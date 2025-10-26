„H*vno dostane i Fiala.“ Když nedodá rozpočet

Budoucí vládní trojka ANO, SPD a Motoristé v sobotu dokončila jednání o společném programu. Přestože si dohady nad společnými prioritami logicky musely vyžádat jisté kompromisy, podle všeho se zdá, že strany mají vůli prosadit zásadní změny v řadě důležitých oblastí včetně ekonomiky, posílení životní úrovně a s tím souvisejícího odporu proti zeleným opatřením, která zdražují všechno.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Předpokládaný budoucí premiér Andrej Babiš v průběhu pondělí seznámí s dohodou o programu prezidenta Petra Pavla a za týden se po měsíci od voleb uskuteční ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Jak známo, prezident ji vyhlásil na nejzazší možný termín.
Během ustavující schůze má v první řadě dojít ke zvolení nového předsedy Sněmovny, kterým se má stát šéf SPD Tomio Okamura. Podle informací redakce serveru ParlamentníListy.cz však Okamurova volba není pouhou formalitou a snahou uchlácholit předsedu druhé nejsilnější strany budoucí vlády významnou funkcí.
Právě naopak. Role Tomia Okamury v čele nové Poslanecké sněmovny bude důležitá, a právě proto má být obsazena významným jménem. „Různé mediální zkazky o tom, že jde o trafiku, jsou mimo mísu. Tomio Okamura bude díky pozici předsedy mít Sněmovnu plně pod kontrolou. Chystá se legislativní smršť, lavina změn a je třeba to ohlídat. Opravdu to nebude funkce na okrasu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz zdroj obeznámený s vyjednávacím procesem.
Co se týče Okamurova zvolení, je sice možné očekávat tirády nové opozice a odcházející Fialovy vládní koalice, nic to však nezmění na tom, že zvolení nového šéfa Sněmovny proběhne díky pohodlné většině ANO, SPD a Motoristů hladce.
Hladká však nemusí být volba předsedů některých výborů a jiných sněmovních orgánů. Proč? Důvod je prostý. Vše nám vysvětlil dobře informovaný člověk, který už dříve serveru ParlamentníListy.cz poskytl správnou informaci o tom, že pokud jde o Piráty, dostanou ve vedení Sněmovny „hovno“. Alespoň to takto expresivně tehdy uvedl. O několik dnů později se sdělení tohoto zdroje oficiálně potvrdilo. Nyní to může být velmi podobné.
Odcházející vláda navzdory zákonné povinnosti odmítá předložit nové Sněmovně ke schválení návrh státního rozpočtu na příští rok. Starou vládu za to kritizuje nejen nastupující garnitura, ale i řada osobností, které za Fialou a jeho vládou dosud zpravidla stály. Včetně ekonomů či bývalých politiků. A zde může přijít střet.
Rodící se vládě už s tou končící kvůli schválnosti a neochotě předložit rozpočet dochází trpělivost. „Je to prosté. Pokud rozpočet nepředloží, na ustavující schůzi nebude nikdo za tyto strany zvolen do vedení Sněmovny ani do čela žádného výboru. Prostě dostanou s prominutím hovno. Žádné sněmovní funkce pro opozici, když nám ten rozpočet nedají,“ sdělil redakci zdroj.
Podle komentátora Petra Holce je to v pořádku. „Je to naprosto správný postup, protože Fialův režim končí bezprecedentně skandálně. Chová se, jako by vyhrál volby, a snaží se maximálně zkomplikovat předání moci, a poškodit tím hned v začátku novou vládu, jíž falešně strašil národ,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz.
„Vůbec jim nevadí, že tím poškodí Česko, to je jim jedno. Proto si zaslouží trest. Navíc by to bylo fér a v zájmu Česka. Politici, kteří se chovají takhle nezodpovědně, do vyšších funkcí ve Sněmovně prostě nepatří. Aspoň si to budou pamatovat!“ dodal Petr Holec.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka