Prokop (Stačilo!): Schrödingerovo Rusko

Volby skončily, strašení válkou pokračuje. Zbrojaři přece z něčeho musí žít, ne?
Pár dní zpátky iDnes přinášel zprávy o tom jak se Rusko rozpadá. Včera jím generál Petr Pavel při oslavách 28. října opět strašil. To je to známé Schrödingerovo Rusko - podle režimních propagandistů jakoby jeho tanky už stojí na hranicích, ale zároveň je vlastně úplně neschopné a před rozpadem. Už by si mohli vybrat, kterou z těchto dvou fantazií chtějí národu narvat do hlavy.
V průběhu kampaně jsem opakovaně odkazoval na 2 odborné zdroje, které tuto mediální masáž pro ještě větší zisky vojensko-průmyslového komplexu vyvrací. Za prvé jde o zprávu RAND Corporation, která vzhledem ke ztrátám ruské armády odhaduje dobu její obnovy na 10 let. Druhá je zpráva amerických tajných služeb, jež dochází k závěru, že území států NATO bezprostřední vojenský útok ze strany Ruska nehrozí. Mluvil jsem o těchto materiál v televizi a udělal i několik videí. Mediální masáž mainstreamu ale jeden člověk sám neudolá.
A až se tady zase začnou rojit profily trollů a gaučových válečníků a budou zase šířit lži o tom, že jsem agent Ruska, tak zde uvedu, že jsem důsledný antimilitarista. Válka je zlo. Války zahajují bohatí politici z pohodlí svých kanceláří a posílají do nich umírat obyčejné pracující. Moje přání jak ukončit všechny války? Aby se řadoví vojáci na obou stranách vykašlali na své politiky, podali si navzájem ruce a šli domů. Je mi jedno kdo jakým posvátným sloganem to masové vraždění obhajuje a podporuje. Já proti němu budu vždy vystupovat!
Bc. Vítek Prokop
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV