZS ČR se specializací na integrovaný záchranný systém, ochranu obyvatelstva a operační řízení.
Prezident republiky uděluje Medaile za zásluhy jako výraz uznání osobnostem, které se mimořádně zasloužily o stát, jeho rozvoj, bezpečnost a mezinárodní prestiž.
autor: Tisková zpráva