Já že mám na přechodu dávat pozor? Novinářka vyjela, je pro smích

29.10.2025 19:55 | Monitoring

BESIP varuje, že přechody pro chodce už dávno nejsou bezpečným místem a že i chodci by měli být ve střehu. Tento apel ale rozdělil veřejnost. Novinářka Veronika Sedláčková se nad tím rozčiluje – podle ní je nepřijatelné, aby se odpovědnost za bezpečí přenášela na ty, kteří mohou být oběťmi nehod.

Já že mám na přechodu dávat pozor? Novinářka vyjela, je pro smích
Foto: pixabay.com
Popisek: Přechod pro chodce, ilustrační foto

Zhruba čtvrtina všech dopravních nehod, při nichž utrpí zranění chodci, se stává přímo na přechodech nebo v jejich blízkosti. Na tento alarmující fakt upozorňuje dlouhodobě BESIP, který v tomto roce v této souvislosti spustil i kampaň s názvem „Chybělo málo“, která má zvýšit pozornost řidičů i chodců a upozornit na zranitelnost lidí v silničním provozu.

Podle nejnovějších dat se ročně na vyznačených přechodech stane zhruba 800 nehod s účastí chodce. Za uplynulých deset let na přechodech zemřelo 164 chodců a 1 436 bylo těžce zraněno.

„Nejčastější příčinou kolizní situace ze strany řidiče je nedání přednosti chodci na přechodu, objíždění chodce a pozdní reakce řidiče kvůli nepozornosti. Řidiči také v některých případech jezdí příliš rychle. Chodci zase ohrožují sami sebe především tím, že náhle vstupují do vozovky rozptýlení mobilem, sluchátky a podobně. Přecházejí šikmo, mění rychlost chůze a vstupují do vozovky přes frontu vozidel,“ upřesnil ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič. 

BESIP se proto rozhodl apelovat i na samotné chodce. Připomíná, že přechody pro chodce už dávno nejsou automaticky bezpečným místem. Ve svém příspěvku na sociálních sítích organizace upozornila, že každý účastník silničního provozu by měl být obezřetný. „Nespoléhej na pozornost řidičů, buď i na přechodu ve střehu,“ apeluje BESIP na chodce. Na zveřejněném obrázku je znázorněn řidič držící mobilní telefon, který často bývá právě důvodem nepozornosti.

Tento způsob apelování však mnohé rozhořčil. Novinářka Veronika Sedláčková se nad kampaní pozastavila a na sociální síti napsala: „Jako že bude moje chyba, když mě přejede řidič, co kouká za jízdy do mobilu, pokud nebudu ve střehu? Stop secondary victimization,“ odmítla snahy svádět vinu na možnou oběť.

Jeden z komentujících na sociálních sítích bránil postup BESIP s tím, že cílem kampaně není určovat vinu, ale zachránit životy: „Vina je to řidičova, ale mrtvá budete vy,“ připomněl, že hlavní priorita je prevence a snížení počtu tragédií.

Novinářka Veronika Sedláčková na to oponovala: „Prostředkem pro zachování mého života na přechodu nemá být apel na moji neustálou ostražitost, protože řidiči nedbají na své okolí a porušují předpisy. Pokud to tak je, akceptujeme, že se řidiči tak chovají, a zodpovědnost přenášíme na potenciální oběť,“ konstatovala.

I další se snažili postup BESIP Veronice Sedláčkové vysvětlit. Jedna z diskutujících pod jejím příspěvkem napsala: „Bude to jeho chyba, ale pokud zároveň vy budete ve střehu pro případ, že on ve střehu nebude, zvýšíte svoji šanci na přežití. To, myslím, není tak těžké pochopit.“

Na to Sedláčková zdůraznila, že podobné argumenty posouvají odpovědnost z řidičů na chodce, a tím legitimizují neukázněnost v dopravě. „Když se předkládá problém provozu ve městech tak, že ve střehu musí být chodec, protože řidiči jsou neukáznění, normalizuje to neukázněnost a viktimizuje oběti. To není tak těžké pochopit, myslím,“ reagovala novinářka.

Nakonec se do diskuse zapojil i Jiří Škrampal, který si do Veroniky Sedláčkové lehce rýpl. Napsal, že podle něj není důvod, aby se zrovna ona kampaní tolik rozčilovala, protože podobné situace prý běžně zažívá a zjevně je zvládá bez újmy. Odkázal přitom na její starší příspěvek na síti X z loňského roku, kde Sedláčková v komentáři uvedla: „Už řadu let chodím po Praze pěšky. Cyklista mě ještě neohrozil, na rozdíl od auta, které mě na přechodu několikrát přejelo.“ Tím chtěl naznačit, že se s podobnými situacemi Sedláčková setkává dlouhodobě, a je tedy přirozeně ostražitá – přesně tak, jak BESIP ve své kampani apeluje.

 

autor: Natálie Brožovská

