MHMP: Praha vypíše zakázku na rekonstrukci rugbyového areálu

29.10.2025 13:34 | Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy schválila vypsání veřejné zakázky na revitalizaci víceúčelového sportovního areálu se zázemím a tribunou Rugby Club Tatra Smíchov s předpokládanou hodnotou 144 milionů korun bez DPH. Díky rekonstrukci se areál dostane do standardu, jenž umožní konání mezinárodních zápasů a zvýší kapacitu pro diváky a rozšíří zázemí pro mládež.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Hlavním cílem veřejné zakázky je revitalizace sportovního areálu, jehož stávající technický stav již neodpovídá současným požadavkům na kvalitu a bezpečnost sportovní infrastruktury ani kapacitním potřebám klubových aktivit. Projekt umožní výrazné navýšení kapacity sportoviště a zároveň povede k efektivnějšímu využívání jeho jednotlivých částí,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Výrazný nárůst počtu mládežnických hráčů i pořádání akcí s celospolečenským dosahem klade zvýšené nároky na tréninkové plochy a zázemí. Aktuální kapacita stávající tribuny činí 300 míst pouze na sezení, přičemž nová krytá tribuna umožní navýšení kapacity na 556 míst, včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Navíc úpravy umožní další rozšíření o 106 míst na stání a k dispozici budou i jiná místa k sezení v celém areálu. Možností nově bude i využití svahu, mobilních tribun a dalších ploch ke stání, čímž se výrazně zlepší kapacitní možnosti pro diváky.

„Revitalizace areálu RC Tatra Smíchov, který patří mezi přední ragbyové kluby v České republice a má více než šedesátiletou tradici, je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobého, bezpečného a udržitelného provozu a umožní nejen kapacitní rozvoj sportoviště, ale i zvýšení kvality a rozsahu sportovních a volnočasových aktivit s celospolečenským přesahem,“ uvádí Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

Vypsaná zakázka je formou design and build, kdy generální dodavatel společně se stavebními pracemi zajistí rovněž související projektové a inženýrské činnosti, zejména zpracování příslušné projektové dokumentace. Vypsání zakázky musí ještě posvětit pražské zastupitelstvo, které o tom bude rozhodovat ve čtvrtek 23. října.

