Fotili jsme se, dala jsem rozhovor. Deníček poslankyně se nesetkal s vděkem

Pětadvacetiletá Lucie Bartošová se rozhodla být na sociálních sítích maximálně otevřená a veřejnosti ukazovat, jak vypadá práce nově zvolené poslankyně. Už její první video, v němž popsala první dny ve Sněmovně, vzbudilo značnou pozornost i kritiku.
Pod příspěvkem se tehdy objevily stovky komentářů, z nichž mnohé byly posměšné nebo ironické. Uživatelé psali například, že „za státní peníze se válí ve Sněmovně“, jiní vzkazovali, že „doufají, že se stejně poctivě natočí i při psaní zákonů“. Další reagovali výroky jako „lidé sotva dospělí budou rozhodovat o nás všech, to je prostě mazec“.
Navzdory výsměchu Lucie Bartošová ve sdílení svého pravidelného reportu ze Sněmovny pokračuje. Na síti X popsala, jak vypadal její třetí pracovní týden v Poslanecké sněmovně. „Ve stručnosti by se dal uplynulý týden shrnout jako schůzky, papírování, média a cestování mezi Prahou a Frýdlantem,“ napsala mladá poslankyně.
V pondělí se podle svých slov věnovala týmové práci a setkala se s odcházejícím poslancem Petrem Beitlem i oblastní radou ODS Liberec. Úterní den pak patřil dalšímu zasedání poslaneckého klubu, na kterém se jednalo o nominacích do výborů a komisí.
Ve čtvrtek podle svých slov hledala novou poslaneckou kancelář v Liberci a večer byla pozvána na slavnostní předávání ocenění Osobnosti 2025 z rukou hejtmana Libereckého kraje. Páteční den pak označila za další „kolo papírování“ ve Sněmovně i rozhovorů pro média.
Pod jejím příspěvkem se znovu rozproudila bouřlivá diskuse. Jeden z uživatelů si z pracovního reportu poslankyně udělal parodii a glosoval její týden po svém:
„V pondělí a úterý dopoledne jsme něco jakoby dělali. Ve středu jsme se fotili. Ty vado, byla to fuška. Ve čtvrtek jsem byla kouknout na budoucí kancl a večer měla akci. V pátek hoďka v kanclu, aby se neřeklo, a šla jsem si pro pozvánku.“ K tomu ironicky dodal: „Panebože, jak jste to všechno zvládla?“
Další komentující se Lucie Bartošové ptal vážněji: „Proč si tohle děláte? Vám fakt nedochází, jak strašně směšně to zní?“
Jiný napsal: „Nápad fajn, ale to provedení… Já vám nevím. Držím palce při psaní reportu na zasedající týden,“ čímž narážel na to, že by mohla svou komunikaci pojmout jinak.
Objevily se i ostřejší reakce. Jeden z uživatelů zhodnotil stručně: „Tedy jste nedělala pro lidi nic. Děkuji za hlášení.“ Jiný reagoval s ironií: „Prosím vás, středa vás musela totálně vyčerpat. Nechat se fotit a dát jeden krátký rozhovor. Makačka. Čtvrtek byl asi taky totální masakr.“
Do diskuse se zapojil i uživatel, který poznamenal: „To normální pracující člověk stihne tohle všechno za dva dny v pohodovém tempu, a ještě se věnuje svým koníčkům a rodině. Gratuluji, že jste to přežila.“
„Takže zase hovno,“ nebral si další přispěvatel do diskuse servítky. Lidé také po přečtení příspěvků zákonodárkyně konstatovali, že „to budou zbytečné čtyři roky“.
Nechyběl například i šokovaný dotaz: „To si z nás děláte prdel? Lidi dají důvěru mladým lidem a vy napíšete, že středa byla nabitý den, protože jste měla focení a žvatláte do telky. Nespletla jste si to s Love Islandem?“ naznačili někteří, že by spíše viděli Lucii Bartošovou v reality show.
Komentující také vtipkovali, že by si takhle nějak představovali důchod. A další dodal: „Nechápu, jak to zvládáte. Tak moc nabitý týden jsem ještě u nikoho neviděl. Navíc té zodpovědnosti za pár korun.“ Lucii Bartošové bylo také doporučováno: „Takhle se sedřít za sto litrů měsíčně … Neblbněte a myslete na své zdraví.“
Dalších příspěvků a komentářů reagujících právě na středeční část videa bylo nespočet. Někteří mladé poslankyni vzkazovali, že nejlepší službu udělá sobě i ostatním, když podobné příspěvky přestane zveřejňovat.
autor: Natálie Brožovská