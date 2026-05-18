Decroix (ODS): Ukázka neschopnosti vládnout

18.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k průběhu jednání Poslanecké sněmovny

Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Tak skončil výborový týden. Čím? OSTUDOU téhle vlády! Nezvládají řídit tenhle stát ve sněmovních týdnech a bourají vše - Sněmovna se musí scházet i v týdnech, které k tomu nejsou určeny. Proč?

Aby několik dní flusali národu i našim sousedům jedovatou slinu své nenávisti a malosti do ksichtu, a ran, které se jiní snaží hojit. Rozehrávají přesně tu nacionální nótu, co vedla k tragédiím, které smetly životní osudy i těch, kteří chtěli stát vedle. Od druhé světové války se všichni modří lidé a státníci snaží jednat a chovat tak, aby se příkopy nehloubily, aby se rány zacelily a abychom pochopili, kam až vede bezedná a tupá nenávist a rozdělování společnosti.

Nyní nastupuje generace politiků, která doufá, že se na stejné vlně tuposti sveze a že ji rozdmýchá znovu. Chce strhnout davy, rozmazat hranice mezi dobrem a zlem, a postavit zeď mezi nás a ostatní. Slovák, poloviční asiat a tlupa oveček hraje na strunu češství. Vy jim to žerete? Že ne, prosím? A kdybyste chtěli podlehnout, přečtete si do neděle „Vyhnání Gerty Schnirch“ a pak suďte.

Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA

  • ODS
  • poslankyně
Prosím, zůstaňme společností empatickou, připravenou ke smíření a vyrovnání se s vlastními i cizími omyly, schopnou podat pomocnou ruku i schopnou čelit pevně a tvrdě příkoří, které se děje nejen u nás, ale i za hranicemi. Zlo nemá hranice. A rozmotané zlo smete vše, co potká … může i vás i mne. Zastavme ho, nenechme ho doutnat.

Diskuze ke Sjezdu Sudetských Němců byla ostudou vládní koalice. A vím, že se museli stydět i mnozí mezi nimi. Hanba vám.

Týden zakončili ukázkou své neschopnosti vládnout. Vládnutí totiž vyžaduje schopnost chápat realitu a mít odpovědnost. Vládě chybí obojí. Proto si mohli klíďo píďo za porušení všech procedur schválit, že můžou utratit cokoliv. Asi jako byste se doma rozhodli, že si kdykoliv můžete přehlasovat manželku, že z kuchyně můžete navýšit měsíční rozpočet na kolik chcete. Že to pak děti nějak splatí. Víte, co nastane? Pocit náhlého štěstí - na všechno bude, dobře bude, penízky nebudou problém.

Voliči se tetelí blahem. Jenže! Každý dluh se jednou musí splatit. Fakt! A to vystřízlivění bude bolet. Nás všechny. Jen nezapomeňte na jedno - že jsou to LHÁŘI. Všichni do jednoho. Alenka ječela o vysokém zadlužení za Fialovy vlády.

Dělali jsme, co jsme mohli. Tendence ke snižování schodku byla jednoznačná, ekonomie začala dýchat. Nechtěla nic slyšet a ječela dál. Motoristi se málem řezali břitvou do zápěstí, aby ukázali, jak tvrdí pravicoví hoši jsou. Tak dnes všichni svorně popřeli sami sebe. Ne kvůli vám. Kvůli jejich pohodlí a moci. Vám, pardon nám všem, zbydou jen dluhy a pachuť na jednu prolhanou ministryni financí.

Přesto skončím pozitivně - poděkování svým kolegům z celé opozice. Tento týden odvedli skvělou práci. Odborně, věcně, pevně! Skvělá vystoupení. A hrdost při jejich poslechu.

