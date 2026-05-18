Proč teď mají Rusové důvody k míru na Ukrajině. Více důvodů

18.05.2026 7:41 | Zprávy
autor: Miloš Polák

V možných jednáních o míru na Ukrajině padlo další důležité jméno. Stalo se tak v okamžiku, kdy jak útočící Rusové, tak bránící se Ukrajinci nasazují tisíce dronů. Proč jsou Rusové více nakloněni jednáním o míru, než tomu bylo před rokem či dvěma? Důvodů je víc. Jedním z nich prý může být i neúspěch USA v Íránu. A to není vše.

Proč teď mají Rusové důvody k míru na Ukrajině. Více důvodů
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 13884 lidí
Rusové útočí na Ukrajinu již pátým rokem a válka se v průběhu času proměňuje. Na počátku války stáli Ukrajinci především o dělostřeleckou munici, které v jednu chvíli Rusové měli desetkrát víc než obránci. Ale postupem času se ruská válka na Ukrajině proměnila ve válku dronů.

Ruská státní tisková agentura RIA tvrdí, že Rusko za poslední týden zachytilo a zničilo nejméně 3 124 ukrajinských dronů. RIA uvedla, že nejvíce dronů bylo sestřeleno 13. a 17. května, kdy bylo zničeno 572 a 1 054 kusů, většinou nad evropskou částí Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že ukrajinské dronové útoky v hloubi Ruska, ať už proti rafineriím či proti jiným cílům, budou pokračovat.

„Rusové by měli myslet na své rafinerie, svá ropná zařízení a podniky – ne na to, jak zničit životy jiných národů, ať už na Ukrajině, v Moldavsku nebo v jakékoli jiné sousední zemi,“ řekl Zelenskyj v projevu ke spoluobčanům.

A přislíbil, že se zvýší i dodávky robotických prvků na frontu tak, aby se obrana Ukrajiny posílila.

Analytik Timothy Ash v této situaci tvrdí, že Rusové dnes o dosažení míru stojí víc než např. před rokem či dvěma.

Ash tvrdí, že Rusové dospěli k názoru, že 47. prezident USA sice tlačil Ukrajince k uzavření nevýhodného míru pro napadenou zemi, ale Ukrajinci stále žádnou dohodu neuzavřeli a Trumpovu vyjednávacímu tlaku odolávají. A tak Rusové zkoušejí dostat do jednání Evropu, a to nejen přes nabídku, aby se vyjednavačem za Evropu stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, což EU obratem odmítla. „Ale slyšel jsem zmínit i Merkelovou,“ upozornil Ash na jméno dlouholeté německé kancléřky.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 21311 lidí
Ale proč by měli být Rusové ochotni jednat o míru?

Podle Ashe je to kvůli tomu, že Spojené arabské emiráty vystoupily z ropného kartelu OPEC a jsou odhodlány navýšit svou ropnou produkci, dokud svět o tuto surovinu stojí. To může vést k poklesu ceny ropy na světových trzích, a právě z toho mají podle Ashe Rusové velké obavy a uvažují o ukončení války na Ukrajině, protože ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu jsou pro nejrozlehlejší zemi světa bolestivé.

„Za druhé, Putin možná chápe, že kvůli jeho válce na Ukrajině si Evropa konečně dává do pořádku své výdaje na obranu. … Německo se letos chystá zvýšit své výdaje na obranu na více než 100 miliard eur, a pokud evropské státy NATO dosahují průměrných výdajů na obranu 2,5 % HDP při evropské ekonomice o objemu 35 bilionů dolarů, je to již téměř 900 miliard dolarů, což je více než čtyřnásobek ruských výdajů na obranu. … Je to teď velmi podobné závodům ve zbrojení mezi Sovětským svazem a NATO v 80. letech, které Moskva nakonec prohrála a které vedly ke katastrofálním důsledkům pro Moskvu v podobě rozpadu SSSR,“ napsal Ash.

Ash se navíc domnívá, že Putin by se případná jednání o míru na Ukrajině mohl snažit schovat za neúspěch Spojených států v Íránu. Ve světle neúspěchu Washingtonu nemusí neschopnost Moskvy dosáhnout cílů na Ukrajině vypadat tak zle.

Psali jsme:

„Vy nevíte, jak to na Ukrajině chodí.“ Po odeslání Jermana do vazby
Číňané mají navrch. Trumpa prý v Pekingu čeká procitnutí
Putin prý věří, že do podzimu ovládne Donbas
Vidlák odhalil, co se stalo s Čechy a vyhřezlo to na Slavii

 

Zdroje:

https://riaru.online/

https://timothyash.substack.com/p/putin-might-finally-need-to-find

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

energetika , Írán , Německo , Putin , ropa , Rusko , Ukrajina , USA , zahraničí , mír , Ash , Ria , Mertkelová , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Ukončí podle vašeho názoru Vladimir Putin válku na Ukrajině do konce roku 2026?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

A ví se, jak tedy prezident odpověděl?

Myslím na tu otázku, co zde citujete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hrncir-SPD-Jeden-z-deniku-pise-ze-se-student-zeptal-na-Pavlovo-udajne-clenstvi-v-KSC-790489 Dá se někde najít odpověď? Petra

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pr*se s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

15:46 „Pr*se s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

„Muniční iniciativa pro Ukrajinu pokračuje, nákup stíhaček F-35 také a má proběhnout sjezd landsmanš…