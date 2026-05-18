Švýcar, který slavil u Zemana: Rusko? Evropa neví, co dělá

18.05.2026 9:54 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Švýcarský novinář, podnikatel, publicista a konzervativní politik Roger Jürg Köppel, jinak také vydavatel švýcarského týdeníku Die Weltwoche, se opět vyjádřil k válce na Ukrajině. Muž, jenž s třetím prezidentem České republiky Miloš Zeman slavil jeho 80. narozeniny na Hluboká nad Vltavou v jižních Čechách, přišel s varováním. Popsal, na co bychom si měli dát pozor u Ruská federace.

Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin na Rudém náměstí

Roger Jürg Köppel, švýcarský novinář, pronesl pár vět k válce na Ukrajině. Všichni příznivci Ukrajiny by si podle něj měli uvědomit jednu věc. Köppel se domnívá, že v zájmu příznivců Ukrajiny je nezahnat Rusko do kouta.

„Zájmem EU je dosáhnout míru s Ruskem, nikoli pokračovat v konfrontaci. Čím větší vlna konfrontace se v Evropě projeví, tím horší to bude,“ konstatoval švýcarský novinář a bývalý politik. „Čím většímu množství potíží Rusko čelí, tím nebezpečnější je,“ prohlásil Köppel.

Při pohledu na to, co se dnes děje mezi Ruskem a Ukrajinou, potažmo mezi EU a Ruskem, se mu zdá, že napětí ve vzájemných vztazích narůstá a situace se stává stále nebezpečnější. Ale Evropané si to podle jeho názoru dostatečně neuvědomují. „Je to vysoce riskantní, vysoce nebezpečná situace, jejíž naléhavost podle mě není dostatečně reflektována,“ vyjádřil svůj názor Köppel.

Rusko vnímá konflikt na Ukrajině jako obrannou válku, ve které se brání rozpínavosti NATO. Rozpínavost NATO se podle švýcarského novináře projevuje základnami NATO v Rumunsku nebo snahou Polska přilákat americké jednotky na své území. Švýcarský publicista tvrdí, že tuto snahu nese Rusko nelibě, a nelze podle něj vyloučit, že na to Rusko zareaguje.

Zdroje:

https://weltwoche.de/daily/afd-bei-29-prozent-aufstand-der-deutschen-gegen-das-establishment-was-ist-eigentlich-ein-staatsstreich-trump-bei-xi-gluecksfall-der-diplomatie-russland-ist-nicht-der-iran-greift-der-ukraine-krie/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

