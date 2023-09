Jihočeský kraj: Na budějovické zdrávce otevřeli ordinaci dentální hygieny

reklama

„Stavební úpravy původních prostor sádrovny stály šest set tisíc korun a potřebné vybavení dalších 920 tisíc,“ upřesnil ředitel školy Karel Štix. Upozornil, že nová ordinace doplňuje stávající vybavení. „Pro studenty dentální hygieny už jednu učebnu s pěti zubařskými křesly máme. Pokud ale chceme v budoucnu nabízet své služby i veřejnosti, je nutné mít také ordinaci zubního lékaře. To se nám po mnoha peripetiích konečně podařilo a se zahájením nového školního roku můžeme otevřít i tuhle učebnu,“ vysvětlil ředitel s tím, že přípravy včetně projektové dokumentace a stavebního povolení byly zahájeny už v roce 2021. Kolaudace proběhla 4. července 2023.

Dentální hygiena je jeden z nejprogresivnějších zdravotnických oborů, které se na zdravotnických školách aktuálně vyučují. Upozornil na to náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma, který se zúčastnil slavnostního zprovoznění nové zubní ordinace. „Pan ředitel Štix prokázal velkou dávku prozíravosti, když výuku dentální hygieny zavedl i na budějovické zdrávce. Říká se, že to trvá tak 7-8 let, než se nový studijní obor opravdu usadí. Zde, po pouhých třech, čtyřech letech se zde kromě stávající kvalitní učebny otevírá ordinace, která může sloužit také veřejnosti. Pan ředitel Štix se svým týmem i odborný garant nově otevřené ordinace, doktor Jan Šafář si za to zaslouží velké poděkování. Jen díky nim má studijní obor dentální hygieny na budějovické zdrávce špičkovou úroveň,“ zdůraznil náměstek Klíma a v rámci zahájení školního roku pogratuloval žákům 1. ročníku, že si ke studiu vybrali školu, která loni získala ocenění nejlepší zdravotnické školy v ČR.

