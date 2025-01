Jak vybrat správný dárek a kde jej nakoupit?

Nejoblíbenější online obchody s dárky v České republice

Mít vhodný dárek pro každého kolem vás může být někdy složité. Někdo nemá rád lihoviny, někomu se nezdají dekorační předměty a jinému zase společenské hry. Proto je dobré mít přehled o tom, kde všude můžete dárky k narozeninám, jmeninám, výročím, promocím pořídit. Možnými internetovými obchody jsou například wanapix , Alza, Slevomat a další. Nejprve je ale potřeba ten nejlepší dárek vymyslet.

Výběr nejlepšího dárku

Není nic jako univerzální a nejlepší dárek úplně pro všechny. Vždy je potřeba zvážit, pro koho dárek kupujete. Jaká je jeho osobnost, co má rád, jaké má zájmy a jak tráví volný čas. Od toho pak začít. Můžete se například nenápadně zeptat, pokud už jste si vybrali, jakou oblast chcete pro svůj dárek využít, jestli obdarovaný zvažoval koupi toho nebo onoho a co si o tom myslí. Například pro sportovní nadšence může být vhodná otázka: “Přemýšlel jsi někdy nad sněžnicemi nebo kolečkovými bruslemi?” a pak máte jasnou představu, jestli jsou tato sportovní náčiní vhodný dárek nebo nikoliv.

Něco jiného k narozeninám než k promoci

Některé příležitosti vyžadují jiný druh dárku než jiné. K jmeninám není potřeba nic velkého, ale například ukončení studia nebo povýšení v práci ano. Proto zvažte charakter dárku i z tohoto pohledu. Po náročném období lidé spíše ocení možnost wellness pobytu, než například k Vánocům, kterýžto čas působí na mnohé odpočinkově a relaxačně sám o sobě. Nepřežeňte to tedy s hodnotou dárku, ani s jeho charakterem - mohlo by to vás dostat do nepříjemného precedensu a obdarovaného do nepříjemné až trapné situace.

Heureka a Alza

V tom vám může například pomoci web Heureka - je to jeden z největších a nejpopulárnějších internetových obchodů v České republice. Není to specializovaný obchod na dárky, ale díky široké nabídce zboží a možnosti filtrů podle ceny a kategorie je ideální pro hledání dárků. Umožňuje také porovnat ceny a přečíst si recenze produktů. Nebo jako druhý také web Alza , který je známý obchod, který nabízí nejen elektroniku, ale také širokou nabídku hraček, doplňků do domácnosti, kosmetiky a dalších produktů vhodných jako dárky. Mají speciální sekce pro dárky a inspiraci pro různé příležitosti.

Charakter dárku

Často i obyčejný dárek může s trochou uzpůsobení a personalizace být jedinečným. Od gravírovaných hodinek, po vyšívaných monogramů na kapesnících nebo polštářích, po fotoknihu s ručně dopsanými komentáři a hláškami k jednotlivým fotografiím. Takovéto dárky ukazují, že jste si dali záležet a snažili se vymyslet něco přesně pro obdarovaného. A pokud je vám kreativní proces vlastní, užijete si tvorbu dárku i sami, a to je rozhodně velké plus.

Darky, dárečky a Giftfan

Takové předměty můžete sehnat například na Dárky.cz, což je specializovaný obchod zaměřený výhradně na dárky pro různé příležitosti. Nabízí širokou škálu produktů, včetně personalizovaných dárků, dárkových poukazů a zážitků. Druhou volbou je pak web Darecky.cz se specializuje na dárky pro všechny věkové kategorie a nabízí jak praktické dárky, tak originální a vtipné možnosti. Mají také sekci pro personalizované dárky. Giftfan je český internetový obchod, který se specializuje na originální a vtipné dárky pro všechny věkové kategorie. Nabízí široký výběr kreativních a netradičních dárků pro muže, ženy, děti i rodiny.

Darujte zážitek

Mnoho zejména starších, ale nejenom, lidí tvrdí, že mají všechno, co potřebují. A právě pro ty je nejlepší si dát vzájemně nějaké zážitky nebo společně strávený čas. Jejich charakter a zaměření se může dopravdy lišit, od relaxačních, po náročné adrenalinové. Někdy však stačí jen společná večeře nebo chvíle povídání nad neobvyklými otázkami. Můžete tak obdarovaného pozvat například na víkendové pobyty, wellness nebo masáže. Nebo mu dopřát kurz vaření, degustaci vína nebo zážitky zaměřené na kreativitu (např. keramika, malování). A pro odvážné to pak mohou být například adrenalinové zážitky jako skok padákem, jízda v závodním autě nebo létání v balónu.

Slevomat

Slevomat je známý český portál, který nabízí různé zážitky a služby, které se skvěle hodí jako dárky. Můžete si vybrat z nabídky víkendových pobytů, wellness, gastronomických zážitků nebo adrenalinových aktivit.

Praktické dárky denní potřeby

Po dohodě s obdarovaným, nebo i pokud zjevně vidíte jeho nebo její potřebu daného předmětu, můžete někomu pomoci pořídit něco praktického. Mnoho lidí to ocení. A to nejen na svatbě. Takže se směle můžete vrhnout do výběru kuchyňského robota, trekové obuvi, nábytku nebo věcí s podobným charakterem. V Česku nyní nejvíce letí dárky v podobě elektroniky (sluchátka, powerbanky, chytré hodinky), kvalitního oblečení nebo obuvi (stylový kabát, pohodlné boty) či domácích potřeb (mixér, kávovar, kvalitní nádobí). Případně kosmetika a péče o tělo (koupelová sůl, parfémy, krémy).

Zoot, Bonami a Notino

Zoot je český e-shop, který se zaměřuje na módu, obuv, doplňky a kosmetiku. Nabízí také sekci, kde můžete najít inspiraci na dárky pro různé příležitosti. Bonami je obchod s designovým nábytkem, bytovými doplňky a dárky do domácnosti. Pokud hledáte stylové a moderní dárky, Bonami je skvělá volba. Nabízí i speciální sekce pro dárky. Notino je specialistou na kosmetiku, parfémy a další produkty pro péči o tělo, které jsou velmi oblíbené jako dárky, zvláště pro ženy. Nabízí široký sortiment dárkových sad a balíčků.

Rituál obdarování a balení

Na závěr nezapomeňte, že je vždy lepší se předem obdarovaného zeptat, co by si přál, než mu naslepo koupit něco, “co by se mu mohlo určitě hoit” nebo snad ještě hůře “to se mi líbí, ale již to nemám kam dát, tak to dám tchýni”. Mnoho webů umí například sestavovat seznamy přání nebo darovac seznam, kde si obdarovaný může sám sestavit seznam všech věcí a zážitků, které chce. A až vše pečlivě vymyslíte, nezapomeňte také na vhodné balení a předání. To je více než polovina radosti a rituál obdarování tak může být kompletní.