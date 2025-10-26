„H*vno dostane i Fiala.“ Když nedodá rozpočet

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

27.10.2025 4:44 | Komentář

Končící vládu čeká na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny pořádná facka. Podle informací serveru ParlamentníListy.cz chystá nová vládní trojka spolehlivý způsob, jak Fialův odcházející kabinet dotlačit k tomu, aby předložil nové Sněmovně návrh státního rozpočtu.

„H*vno dostane i Fiala.“ Když nedodá rozpočet
Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

Budoucí vládní trojka ANO, SPD a Motoristé v sobotu dokončila jednání o společném programu. Přestože si dohady nad společnými prioritami logicky musely vyžádat jisté kompromisy, podle všeho se zdá, že strany mají vůli prosadit zásadní změny v řadě důležitých oblastí včetně ekonomiky, posílení životní úrovně a s tím souvisejícího odporu proti zeleným opatřením, která zdražují všechno.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 13772 lidí

Předpokládaný budoucí premiér Andrej Babiš v průběhu pondělí seznámí s dohodou o programu prezidenta Petra Pavla a za týden se po měsíci od voleb uskuteční ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Jak známo, prezident ji vyhlásil na nejzazší možný termín. 

Během ustavující schůze má v první řadě dojít ke zvolení nového předsedy Sněmovny, kterým se má stát šéf SPD Tomio Okamura. Podle informací redakce serveru ParlamentníListy.cz však Okamurova volba není pouhou formalitou a snahou uchlácholit předsedu druhé nejsilnější strany budoucí vlády významnou funkcí. 

Právě naopak. Role Tomia Okamury v čele nové Poslanecké sněmovny bude důležitá, a právě proto má být obsazena významným jménem. „Různé mediální zkazky o tom, že jde o trafiku, jsou mimo mísu. Tomio Okamura bude díky pozici předsedy mít Sněmovnu plně pod kontrolou. Chystá se legislativní smršť, lavina změn a je třeba to ohlídat. Opravdu to nebude funkce na okrasu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz zdroj obeznámený s vyjednávacím procesem.

Co se týče Okamurova zvolení, je sice možné očekávat tirády nové opozice a odcházející Fialovy vládní koalice, nic to však nezmění na tom, že zvolení nového šéfa Sněmovny proběhne díky pohodlné většině ANO, SPD a Motoristů hladce.

Fotogalerie: - Střední Evropa na své vlastní cestě

4. ročník mezinárodní konference s názvem Střední ...
4. ročník mezinárodní konference s názvem Střední ...
4. ročník mezinárodní konference s názvem Střední ...
4. ročník mezinárodní konference s názvem Střední ...
4. ročník mezinárodní konference s názvem Střední ...
4. ročník mezinárodní konference s názvem Střední ...

Hladká však nemusí být volba předsedů některých výborů a jiných sněmovních orgánů. Proč? Důvod je prostý. Vše nám vysvětlil dobře informovaný člověk, který už dříve serveru ParlamentníListy.cz poskytl správnou informaci o tom, že pokud jde o Piráty, dostanou ve vedení Sněmovny „hovno“. Alespoň to takto expresivně tehdy uvedl. O několik dnů později se sdělení tohoto zdroje oficiálně potvrdilo. Nyní to může být velmi podobné.

Odcházející vláda navzdory zákonné povinnosti odmítá předložit nové Sněmovně ke schválení návrh státního rozpočtu na příští rok. Starou vládu za to kritizuje nejen nastupující garnitura, ale i řada osobností, které za Fialou a jeho vládou dosud zpravidla stály. Včetně ekonomů či bývalých politiků. A zde může přijít střet. 

Psali jsme:

Rodící se vládě už s tou končící kvůli schválnosti a neochotě předložit rozpočet dochází trpělivost. „Je to prosté. Pokud rozpočet nepředloží, na ustavující schůzi nebude nikdo za tyto strany zvolen do vedení Sněmovny ani do čela žádného výboru. Prostě dostanou s prominutím hovno. Žádné sněmovní funkce pro opozici, když nám ten rozpočet nedají,“ sdělil redakci zdroj.

Podle komentátora Petra Holce je to v pořádku. „Je to naprosto správný postup, protože Fialův režim končí bezprecedentně skandálně. Chová se, jako by vyhrál volby, a snaží se maximálně zkomplikovat předání moci, a poškodit tím hned v začátku novou vládu, jíž falešně strašil národ,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz.

„Vůbec jim nevadí, že tím poškodí Česko, to je jim jedno. Proto si zaslouží trest. Navíc by to bylo fér a v zájmu Česka. Politici, kteří se chovají takhle nezodpovědně, do vyšších funkcí ve Sněmovně prostě nepatří. Aspoň si to budou pamatovat!“ dodal Petr Holec.

Fotogalerie: - Macinku ne!

Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...

Psali jsme:

„Prostě jste prohráli volby.“ U Moravce se tentokrát jelo až do konce
„Vy jste ukrajinská vláda.“ Okamura se v Partii nedal Farským nachytat
Pithart vymýšel, jak se ve vládě obejít bez SPD i Motoristů
Konečně, to mělo být už dávno. Jednání o Babišově vládě se posouvají

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Okamura , sněmovna , státní rozpočet , vláda , výbory , SPD , ANO , Motoristé sobě

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radim Panenka

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč tak lpíte právě na Turkovi jako ministrovi?

Je pravda, že když se řeknou Motoristé, vybaví se mi jen on a vy, ale není i tohle chyba? A je to tak, že strana nemá žádné další kvalitnější kandidáty na ministra než je on? A budete na Turkovi trvat i za cenu toho, že by kvůli tomu vláda nevznikla? Je pro vás důležitější on než třeba váš program a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„H*vno dostane i Fiala.“ Když nedodá rozpočet

4:44 „H*vno dostane i Fiala.“ Když nedodá rozpočet

Končící vládu čeká na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny pořádná facka. Podle informací serveru P…