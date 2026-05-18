Proč teď mají Rusové důvody k míru na Ukrajině. Více důvodů

Ruská státní tisková agentura RIA tvrdí, že Rusko za poslední týden zachytilo a zničilo nejméně 3 124 ukrajinských dronů. RIA uvedla, že nejvíce dronů bylo sestřeleno 13. a 17. května, kdy bylo zničeno 572 a 1 054 kusů, většinou nad evropskou částí Ruska.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že ukrajinské dronové útoky v hloubi Ruska, ať už proti rafineriím či proti jiným cílům, budou pokračovat.
„Rusové by měli myslet na své rafinerie, svá ropná zařízení a podniky – ne na to, jak zničit životy jiných národů, ať už na Ukrajině, v Moldavsku nebo v jakékoli jiné sousední zemi,“ řekl Zelenskyj v projevu ke spoluobčanům.
A přislíbil, že se zvýší i dodávky robotických prvků na frontu tak, aby se obrana Ukrajiny posílila.
Analytik Timothy Ash v této situaci tvrdí, že Rusové dnes o dosažení míru stojí víc než např. před rokem či dvěma.
Ash tvrdí, že Rusové dospěli k názoru, že 47. prezident USA sice tlačil Ukrajince k uzavření nevýhodného míru pro napadenou zemi, ale Ukrajinci stále žádnou dohodu neuzavřeli a Trumpovu vyjednávacímu tlaku odolávají. A tak Rusové zkoušejí dostat do jednání Evropu, a to nejen přes nabídku, aby se vyjednavačem za Evropu stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, což EU obratem odmítla. „Ale slyšel jsem zmínit i Merkelovou,“ upozornil Ash na jméno dlouholeté německé kancléřky.
Podle Ashe je to kvůli tomu, že Spojené arabské emiráty vystoupily z ropného kartelu OPEC a jsou odhodlány navýšit svou ropnou produkci, dokud svět o tuto surovinu stojí. To může vést k poklesu ceny ropy na světových trzích, a právě z toho mají podle Ashe Rusové velké obavy a uvažují o ukončení války na Ukrajině, protože ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu jsou pro nejrozlehlejší zemi světa bolestivé.
„Za druhé, Putin možná chápe, že kvůli jeho válce na Ukrajině si Evropa konečně dává do pořádku své výdaje na obranu. … Německo se letos chystá zvýšit své výdaje na obranu na více než 100 miliard eur, a pokud evropské státy NATO dosahují průměrných výdajů na obranu 2,5 % HDP při evropské ekonomice o objemu 35 bilionů dolarů, je to již téměř 900 miliard dolarů, což je více než čtyřnásobek ruských výdajů na obranu. … Je to teď velmi podobné závodům ve zbrojení mezi Sovětským svazem a NATO v 80. letech, které Moskva nakonec prohrála a které vedly ke katastrofálním důsledkům pro Moskvu v podobě rozpadu SSSR,“ napsal Ash.
Ash se navíc domnívá, že Putin by se případná jednání o míru na Ukrajině mohl snažit schovat za neúspěch Spojených států v Íránu. Ve světle neúspěchu Washingtonu nemusí neschopnost Moskvy dosáhnout cílů na Ukrajině vypadat tak zle.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
