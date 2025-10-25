Premiér Fiala: Je nutné zamezit financování ruské válečné mašinerie

25.10.2025 16:02 | Monitoring

Premiér Fiala po jednání koalice ochotných

Premiér Fiala: Je nutné zamezit financování ruské válečné mašinerie
Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Předseda vlády Petr Fiala se v pátek 24. října 2025 zúčastnil prostřednictvím videokonference jednání lídrů zemí tzv. koalice ochotných, které hostilo Spojené království. Lídři diskutovali mj. o ekonomickém tlaku na Rusko a další podpoře Ukrajiny. Setkání se účastnil v Londýně i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

„Mezi státy panuje shoda na tom, že by mělo být co nejdříve dosaženo příměří na linii dotyku. Je nezbytné zamezit financování ruské válečné mašinerie, a to zejména tlakem na ruský energetický sektor. Zároveň je třeba podpořit Ukrajinu v její schopnosti zasáhnout ruskou energetickou síť a vojensko-průmyslový komplex hluboko na ruském území,“ uvedl po setkání premiér Petr Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
autor: PV

