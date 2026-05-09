Premiér Babiš: Je to symbol, na osvobození Plzně se podíleli i belgičtí vojáci

09.05.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Andrej Babiš v pátek 8. května 2026 přivítal v Praze předsedu vlády Belgického království Barta De Wevera, který do České republiky přicestoval na pracovní návštěvu.

Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Hlavní část programu se uskutečnila v Kramářově vile. Jednání obou státníků se zaměřilo na prohloubení česko-belgických vztahů v oblasti obchodu, průmyslu, energetiky a bezpečnosti, stejně jako na aktuální evropská a globální témata. Po oficiálním zahájení následovalo bilaterální jednání, během něhož premiér Babiš se svým belgickým protějškem jednal o aktuálních otázkách česko-belgické spolupráce i dalších evropských a mezinárodních tématech.

„Máme skvělé a přátelské vztahy s Belgií a spolupracujeme v rámci EU a NATO. O to více si vážím příležitosti věnovat se dnes bilaterálním vztahům přímo v Praze,“ uvedl předseda vlády Babiš a připomněl, že s Belgií nás také spojuje historie. „Dnes právě si připomínáme 81 let od konce 2. světové války v Evropě a je to i právě takový symbol, že na osvobození Plzně se podíleli i belgičtí vojáci,“ připomněl český premiér společné historické pouto.

Belgie je jedním z klíčových obchodních partnerů České republiky a desátým největším investorem v tuzemsku. „Náš vzájemný obchod funguje dobře. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun a vzájemná výměna je 220 miliard korun. Spolupracujeme v oblasti špičkových technologií, jsme také velmi aktivní ve spolupráci s Belgií na polovodičových iniciativách, včetně budoucího Aktu o čipech 2.0,“ uvedl premiér Babiš.

Obě strany se shodly na potřebě dalšího rozvoje spolupráce zejména v oblasti špičkových technologií, jako jsou polovodiče nebo kosmický průmysl. Jedním z klíčových témat byla také energetika, v něm se Česká republika i Belgie shodují na tom, že jaderná energetika je důležitou součástí energetického mixu, protože dává státům strategickou nezávislost. Jádro v Evropě hraje a bude hrát zásadní roli při zajištění dostupné a nízkoemisní energie. „Jsem rád, že máme v Belgii silného partnera při prosazování významu jaderné energie na evropské úrovni. Tam nás čeká i boj o příští rozpočet,“ dodal premiér Babiš.

Při společném rozhovoru se oba politici dotkli i globálních témat. „Hlavní témata byla jasná – válka na Ukrajině, situace v Hormuzu, vztahy s USA a situace v energiích. Česká republika je velmi aktivní ohledně revize povolenek EU ETS1. Píšeme dopisy a navrhujeme nějaké věci. Jsem rád, že i v tomto si s panem premiérem De Weverem rozumíme, jsme oba pragmatičtí,“ uzavřel své vyjádření k dnešnímu jednání předseda vlády Andrej Babiš s tím, že oba státníci mají v plánu na ně navázat dál, protože Česká republika s Belgickým královstvím má řadu společných témat.

